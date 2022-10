Őrület, hol pihen a vidéki elit: hiába a húzós árak, tömegek utaznak ide ősszel

A műemlék kastélyok felújítási programja folyamatosan zajlik, de számos olyan impozáns történelmi építmény, kastély vagy várkastély található Magyarországon, amelyik manapság hotelként működik, és főúri kényelemmel, valamint exkluzív szolgáltatásokkal várja a kényeztetésre vágyó látogatókat. Ezekben bárki átélheti a történelmet, miközben vérbeli arisztokratának érezheti magát néhány napig, elvonulva a hétköznapok stresszéből. Bemutatunk ezek közül ötöt az ország egész területéről, amelyek most ősszel, akár a hosszú hétvégén is kedvező ajánlatokkal várják a látogatókat.

Az ország kereskedelmi szálláshelyein (szállodákban, panziókban, kempingekben, üdülőháztelepeken, közösségi szálláshelyeken) 2022 I. félévében 10 millió 818 ezer vendégéjszakát töltöttek a vendégek. A vendégforgalom háromtizedét Budapest, 9,4%-át Zala megye szálláshelyei regisztrálták. A belföldivendég-éjszakák száma 6 millió 224 ezer, a külföldivendég-éjszakáké 4 millió 594 ezer volt. Előbbiek száma 2,2-szerese, utóbbiaké 5,1-szerese volt az előző év azonos időszaki értéknek. A vendégéjszakák száma összességében 2,9-szeresére nőtt a járványügyi korlátozásokkal érintett 2021. I. félév értékéhez képest.

Idén rekordszámú látogatót fogadtak a várak és a kastélyok Magyarországon, csak a nyár folyamán több mint 310 ezren látogatták meg a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. műemléki helyszíneit - közölte Glázer Tamás ügyvezető igazgató. De legalább ilyen népszerűségnek örvendenek azóta is azok a kastélyok, amelyek amellett, hogy műemlékvédelem alatt állnak, szállodaként is működnek. Ezek közül mutatjuk be most a hat legnépszerűbbet, melyből öt különleges őszi programajánlatokkal, akciókkal várja a látogatókat a hosszú hétvégn is. A hatodik a jelenlegi gazdasági helyzet, az energiaválság miatt november 1-től egy hónapra bezárja kapuit, de decemberben remélhetőleg megújulva tér vissza a turizmus porondjára.

1. Puchner Kastélyszálló, Bikal

A négycsillagos bikali Puchner Kastélyszállóban gyönyörű környezetben hétféle szálláshangulat várja mindazokat, akik egy kis kikapcsolódásra vágynak távol a város zajától. A Kastély az elegancia és a főúri életérzés megtestesítője, mintha a Habsburgok korába csöppentünk volna vissza.

A reneszánsz Palota szobáiban és lakosztályaiban a Mátyás király korabeli főúri kényelem élvezetének különleges érzését élhetjük át. A XVIII. századi francia stílusú Udvarház épülete egy korabeli fogadót idéz a fagerendák, kő és tégla hármasával. A Fürdőház a wellness imádóinak szálláshelye. A Fürdőház épületében található szobákat mediterrán hangulat jellemzi, ahonnan néhány lépcsőfokot sétálva elérhetők a kényeztető wellness szolgáltatások

- olvasható a szálloda honlapján.

A Fürdőházhoz tartozó három kétszintes, egymástól különálló épületekben található családi és privát szobák remek választás családok, baráti társaságok számára. Az épületekből a Fürdőház wellness részlegei fedett folyosón keresztül közelíthetők meg. A Középkori Óváros szobái a kastélyszállónkhoz tartozó Élménybirtokunk óvárosában találhatók. A középkor világát megidéző szobák és lakosztályok egyediségét a régi és új építészeti megoldások keveredése adja. A Liget ház egy fásított park területén helyezkedik el, a szobák nagy részéhez tágas terasz tartozik, ahová jól esik kiülni, friss levegőt szívni, feltöltődni.

Amit ősszel kínálnak hétvégén és hétköznap

Hétvégi ajánlat: 2 éjszakás szállás hétvégén a választott szobában 2022. október 21-23., november 4-6., 11-13., 18-20. között év alatti gyermeknek ingyen biztosítjuk a szállást és a félpanziós ellátást.

Félpanziós ellátás, a vacsora ideje alatt korlátlan italfogyasztással 1,5 órás időtartamban (rostos és szénsavas üdítő, ásványvíz, csapolt sör, a ház bora): svédasztalos reggeli és büfévacsora hagyományos magyar ízekkel.

Élményteli kikapcsolódást nyújtó Lurkó Mesefürdő használata 2 gyermek medencével, 2 csúszdával és hozzájuk tartozó medencével, valamint egy belső pihenőtérrel.

A francia mintára épült élményfürdőben és a marokkói hangulatú fürdőben a medencék, a pezsgőfürdők, gőzfürdő, szauna és infraszauna használata. A Marokkói hangulatú fürdőnket 14 éven felüli Vendégeink használhatják.

A Palotában a wellness részleg szolgáltatásait 18 év feletti vendégeink vehetnek igénybe.

Kisállat-simogatás és istálló-látogatás.

Sportközpontban található fitness terem használata.

A kastély parkjában található szabadtéri játszótér használata.

Élménybirtok Főterén található középkori játszótér használata: vár alakú akadálypálya mászókával, mászófallal, hintákkal, csúszdákkal. Élménybirtok nyitva tartási napokon a nyitva tartási időn kívül.

Ingyenes internethasználat a közösségi terekben, a szobák nagy részében Wi-Fi elérhetőséggel.

Exkluzív kiegészítés:

Puchner lakoma: kétszemélyes saroglyán felszolgált Puchner lakoma, ízletes középkori fogásokkal tartalmaz!

Élménybirtok belépő: reggeltől estig tartó időutazás. A kalandparkot mesterek, színészek, harcedzett lovasok és íjászok keltik életre.

Az akció ára: 57600 Ft/2 fő/éj ártól érhető el.

Ajánlat hétköznapra: 2 éjszakás szállás hétköznap a választott szobában, 4 év alatti gyermeknek ingyen biztosítják a szállást és a félpanziós ellátást.

A hétvégére felsorolt szolgáltatások mind igénybe vehetőek hétköznapokon is, az akció 47600 Ft/2 fő/éj ártól érhető el, szobatípustól függően.

Extra tipp: Kedvezménnyel látogathatóak a következő helyszínek: Pécsi Állatkert, Zsolnay Kulturális Negyed, Mecsextrém Park, Katica Tanya, Abaligeti-barlang és Denevérmúzeum, Termálfürdő és Szaunapark Magyarhertelend.

2. Palotaszálló, Lillafüred

Az elit és a művészek kedvenc helye volt a szálló 1930 és 1945 között. 1929-ben elkészült, de felavatására csak 1930-ban került sor – visszafogott ünnepségsorozat keretében. 1945-ig a vendégek elsősorban a korabeli elit köreiből kerültek ki: konferenciákat rendeztek, hírességeket láttak vendégül.

1933-ban az írókongresszusra érkező József Attilát a táj szépsége ihlette az egyik legszebb magyar szerelmes vers, az Óda írására. Részben a lillafüredi Palotaszállóban játszódik a ma is népszerű, 1934-ben forgatott Meseautó című film.

A második világháborúban hadikórházat rendeztek be itt a sebesült orosz katonák számára, és bár az épület nem rongálódott meg jelentősen, a kórházi üzemelés helyrehozhatatlan károkat okozott az eredeti berendezésben. A háború után az üzemeltetési jog a Bükki Gyógyfürdőkre, majd a Szakszervezetek Országos Tanácsára szállt. A szálloda ezután 40 évig SZOT-üdülőként üzemelt, ahol beutalt dolgozók üdülhettek.

Az épület 1993-ban lett a Hunguest Hotels szállodalánc tulajdona, ezt követően került sor a kor- és hangulathű felújítására, korszerűsítésére, szolgáltatásainak jelentős bővítésére.

A lillafüredi Palotaszálló 2015-ben a Magyar Értéktár nemzeti értéke lett.

Hámori-tó, Függőkert, Erdei kisvonat, mésztufa barlangok, pisztrángtelep, őskohó, Lillafüredi Libegő, családi élménypark és még megannyi élmény és programlehetőség várja az ide utazót. Lillafüred nemcsak a romantikára vágyó szerelmesek és gyermekekkel érkező családok kedvelt célpontja, de klimatikus gyógyhelyként egyre nagyobb népszerűségnek örvend a rekreációra, feltöltődésre vágyók körében is.

A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ adatai alapján 2022 nyarán a vendégek száma 11%-kal, a vendégéjszakáké pedig 14%-kal volt több, mint a 2020-as szezonban. A Mátra-Bükk turisztikai térséghez tartozó 40 település közül a legnagyobb szálláshelyi forgalom Egerben van (21%), ezt követi Miskolc, Gyöngyös, Egerszalók, Bogács és Szilvásvárad.

Őszi feltöltődés a kastélyban

Kedvezményes programokkal kiegészített ajánlatnk 2022. október 28 - november 06. között foglalható félpanziós ellátással.

Élő zenés reggelik a Hunyadi étteremben

Kézműves termékek vására

Swarovski – Berns ékszerkiállítás és ékszervásár a Lobby bárban

Mikromágia, kártyatrükkök (asztali bűvészet) a Szalonban

Őszi kézműves foglalkozások kicsiknek és nagyoknak

Hangtál terápia a Beatrix teremben

Vezetett túrák a Zsófia-kilátóhoz az ezer színben pompázó erdőben felár ellenében

Gyilkosság a vacsorán különleges vacsoraest a Mátyás étteremben felár ellenében

Halloweenra különleges programok

Esti gyertyafényes wellnesshosszabbítás gyümölcskínálással

Élő zenés estek a Lobby bárban

Svédasztalos Sunday brunch a Hunyadi étteremben: bőséges kínálattal (2-3 féle leves,4-5 féle főétel, valamint a saláták mellett desszertek és friss szezonális gyümölcsök) és hangulatos élőzenével várjuk az ínyenceket 5890 - Ft/fő áron.

Wellness részleg:

Uszoda, szaunák, gőzfürdő, beltéri taposó- és merülőmedence, valamint gyermekmedence; Csendes Wellness részlegben 07.00-09.00 és 19.00-21.00 óráig kizárólag 14 év feletti kedves vendégeink részére, 09.00 és 19.00 óra között 14 év alatti gyermekek számára is: élménymedence, sókamra, kültéri összeköttetésű finn szauna és merülőmedence érhető el.

Környékbeli érdekességek

Egyedülálló barlangtúrát tehetünk a Szent István cseppkőbarlangban vagy a Függőkert lábánál található Anna mésztufa barlangban. Kirándulás közben a Bükkben érdemes meglátogatni a Lillafüredtől 15 kilométerre elhelyezkedő bükki Csillagdát Répáshután. Levezetésképpen pihentető kényeztetés és feltöltődés lehet egy Spa du Monde masszázs vagy Selvert Thermal arckezelés a szállodában. Bizonyos környékbeli attrakciókhoz kedvezményes jegyek vásárolhatók a recepción.

A kétszemélyes szobaárak két éjszakára két fő részére szobatípustól függően 121 ezer forinttól elérhetőek. Megéri az oldalon közvetlenül foglalni, mert további kedvezmények vehetőek igénybe szolgáltatásokhoz, programokhoz.

3. Batthyány Kastélyszálló és Battyhány Kúria, Zalacsány

Az apró település szélén fekvő festői szépségű kastélyszálló és a közvetlenül mellette elhelyezkedő kúria szálló egy 300 éves, 6 hektáros ősparkban csalogat pihenésre, pár kilométerre Hévíztől.

A fővárost leszámítva Hévíz az ország leglátogatottabb települése, Bük a harmadik, Zalakaros az ötödik, Sárvár pedig a nyolcadik a rangsorban.

Zalacsányban a felhőtlen kikapcsolódást termálvizes élménymedence, szaunaszeánszok, grillterasz, gyermekjátszótér, lelkes animátorok által szervezett programok, számos sportolási lehetőség és persze korlátlan wellness használati lehetőség garantálja. A hajdani nemesi otthon melegét elegáns éttermükben házias ételeikkel igyekeznek visszaidézni.

A kastély közvetlen szomszédságában található nemzetközi versenyek lebonyolítására is alkalmas, 18 lyukú golfpályán a szálloda vendégeként kedvezményes áron akár golfozhatunk is.

A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ adatai alapján jelenleg Hévízen 681 szálláshely - 54 százalékuk szálloda - 4417 szobát tart fent 9764 férőhellyel. Az idei nyár Hévízen jól alakult, a tavalyihoz képest 23 százalékkal több vendéget és 27 százalékkal több vendégéjszakát regisztráltak.

Óriási lendületet adhat a térségnek, hogy 2021. április óta újra állami tulajdonban van a Sármellék-zalavári repülőtér, ahol elkezdődhetnek azok a fejlesztések, amelyek "soha nem látott szintugrást" eredményeznek. Sármellék lesz "a nyugat kapuja" közvetlen összeköttetésekkel, ami még több vendéget hozhat, és csökkenhet a szezonalitás.

Őszi wellness napok

2022. szeptember 1-től november 30-ig érvényes az akciós ajánlat a kastélyszállóban és a kúrián. Hétköznapokra 10 százalék kedvezménnyel foglalhatunk22 410 Ft / fő / éj

A wellness részlegben kipihenhetjük fáradalmainkat, vagy akár aktív pihenéssel is tölthetjük az őszi hétköznapokat a 10 hektáros ősfás parkban vagy a közelben található golfpályán. Érkezéskor Szerencse-kocka vár a recepción- ha a szerencse is velünk van, még több kedvezményben részesülhetünk.

A kastély wellness részlegének korlátlan használata (a Kúria épületétől 200 méter sétányira található, csodálatos, ősfás parkunkon keresztül): beltéri wellness részleg (pezsgőfürdő, finn szauna, nyakzuhany, víz alatti élmény elemek, vízi sakk). A sószoba és a rönkszaunák díjmantesen használhatók.

Egyéb szórakozási lehetőségek: asztalitenisz, biliárd, darts, kerékpárbérlés, tenisz, golf, mini golf, footgolf, csocsó, foci, nordic walking

A Batthyány Kúrián hétköznap és hétvégén 22 900 Ft / fő / 1 éj a szállás, a Batthyány Kastélyban hétvégén 24 900 Ft / fő / 1 éj, hétköznap pedig 22 410 Ft / fő / 1 éj a díjszabás.

4. La Contessa Kastélyhotel, Szilvásvárad

A Szilvásváradon, közel 7 hektáros ősparkban található, több mint százéves múltra visszatekintő kastélyhotel a rég letűnt idők eleganciáját kínálja, a hamisítatlan élményt az elegáns olasz bútorok és nemes anyagú függönyök teszik teljessé.

A Pallavicini őrgrófi család egykori birtokán 650 négyzetméteres wellness részleg csábítja azokat, akik egy vidéki, romantikus kastélyban pihennék ki magukat. Tradicionális török gőz és hammam kezelő - ahol fekete szappanos natúr kezelés és Hammam tápláló kezelés várja a vendégeket - és minden olyan pazar wellness szolgáltatást megtalálunk, amelyek nem hiányozhatnak egyetlen wellnessrészlegből sem. A szolgáltatások mellett a különleges domboldali elhelyezkedés, a páratlan szépségű Bükk és két panoráma üvegfal fokozza az egyedülálló élményt.

Feltöltődés, garantált pihenés vár minket a La Contessa Kastélyhotelben Szilvásváradon a Bükk szívében. Egy kellemes masszázs, egy hangulatos séta a romantikus kastélyparkban vagy egy ínycsiklandozó gasztronómiai kalandozás, ebben mind részünk lehet, a testi-lelki feltöltődés garantált. A szállodának saját wellness csomagja is van.

Egy éjszakára fejenként 29800 forinttól kezdődik a tartózkodás díjszabása, szobatípustól függően. A Kastély vagy az Udvarház épületében található elegáns olasz bútorokkal berendezett szobák közül választhatunk. Bőséges svédasztalos reggeli és gazdag választékú büfé vacsora vár, naponta teadélután aprósüteményekkel 15.00-17.00 óra között.

Wellness részleg korlátlan használata:

A 93 négyzetméteres, feszített víztükrű beltéri úszómedence élményelemekkel és pezsgőággyal 25°C-os vízzel vár, de van finn- (80-90°C) és bio szauna (40-50°C), aroma kabin (50-60°C) élményzuhanyok, hagyományos és török gőzkamra (hammam).

5. Gróf Degenfeld Kastélyszálló, Tarcal

Festői környezetben, a Tokaj-hegyaljai borvidék szívében várja a kitűnő borokat, igényes kikapcsolódásra vágyó vendégeit a 100 hektáros Gróf Degenfeld szőlőbirtok központjában a kastélyszálló. A monarchia korát idéző eleganciájú, az egykori történelmi kúriából kialakított szálloda szobái a régi idők hangulatát a jelen kényelmével ötvözve nyújtanak felejthetetlen élményt.

2019-ben hazánk legszebb szőlőbirtokának választott területen 1994 óta termelnek kiváló minőségű borokat. Az irántuk érdeklődőknek a pincelátogatás és borkóstolás kihagyhatatlan élmény, mely során 5, 7 vagy 8 különböző bort kóstolhatnak.

A zavartalan pihenést masszázs szolgáltatások, medence és szauna, aktív kikapcsolódásként pedig teniszpálya és a francia pétanque teszi teljessé. Az egyedülálló romantikát kedvelők lovashintózás közben még Tokaj-Hegyalja látnivalóit is megismerhetik.

Őszi hétköznapok a mesés kastélyban

Ha hétköznapokon foglalunk szállást minimum 2 éjszakára, 20% kedvezményt biztosítanak bármely szobatípus árából a 2022.09.05 - 2022.12.18. közötti időszakban.

Svédasztalos reggeli, félpanziós ellátás, háromfogásos, menüválasztásos vacsora, üdvözlőital a Gróf Degenfeld Szőlőbirtoktól, kóstoló ötféle borból, pincetúra a 200 éves pincében, 35% kedvezmény bármely masszázs árából, fényterápiás finn szauna, tenisz- és petanque pálya használata az, amit nyújtanak.

A két főre foglalható romantikus csomagajánlatban pedig az érkezés estéjére egy jéghideg Tokaji Furmint Pezsgő Extra Brut 2019-et is bekészítenek a szobába egy rózsa és gyümölcstál kíséretében, valamint kézműves bon-bon válogatást egy alkalommal. Háromfogásos, gyertyafényes à la carte vacsorát kóstolhatunk.

Két főnek két éjszakára, a hosszú hétvégére október 30. és november 1. között félpanziós ellátással a szállás 166511 forinttól kezdődik akciók nélkül.

+1 Kastélyhotel Sasvár, Parádsasvár

A Mátra büszkeségének is hívják a gyönyörű kastélyt, melynek parkjában tavacska is található. Az Ybl Miklós tervezte kastély volt már főúri rezidencia, gyerektábor és lepusztult, elhagyatott rom is. De feltámadt, és 1996 óta szállodaként üzemel.

Teniszpályával, medencéket, szaunát, szoláriumot és pezsgőfürdőt kínáló wellnessrészleggel, valamint magyar és nemzetközi ételeket felszolgáló, à la carte étteremmel várja vendégeit a kastély. A közelben található több ólomkristályokat előállító manufaktúra, üvegfúvó műhely és bemutatóterem, valamint a Mátra csodaszép tája is számos látnivalót kínál. A közelben található Ilona-vízeséshez mindenképp tegyünk egy gyalogtúrát, ha erre járunk, de Kékestető és Galyatető is csak pár kilométerre fekszik innen.

Legkevesebb egy hónapra bezár a Mátra népszerű luxusszállodája, a parádsasvári Kastélyhotel Sasvár Resort. A hírt a szálloda igazgatója, Szélessy András osztotta meg pár napja a Facebookon. Mint írja, bár folyamatosan osztottak-szoroztak, de november 1. és december 1. között be kell, hogy zárjanak a horrorisztikus áram- és gázárak miatt. A decemberi hónapot még próbálják megmenteni, de novemberi vendégeiket e-mailben is értesítik a helyzetről.

S mindezt, ahogy fogalmazott, „a vendégvélemények alapján az ország legjobb szállodájaként” kénytelenek meglépni. A szálloda 2019-ben az Év Szállása versenyen a 4–5 csillagos hotel 70 szoba alatt kategóriában a második helyen végzett.

