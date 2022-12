Ezek a legveszélyesebb útszakaszok Magyarországon: itt történik a legtöbb súlyos baleset

2022-ben is több tucat eljárás indult szabálytalan sofőrök ellen a fedélzeti kamerás felvételek alapján. A Budapesti Autósok Közössége főszerkesztője szerint ugyanakkor a morál nem romlik látványosan a hazai utakon. 2022-ben nyolc esetben előztek meg súlyosabb balesetet az energiaelnyelők, amelyek a munkaterületeket védik a Magyar Közút dolgozóinál. 2022 hőse szerintük az a művezető, aki saját épségét kockáztatva megmentette egy család életét az M3-ason. A Pénzcentrum összegyűjtötte a legkirívóbb eseteket.

2022-ben naponta nagyjából 25-50 közlekedési esetet küldtek be a követők a Budapesti Autósok Közösségéhez - számolt be lapunknak Csősz Krisztián, a YouTube-csatorna és a hozzá kapcsolódó portál főszerkesztője. Mint kifejtette, "érdekes módon szerencsére" nem nőtt 2022-ben átlagosan a naponta érkezett esetek száma, írja a Pénzcentrum.

Jól látszik - a napi 25-50 esethez mérten -, hogy csak olyan esetekkel foglalkozunk, ami tényleg kirívó. Ettől félt mindenki az elején, hogy ez egy “spicli" oldal lesz, ahol majd a záróvonal érintéséért mindenki „feljelent” mindenkit. Azt gondolom bizonyítottuk, hogy nem ez lett! Elég visszanézni az elmúlt év tartalmait. Az esetek utóéletéről különösebb visszajelzést nem kapunk, pedig sokakat érdekelne

- magyarázta a főszerkesztő, aki szerint amikor a médiában megjelenik egy-egy eset utóélete, az általában negatív visszhangot vált ki, de nem a Budapesti Autósok irányába.

Elégedetlenek az emberek a büntetési tételekkel. Hozzá kell tenni, hogy én is sokszor aránytalannak tartom. Nyilván a leghangosabb kommentelők időnként irreális büntetési tételeket követelnek a jogrendszertől, elfelejtve, hogy ők is emberek és hibázhatnak. Az autó elkobzásban látják sokan a megoldást - állandó komment -, és szerintem is lehet, hogy meg kellene fontolni az igazán kirívó esetekben. Viszont azt én sem tartom arányosnak például, amikor jogosítvány nélkül valaki elkövet ezt-azt és mivel nincs mit tőle elvenni, ezért kap egy nevetséges összegű bírságot és kész. Ezzel rengetegen visszaélnek, ami borzasztóan káros

- fogalmazott. A közösségnél ugyanakkor nem gondolják, hogy az idei évben több tahó, vagy figyelmetlen, veszélyes sofőr volt a magyar utakon, mint a korábbi években. A főszerkesztő úgy látja, hogy az immár több mint 85 ezer követővel rendelkező YouTube-csatorna tevékenysége hatással van a hazai vezetési morálra.

Csősz Krisztián szerint a legjellemzőbb hiba a hazai utakon az a kapkodás, az idegesség, ami azonnal megjelenik közlekedés közben. Innen jön a koncentráció és a figyelem hiánya, és már ott is a hiba, ami akár egy rossz irányba történő felhajtás is lehet az autópályára.

A piros lámpán áthajtás és a jogosulatlan busz és műszaki leállósáv használata nagyon gyakori és sajnos nem nagyon kapja fel rá a fejét már szinte senki. Szomorú, de nem számít kirívó esetnek.

Sok közutast mentett meg az új eszköz

2022-ben szeptember 1-ig összesen 8 figyelmetlen autós hajtott neki a Magyar Közút energiaelnyelő berendezéseinek, amelyek rengeteg munkatársat óvtak meg a sérülésekől

- közölte a Pénzcentrum megkeresésére a sajtóosztály. Ezek azok a hosszú ütközéselnyelők, amelyeket a munkaterületek előtt láthatunk, 2020-ban vezették be őket, ezen a videón látható, hogy a rendszer jól vizsgázott:

Idén figyelmetlen autósok miatt munkavégzés közben 3 személyi sérüléssel járó munkabaleset történt a Magyar Közút kollégáival, két esetben a munkaterületet védő TMA-ba (ütközési energiaelnyelőbe) hajtottak bele, ekkor az abban ülő sofőrt érte munkabaleset, egy esetben pedig a brigádszállító járművükbe hajtottak bele hátulról.

Forgalommal szembe haladó járművek ütközése miatt csak a hazai autópályákon 2018. január 1. és 2021. december 31. között 18 személysérüléses baleset történt, melyből 5 sajnos halálos volt, ezen túl számos alkalommal történik anyagi káros baleset is és olyan is előfordul, hogy a vétkes jármű baleset nélkül megússza az esetet

- közölte a Magyar Közút.

Címlapkép: Getty Images