Az életed múlhat rajta: ezt a 6 dolgot soha ne tegyük a biztonsági övvel

A KRESZ kötelezővé teszi a biztonsági öv gépjárművekbe történő beszerelését, valamint úgy rendelkezik, hogy olyan járműben, amelynek üléseit biztonsági övvel szerelték fel, az ülésen utazó személynek az öv becsatolásával kell magát rögzíteni. Az előírás nem meglepő, hiszen a halálos, illetve súlyos kimenetelű balesetek esélyét a biztonsági öv használata mintegy 60 százalékkal csökkenti. Az Európai Unió országaiban a járművek első ülésein utazók több mint 95 százaléka köti be magát1, tehát az autósok nagy arányban figyelnek a biztonságra. Érdemes ugyanakkor azt is tudatosítani, hogy melyek azok a rossz gyakorlatok, amelyek csökkentik a biztonsági öv működésének hatékonyságát. Ezek elkerülésére ad tanácsokat a flottakezelésben piacvezető LeasePlan.

A ma használt, hárompontos biztonsági övet 1959-ben vezette be a Volvo. Becslések szerint azóta több mint egymillió életet mentett meg a használata, amelyre a modern autókban már a műszerfalon megjelenő jelzés, illetve akár indításgátló is figyelmeztet. Biztonsági öv nélkül már 30 km/óra ütközési sebességnél is halálos lehet a sérülés, használata pedig jelentősen befolyásolja a személyi sérülés mértékét a balesetek során. A LeasePlan szerint az alábbiakra fontos figyelni, ha még inkább védeni akarjuk magunkat és az autóban utazókat a biztonsági övvel:

1. Ne használjuk az övet, ha megrongálódott

Ha megrongálódott vagy tönkrement a biztonsági öv, hajlamosak vagyunk imitálni a használatát, hogy egy esetleges ellenőrzés során ne büntessenek meg minket. Amikor viszont azt tapasztaljuk, hogy sikerrel működik a trükk, és elhiszik, hogy be vagyunk kötve, egyre inkább halogatjuk a javíttatást. Ezzel súlyos hibát követünk el, az öv nyújtotta védelemre ugyanis bármelyik pillanatban szükségünk lehet. Ha ennek hiányában nem utazunk kellő biztonságban, az végzetes következményekkel is járhat.

2. Ne próbáljuk meg otthon megjavítani

Habár a biztonsági öv egyszerű szerkezetnek tűnik, amely nem tartalmaz elektronikai alkatrészeket vagy bonyolult alkotóelemeket, semmiképp se akarjuk otthon megjavítani, ha elromlott. Hogy az öv újra megfelelő biztonsággal működjön, tapasztalt szerelőre van szükség, aki pontosan tudja, mit és hogy kell beállítani rajta.

3. Ne feledkezzünk meg a hátul ülők biztonságáról sem

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2020-as adatai alapján Magyarországon a járművek utasainak 82,8 százaléka köti be magát az első üléseken, az arány azonban mindössze 38,5 százalék a hátsó üléseken utazók esetében. Sokan ugyanis azt hiszik, hogy hátul biztonsági öv nélkül is védve vannak, valójában azonban a hátsó ülések a biztonsági öv használata nélkül éppoly vagy még inkább veszélyesek, mint az elöl lévők. Ütközés esetén a tehetetlenségi erő a testet tömegénél 50-szer nagyobb erővel tudja előre lendíteni, ami olyan, mintha egy elefánt rohanna le minket. Tegyünk tehát a biztonságunk érdekében.

4. Ne használjunk olyan gyerekülést, ami nem rögzíthető biztonságosan

A KRESZ szerint a gépkocsiban utazó 150 centiméternél alacsonyabb gyermeket a testsúlyához igazodó kialakítású gyermekbiztonsági rendszerben kell rögzíteni. Azt, hogy meddig van szükség a gyerekülése, a tévhitekkel ellentétben nem az életkor határozza meg. Elöl 150, hátul pedig 135 centis magasság felett már elhagyható az ülés, ha a gyermek a biztonsági övvel biztonságosan rögzíthető, az öv megfelelően tartja őt, a pánt pedig nem a nyakánál, hanem a vállánál húzódik. Amennyiben ezek a feltételek nem teljesülnek, ülésmagasítóra van szükség. Uniós adatok szerint a gyerekek mindössze egyharmada van megfelelően bekötve2, amikor tehát szülőként gyerekülést választunk, a külcsín helyett arra fókuszáljunk, hogy azt tökéletes biztonsággal lehessen rögzíteni.

5. Ne hagyjuk ki az öv biztonsági tesztelését

Amikor beszállunk az autóba, jó esetben automatikusan bekapcsoljuk a biztonsági övet, azt azonban már jellemzően nem ellenőrizzük le, hogy jól működik-e. Időről időre egy erősebb fékezéssel ajánlott letesztelni ezt. A védelem akkor hatékony, ha az öv ilyenkor nem marad laza, hanem enyhe nyomást fejt ki a testünkre.

6. Ne kössük be úgy az övet, hogy meg van tekeredve

Különösen utasként fordulhat elő, hogy a sietség miatt vagy azért, mert nem ismerjük a járművet, úgy kötjük be a biztonsági övet, ahogy az éppen a kezünkbe kerül. Becsatoláskor ehelyett figyeljünk arra, hogy az öv a lehető legközelebb helyezkedjen el a testünkhöz, kisimuljon, azaz ne legyen megtekeredve vagy megcsomózva. Az alsó részt a kiálló csípőcsont felett vezessük át, a beállítást követően pedig húzzuk meg erőteljesen előre a mellkasunknál, ezzel ellenőrizve a hatékonyságát.

Címlapkép: Getty Images