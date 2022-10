Jókora bajban az oroszok kedvenc hazai fürdővárosa: ennyibe kerül egy hosszú hétvége 2022-ben

Gőzölgő tóban, nyíló tavirózsák között áztatni magunkat, kézműves piacon gesztenyézni, tanösvényket bejárni, kell ennél kellemesebb kikapcsolódást? A HelloVidék most annak járt utána, mennyibe kerül egy hosszú hétvége Magyarország top üdülőhelyén, a világon egyedülálló, egész évben meleg tó partján: Hévízen.

Bármennyire is arról szóltak az elmúlt időszakban a hírek, hogy a hazai turizmusban az orosz-ukrán háború miatt Budapest után Hévíz kapta a legnagyobb pofont, a Zala megyei patinás fürdővároson – átutazóként - ez nem igazán tűnik fel. Ez az a kisváros, ahol most is alig hallani magyar szót, szinte minden ház olyan, mintha Stájerországban járnánk, több szintes, karban tartott és patinás, a legtöbb persze apartmanként vagy panzióként üzemel. Az utal esetleg válságra, hogy feltűnően sok köztük az eladó.

A 4500 fős kisváros utcáin, kiülős placcain és cukrászdáiban, a helyi kifőzdékben most októberben is nagy a forgalom. Igaz a luxus márkákat kínáló boltokban viszont alig látunk betérőket, pláne vásárlókat, de ki akar 50-60 ezerért éppen itt ruhát vagy sportcipőt venni?! (Az oroszok… mesélik a helyiek. Akiknek a hiányát tényleg sokan érzik.) Szó sincs azonban arról, hogy csak a tehetős külföldiek számára lenne megfizethető Hévíz. Szállás- és éttermi árak tekintetében persze közel a Balaton is, de 2000-2200 forintért már itt is lehet enni egy menüt. Hévíz azonban ennél sokkal izgalmasabb hely: karnyújtásnyira Keszthely és a Balaton-Felvidék, fő attrakciójáról, a világon egyedülálló taváról pedig még nem is meséltünk…

Közel 300 lakóingatlan van orosz tulajdonban

A népszerű fürdővárosban egyébként olyannyira számítottak az orosz turistákra, hogy a vendéglátóhelyeken mindenütt ott szerepelnek a cirill betűs feliratok. A folyamat valamikor a ’90-es évek elején kezdődött azzal, hogy sok német ajkú ember vásárolt Hévízen és a környékén ingatlant, őket követték egy-két évtizeddel később az oroszok. A nagy orosz boom a 2010-et követő években jött, főleg 2014-ig, az első orosz–ukrán háborúig virágzott az orosz ingatlanvásárlás. A Telex információi szerint jelenleg nagyjából 300 ingatlan van orosz és ukrán tulajdonban, és ennek a felét lakják állandóan. Ha csak a kereskedelmi szálláshelyeken – ilyen a szálloda, a panzió, a kemping – eltöltött vendégéjszakákat nézzük, 2019-ben 17-17 százalékot tettek ki a német és az orosz vendégéjszakák, közölte a lapnak a Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója, Pálffy Tamás. Hogy ez milyen nagy arány, jól mutatja, hogy a harmadik helyen álló osztrákok csak 8 százalékkal vannak jelen. Persze hazai vendégek is akadnak szép számmal: a belföldi vendégéjszakák aránya az összes vendégéjszakának kb. 40 százalékát teszi ki.

„A belföldi és a német piac után az orosz külpiac volt a legjelentősebb vendégforgalmat biztosító ország Hévíznek. Hiányuk azért is fájó, mert ez a vendégkör az átlagosnál hosszabb időtartamra érkezik Magyarországra, magas költés jellemzi”

– nyilatkozta hvg.hu-nak Pállfy Tamás, a Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója. Hévíz azonban összességében is, több szempontból is kivételes turisztikai cél: a tó hőfoka és gyógyászati jellemzői miatt egész évben üzemel a fürdő.

Európa legnagyobb gyógyító erejű meleg vizű tava

Hévíz egyedülálló attrakciója az Európában is különlegesnek számító természetes tőzegmedrű melegvizű tava. Zalaegerszegtől 35 kilométerre keletre, alig 10 kilométerre Keszthelytől találjuk. Gyógyhatásától függetlenül is egészen különleges képződmény, mivel csak Új-Zéland északi szigetén, Rotoruaban van hasonló földrajzi jelenség. Felszíne ovális alakú, keresztmetszete elhajló tölcsér képét mutatja, amely a forrásánál a legmélyebb. Mai adatok szerint a tó 38,5 m mély. Vizét geotermikus energia „melegíti”, hőmérséklete a föld mélyéből előtörő meleg forrásvizek és a karsztvíz keveredésének eredménye. A víz hőmérséklete a nyár nagy részében 33-35°C körül mozog, ősszel és télen időjárástól függően a tó hőmérséklete alacsonyabb, de 22°C alá nem csökken.

Fürdőhelyként való szereplése a történelem előtti korokba nyúlik vissza. A Hévízi-tó gyógyító hatása már – valószínűleg – a rómaiak által is ismert volt, erre utalnak a búvárok által az 1980-as évek elején a tóból gyűjtött pénzérmék és a tó környékén talált oltárkő. A népvándorláskori leletek is azt mutatják, hogy az erre megfordult germán és szláv népesség is használta a tavat.

A 4,6 hektáros tó vízfelületén akár 6 és fél focipálya is elférne

Forrásának vízhozama pedig nagyjából 410 liter másodpercenként. A feltörő meleg víz 40°C körüli, de a vízfelület az évszak és az időjárás miatt a leghidegebb időben nagyjából 24°C meleg, míg a nyári hónapokban eléri a 38°C-t. A tavat kén-, rádium-, és ásványanyag tartalmú forrás táplálja, és a bőséges vízhozamának köszönhetően a víz 72 órán belül teljesen kicserélődik. A Hévízi-tó vize egyenlő mértékben gazdag oldott és gáznemű anyagokban, egyesítve a szénsavas, a kénes, a kálcium, magnézium, hidrogén-karbonátos gyógyvizek kedvező tulajdonságait.

Egy tragédia, ami beárnyékolta a tó sorsát

A Hévízi-tó vize rendkívül tiszta, a kisebb 2 méter körüli mélységekben leláthatunk az aljára. De nem volt ez mindig így. A tó a kezdeti időszakban korántsem volt ennyire szabályozott medrű, parttal rendelkező tó. Sokkal inkább egy lápos terület közepén elhelyezkedő tó, mely tele volt tőzeggel, üledékkel, hordalékokkal. A vízben sűrűn volt jelen a lebegő tőzeg, medrét és a krátert több méter vastagon borította üledék. Ez megnehezítette a víz alatti tájékozódást, és a merülést. A helyzet az 1986-os tragédia után változott meg. A frissen elkészült új fürdőépület lángra kapott majd egy éjszaka alatt szinte teljesen leégett és részei a tóba zuhantak. Ez az esemény azonban szükségessé tette a meder kikotrását, hiszen égett faanyag, üvegek, fém épületrészek, vezetékek stb. zuhantak a tóba, ami veszélyt jelentett volna később a fürdőzőkre és az élőhelyre. Félő volt, hogy a forrást is elzárják. Így a tőzegréteg jelentős eltávolítását követően vált a tó vize ilyen átláthatóvá.

Mennyiért bérelhetünk szállást Hévízen?

Kíváncsiak voltunk, mennyibe kerülne Hévízen 2 felnőtt – 2 gyermek (6 és 10 éves) 2 éjszakás pihenése Hévizen, ezért rákerestünk a a Héviz.hu szálláskeresőjén. Időpontként a következő hétvégét jelültük ki.

Tehát október 29-30-ai ottalvással, 2 felnőtt+ 2 gyermek számára a legolcsóbb szállást apartmanházakban találtunk, 50-60 ezer forintért 2 éjszakát. A legdrágábban 399.200 forintért tudnánk megpihenni, ezért azonban már le se kell menni a tóhoz, mégis a szolgáltatások egész tárházát kapjuk (élménymedence, úszómedence, gyógymedence, fekvőmasszázs, Kneipp taposómedence, gőzfürdő, finn szauna például.)

A fürdésen túl lehet túrázni és kenuzni is

Európa legnagyobb gyógyító erejű meleg vizű tavát 50 hektáros véderdő ölel körül. Számos tanösvény vezet ezeken keresztül is, úgyhogy, bár közel a Keszthelyi-hegység és a Balaton-Felvidék, Hévízen és környékén is lehet nagyokat sétálni.

Az utóbbi években külön kuriózuma lett Hévíznek az a patak, ahol levezetik a vizet a tóból. Október-novembertől tavaszig szerveznek ide vízitúrákat. Különlegességét a sehol máshol nem tapasztalható meseszép környezet, ilyen tájban is színpompás tavirózsák és a téli élővilág szépségei adják. A Hévíz-patakban tényleg ugyanaz a gyógyvíz folyik, mint a tóban, csak tele van halakkal, amikben a partról is gyönyörködhetünk. Állítólag halacskákat a melegvíz miatt lelkes akvaristák hordták ide, legtöbbjük azonban invazív fajnak számít. Bár gátnál tilos a fürdés- fentebb azért látni a tavirózsák között úszkálókat. Aki bemerészkedik a patakba azonban számolhat azzal is, hogy bár melegben és gyógyvízben úszkálhat, a halak bizony erősen csípkednek.

A Hévíz-patakon egyébként többféle túrát is szerveznek, jellemzően szombaton és vasárnap, igény esetén hétköznap is, de erről itt tájékozódhattok!

Top éttermek Hévízen

Ahogy írtuk, Hévíz gasztronómiai kínálatban is topon van, számtalan házias éttermet és kifőzdét találunk, de a piacon bodegákban az olcsóbb étkeztetést is megoldották, de itt lehet kapni lángost és sült kolbászt is.

Végezetül lássuk, a tripadvisor.com szerint melyek Hévíz top vendéglátó helyei:

Teri mama's Restaurant

Macchiato Caffe & Lounge

Romai Pince

Gizi Neni's Hungarian Restaurant

Magyar Csarda

Liget Heviz - Etterem & Pizzeria

Brix Bistro

Oreg Harang Borozo

La Montanara Ristorante

Az En Anyosom (Alsópáhok)

Azért leteszteltük Teri mamát is

Az értékelésben az első helyen szerepelő Teri mamát mi is leteszteltük

Egy barátságos, kertvárosias környezetben álló, teraszos helyet képzeljünk maguk elé, ahol átlagosan fejenként 4000-5000 forintból bőséggel megebédelhetünk. A grillezett sajt salátatálon nekünk kicsit kevésnek és nem túl extrának bizonyult (3180 forintért), de például aki paraszttálat kért 2780 forintért, az bőséges egy adagot kapott! A leveseik finomak, és ami díjazandó a helyben, hogy például 2000 forint körüli áron lehet hagyományos magyar egytálételeket kóstolni, van a gulyás mellett töltött paprika, erdélyi töltött káposzta, de még Teri mama féle spagetti is. Halételeket is 4000 forint körüli áron kóstolhatunk, ennyiért kínálják a húsos ételeiket is, de ha szarvasra vagy libára fáj a fogunk, akkor azért mélyebben a zsebünkbe kell kell nyúlni:

Szarvas szeletek roston pikáns som mártással: 5650 forint

Szarvas szeletek roston aszalt szilvásvargányagombával: 5850 forint

Magyaros libamáj, lecsóval és chipsszel: 7650 forint

A hévízi fürdőkúra és a kezelések a következő esetekben javasoltak:

• Reumatológiai (mozgásszervi) betegségek minden degeneratív, kopásos, meszesedéses elváltozás (arthosis, szalagrendszer-, kisizületi- és porckorong problémák, spondyosis, dyscopatia)



• Gyulladásos ízületi- és gerincbetegségek nyugalmi stádiumban (arthritis, polyarthritis, pl. RA, SPA, Bechterew-kór) Az ilyen eredetű megbetegedésekre csak akkor hat kedvezően a hévízi kúra, ha az akut állapot lezajlott. Az idült ízületi megbetegedések tünetei viszont hatásosan enyhíthetők



• Kötőszöveti reuma (izom- és ínszalagok megbetegedései), lágyrészreumatizmus, fibromyalgia



• Másodlagos ízületi betegségek, anyagcserezavarokhoz társuló ízületi panaszok (pl. köszvény, cukorbetegség (diabetes)



• Bőrbetegségekhez társuló ízületi gyulladások (pl. psoriasishoz kapcsolódó ízületi és gerincváltozások)



• Törések, baleseti sérülések, mozgásszervi műtétek utáni állapot (elsősorban végtagtörések, sportsérülések) gyógyuló stádiumban



• Krónikus, perifériás idegrendszert érintő, elsősorban mechanikai okokra visszavezethető bántalmak (pl. ishyalgia, polyneuropathia, paresis)



• Ízületi műtétek elő- és utókezelése, protézisműtét (TEP), porckorong műtét (discus hernia) utókezelése



• Krónikus gasztorintesztinális és nőgyógyászati betegségek

Fotó és címlapfotó: Pais-H Szilvia