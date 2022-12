Figyelem, itt a MÁV bejelentése: 60 perces késések, fennakadások várhatóak ezeken a vonalokon

A vasárnap hajnali és délelőtti viharok után több vasútvonalon fennakadásokra kell számítani napközben is - közölte a Mávinform. Akár 40-60 percet is késhetnek a vonatok, a viharos időjárás miatt késnek a vonatok a miskolci fővonalon is.

A vasúttársaság honlapján olvasható tájékoztatás szerint késnek a vonatok a Balatonszentgyörgy-Nagykanizsa szakaszon. Zalaszentjakab és Zalakomár között kidőlt fák miatt a felsővezeték több helyen leszakadt, helyreállításával várhatóan vasárnap délutánra végeznek a szakemberek. Balatonszentgyörgy és Nagykanizsa között pótlóbuszok közlekednek, hosszabb menetidővel. A Tópart IC-k Balatonszentgyörgyről 40-60 perces késéssel indulnak Budapest felé, a pótlóbuszokhoz csatlakoznak. Jelentős késésekre kell számítani a Győr-Veszprém vonalon is. Zirc és Eplény között fakidőlés miatt áll a forgalom. A korábbi tájékoztatás szerint a miskolci fővonalon is késnek a szerelvények. A szlovák vasút a viharos időjárás miatt nem közlekedteti a Hernád IC-ket, vonatpótlást sem biztosít Hidasnémeti és Kassa között - írta a Mávinform. A viharos időjárás miatt késnek a vonatok a miskolci fővonalon A szél és a felsővezeték jegesedése miatt Miskolc és Szerencs között sebességkorlátozást vezettek be, a Felsőzsolca és Hernádnémeti-Bőcs között a biztosítóberendezés meghibásodása miatt pedig csak egy vágányon közlekednek a vonatok. A korlátozások miatt a miskolci fővonalon 15-25 perccel megnő a menetidő. Címlapkép: Getty Images