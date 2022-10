Ezek Magyarország legjobb éttermei: toplistára kerül a vidéki csúcsgasztronómia

Idén először Magyarország egészéről közöl étteremlistát (National Selection of Hungary) a MICHELIN Guide. Ennek eredményeként az egész ország konyhaművészeti kínálata felkerül a nemzetközi térképre, ami egy újabb mérföldkövet jelent a hazai turizmus és gasztronómia fejlődésében. A budapesti éttermeken túl, már a vidékieket is minősítő világhírű kiadvány rövidtávon is hozzájárulhat a vendéglátóhelyek forgalomnövekedéséhez, hosszabb távon pedig növelheti a szektor versenyképességét. A válogatás mindazonáltal ráirányíthatja a figyelmet a vidéki térségekre is, ezáltal Magyarország gasztronómiai és turisztikai sokszínűségére.