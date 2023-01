Itt a figyelmeztetés: ezeken a folyókon lehet elsőfokú árvízvédelmi készültségre számítani

Az előttünk álló nagyjából egy hét leforgása alatt mediterrán ciklonok fogják alakítani hazánk és a környező országok időjárását is. Ahogy az Időkép írja, többfelé akár két havi, lokálisan viszont akár három havi csapadékmennyiség is leeshet a következő egy hétben.

Ez folyóink vízgyűjtőit is érinti, így több vízfolyásunkon is árhullámok kialakulására kell számítani. A Hydroinfo.hu hidrológiai előrejelzései alapján elsősorban a Sajón és a Tarnán várható olyan mértékű árhullám, hogy a vízszint a hét közepén elérje az I. fokú árvízvédelmi készültségi szintet.

Ahogy a portál írja, mivel mediterrán ciklonok hozzák több hullámban a csapadékot, így hosszabb távra nehéz előrejelezni pontosan a csapadék térbeli eloszlását, emiatt előfordulhat az is, hogy akár még magasabb készültségi szintet érjen el a két folyón az árhullám nagysága, valamint más folyókon is nagyobb víztömeg vonulhat le, így akár más folyókon is előfordulhat, hogy készültségi szintet elérő vízállások alakuljanak ki.

