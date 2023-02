El sem hisszük, mi történik a népszerű magyar kastéllyal: erre sokan lesznek kíváncsiak

A Gödöllői Királyi Kastély hazánk egyik leglátogatottabb kastélya, I. Ferenc József császár és Erzsébet királyné koronázási ajándékként kapott pihenő rezidenciája a település legfőbb turisztikai nevezetessége, mely számos látogatót vonz belföldről és külföldről egyaránt. A HelloVidék felkereste a Gödöllői Királyi Kastély vezetését, hogy megtudja, a turisztikai vonzerőn túl, a kastély milyen hatással van Gödöllő gazdasági, kulturális és társadalmi életére.

HelloVidék: Milyen turisztikai vonzerőt jelent a Gödöllői Királyi Kastély a település számára?

Gödöllői Királyi Kastély: A Gödöllői Királyi Kastély Magyarország egyik leglátogatottabb kastélya, Gödöllő legfőbb turisztikai nevezetessége. Nem csak a történelmi épület, az abban található kiállítások, vagy a természetvédelmi oltalom alatt álló történeti kert jelent vonzerőt, hanem azok a változatos kulturális programok, melyek élettel töltik meg a helyszíneket. Hazánk legnagyobb barokk kastélyát I. Grassalkovich Antal gróf építtette 1735 körül, majd fia és unokája folytatta a munkálatokat. Második fénykora akkor kezdődött, amikor a Magyar Állam által megvásárolt, felújított és átalakított kastély koronázási ajándékként I. Ferenc József császár és Erzsébet királyné pihenő rezidenciája lett. Sisi számára a gödöllői kastély egy olyan helyet jelentett, ahol önmaga lehetett, a bécsi udvari szigor és kötöttségek nélkül. Ez az egyedülálló báj, ami valójában különlegessé teszi mindmáig a kastélyt és környezetét. Az évről-évre hagyományosan ismétlődő családi programok mellett, mint az Ibolya-nap, a Koronázási hétvége, a Vadásznap és az Adventi Kastélynapok, számos más kulturális rendezvényt, koncertet, színházi előadásokat is szervezünk, illetve otthont nyújtunk azoknak, amelyek sok vendéget vonzanak Gödöllőre. A legtöbb helyi kulturális intézménnyel szorosan együttműködve dolgozunk, így figyelmet fordítunk rá, hogy programjaink ne ütközzenek, hanem kiegészítsék a város kínálatát.

Sisi személye és legendája a mai napig élénken él a nemzet szívében. Mennyi látogatót vonz évente? Van-e kimutatásuk arról, hogy mely régiókból érkeznek a látogatók?

A 2019-es volt a rekord évünk, ekkor értük el a 300 000 fős látogatószámot. A pandémia időszakában, amikor lehetett, fogadtunk látogatókat, de a zárva tartások és a bizonytalanság okán jóval kevesebb vendég érkezett Gödöllőre is. A tavalyi év elején egész bizakodóak lehettünk, ugyanakkor sajnálatos módon az orosz-ukrán háború rányomta bélyegét a mi működésünkre is, és nap, mint nap megéreztük ennek turizmusra gyakorolt hatását. Korábban nagyon sok vendég érkezett a tengerentúlról: Kínából, Japánból, Amerikából, de Ausztráliából is - hiszen Erszébet királyné, Sisi személye mindenhol ismert, az ő kultusza a Magyarországra érkező külföldieket elhozza hozzánk. Sajnos a háború és annak gazdasági hatásai miatt ezek a vendégek elmaradtak. Természetesen fő külföldi küldő piacaink Németország, Franciaország, Ausztria, Olaszország, Spanyolország, de a világ minden tájáról érkeznek hozzánk látogatók. A magyarországi paletta is nagyon színes, magas számmal érkeznek Budapest agglomerációjából, de vidéki vendégek is eljönnek Gödöllőre. Egyre inkább visszatérnek a csoporttal érkező vendégek, akik utazási irodák által vagy saját szervezésben érkeznek hozzánk.

Milyen szolgáltatásokat/programlehetőségekre látogatnak leginkább a vendégek?

Legkedveltebb rendezvényünk, egyben „szezonnyitónk”: a húsvét és a hozzátartozó Ibolya-nap. Tavasszal mind azt érezzük, hogy ki szeretnénk mozdulni, új élményekkel akarunk gazdagodni és feltöltődni - nem csak a látogatók, hanem mi, a kastélyban dolgozók is várjuk tehát az év első nagyobb eseményét. Családi rendezvényeink nagy létszámmal látogatottak, amelyeket igyekszünk a megszokott, megszeretett programokon kívül mindig kicsit frissíteni, megújítani. Emellett nem elhanyagolható gazdag kulturális programkínálatunk sem. 2019 óta újra betölti eredeti funkcióját Kastélyszínházunk, melynek idei kínálata már megtalálhatóinformációs felületeinken is.

Zenei palettánk is színes, a komolyzenétől egészen a popkulturális műfajig. Nyáron sétálókoncertekkel találkozhatnak látogatóink, vagy a csillagos ég alatt hallgathatnak zenét a Díszudvarról. Ámulatba ejtő aranystukkós Dísztermünk és Erzsébet királyné egykori Lovardája is koncerthelyszínként szolgál. Kihasználjuk tehát a fantasztikus környezet adta lehetőségeket - egy-egy zenei, vagy színházi élmény teljesebbé válik a kastélyban. Természetesen rendezvényhelyszínként az esküvők, üzleti események is nagy számmal vannak jelen. Ami a múzeumi szolgáltatásokat érinti, itt a kastélyban működő kávézóval együttműködő csomagajánlataink vonzóak csoportok számára. Különleges tárlatvezetéseink, mint például az „Élményséta Sisivel” egy hangsúlyos programunk hiszen ezeken a vezetéseken Erzsébet királynét megszemélyesítő kosztümös tárlatvezető kíséri végig vendégeinket az állandó kiállítás terein keresztül. Időszaki és kiegészítő kiállításaink is kedveltek, ilyen a Horthy-bunker vagy az időszakosan elérhető padlástúra is. A családokra, gyerekekre is igyekszünk figyelni - múzeumpedagógiai kínálatunk minden korosztály számára tartogat izgalmas történelmi és kulturális ismeretszerzési lehetőséget.

A Gödöllői Királyi Kastély mennyire fejti ki hatását a település gazdasági, kulturális, társadalmi életére?

A Kastélyt működtető társaság iparűzési adót fizet a városnak. A megnövekedett energiaárak miatt idén télen számos kulturális intézménynek időszakosan be kellett zárnia a környéken. Vannak olyan programok, rendezvények, amik a bezárások miatt itt kerülnek megrendezésre. Igyekszünk tehát segíteni a város és intézményeinek a munkáját. A hozzánk érkező látogatók használják a város szolgáltatásait, a parkolást, az éttermeket, a szálláshelyeket. A közelben lévő turisztikai helyszínekkel, ilyen például a Lázár Lovaspark, szoros viszonyt ápolunk. Csomagajánlatokkal várjuk a hozzánk érkezőket. A 2021-ben újranyitott Gödöllő régióját képviselő Tourinform iroda a kastély épületében található. A turisztikai információs központ szerepe mellett, a régió turisztikai vállalkozásait ajánlja az ide látogatóknak, ezáltal a környék gazdasági életére is nagyobb hatást gyakorol. A kastélyban dolgozók tudják, hogy egy olyan különleges helyszínen dolgoznak, melynek nagy hatása van a helyi, sőt a magyar gazdasági, kulturális és turisztikai életre. De ez nem újkeletű, a kastély folyamatosan hatott a környezetére és a társadalomra is.

A jelenlegi gazdasági helyzet mennyire érezteti hatását? Mire számítanak 2023-ban?

A magas közüzemi díjak ránk is érvényesek. Igyekszünk energiatakarékosan működni. A költségek növekedésének kompenzálása, a még tudatosabb gazdálkodás és működés az idei évben kiemelt célunk, feladatunk. Fontos, hogy látogatószámunk újra elérje a pandémia előtti szintet és mind a hazai, mind a külföldi piacról visszatérjenek vendégeink. Több rendezvényre és több látogatóra számítunk idén, mint az előző évben. Ennek érdekében különleges programokkal és kiállításokkal is készülünk.

