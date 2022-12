Sokkoló: a halálúton szorult két kamion közé, exkluzív videóinterjú az egyetlen túlélővel

HelloVidék 2022.12.22. 13:02 Megosztom

Részletesen mesél a történtekről a Magyar Közút legújabb videójában az a nő, akinek forgalmi okból lassító személyautójába hátulról becsapódott egy kamionos, ezzel belökve őt a személyautó előtt megálló másik kamion pótkocsija alá november 16-án, Szolnok külterületén a 4-es főúton található Szent István hídon. Csodával határos módon Tömösközi Kata komolyabb sérülés nélkül túlélte az esetet. Történetével a Közút arra szeretné felhívni a figyelmet, hogy az ünnepek alatt várhatóan megnövekedett forgalomban is mindenki fokozottan figyeljen az utakon, hiszen Kata esetéből is látszik, hogy mindössze pár másodperc is elég, hogy megtörténjen a baj.

Elképesztő higgadtsággal és összeszedettséggel nyilatkozik a baleset előzményeiről, az ütközés pillanatában tapasztaltakról és az eset feldolgozásáról a két kamion közé szorult személyautó sofőrje, Kata a Magyar Közút legújabb videójában. A videó egy rövid animáción keresztül azt is bemutatja, hogyan történhetett az eset, hiszen az elöl haladó kamion egy vele szemben meggondolatlan előzést végrehajtó autó miatt kényszerült megállni, hogy elkerülje az ütközést. Kata azért vállalta az interjút, hogy a történetén keresztül felhívhassa az autósok figyelmét arra, hogy vezessenek óvatosabban, biztonságosabban. Címlapkép: Getty Images Nem akarsz lemaradni a magyar vidék legfontosabb híreiről? Kövess minket Facebook-on is. Kattints ide a feliratkozáshoz!