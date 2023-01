Ezek most a legolcsóbb autók Magyarországon? Mutatjuk, mennyiért vehetjük meg őket

Januári olcsó, új autó körképünk elég komor képet fest: ma már 4,5 millió forint is kevés ahhoz, hogy egy élhető, új autót vásárolhassunk Magyarországon. Ahogy a Pénzcentrum írja, kiderült, hogy ősz óta is jócskán megdrágultak a legolcsóbb új autók itthon, egy családi méretű modell, nem fapados felszereltséggel már inkább a 6 milliós árkategóriába csúszik be. De a magyarok kedvenc autóját, a Suzuki S-Crosst már 13 millió forintig is fel lehet extrázni.

Hol van már az a világ, amikor 4 millió forint alatt is lehetett épkézláb új autót találni Magyarországon... Ahogy a lap írja, egy évvel ezelőtt még lehetséges volt 3,7 millió alatt új autóhoz jutni, igaz, akkor már csak két modell fért bele ebbe a keretbe. 2021 februárjában még 5+1 olyan kocsit számoltunk össze, ami az "álomhatár" alatt elérhető volt,mára viszont már úgy fest, 4,5 millió forint is kevés lehet ahhoz, hogy ne egy full fapados új kocsiba üljünk. A portál adatai szerint a legolcsóbb hazai új autó, a Mitsubishi Space Star immáron legkevesebb 4 440 000 forintba kerül.

A kis Hyundai i10-es a legolcsóbb Life felszereltségben 4 549 000 forintba kerül most, ez október óta nem drágult.

Harmadik helyen a KIA Picanto áll, ami most 4 799 000 forintba kerül, a Silver felszereltségben - azaz október óta 150 ezer forintot emeltek az árán.

Negyedik a Dacia Sandero, ami cikkünk megjelenésekor legkevesebb 5 649 000 forintért kapható, tavaly októberben még 5 millió 90 ezer forintért meg lehetett venni, szóval jócskán emelt az árán az importőr.

Az ötödik helyre a Suzuki Ignis futott be 5 750 000 forintos alapárával. A GL-felszereltségben széria a klíma, a rádió és az elektromosan állítható tükör és a start-stop rendszer is.

6 millió alá befér még a Toyota Aygo X, az Active alapkivitelben 5 920 000 forintba kerül. Persze több extrával, nagyobb felszereltséggel ezek az autók is drágábbak. Hogy mennyibe kerülnek néhány extrával? Mit lehet tudni a további áremelkedésekről? A Pénzcentrum teljes cikkéből kiderül.