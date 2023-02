Így tisztelegnek Törőcsik Mari előtt: utcát neveznek el a legendás színésznőről

A nyugat.hu szúrta ki a velemi önkormányzat 2023-as programtervezetét, melyben egy különleges tavaszi esemény szerepel: Április 16. Törőcsik Marika emléknap. Ekkor lesz két éve, hogy hosszas betegség után elhunyt a Kossuth-nagydíjas, kétszeres Jászai Mari- és Balázs Béla-díjas színésznő. Ahogy a portál írja, otthona azóta is zarándokhellyé vált.

Ahogy a lap írja, a múlt év novemberében derült ki, hogy a velemi képviselő-testület megszavazta, hogy a színészlegendáról nevezzék el a falu egyik új építésű házakból álló, még névtelen utcáját, amit idén tavasszal, halálának második évfordulóján szeretnének felavatni.

Ha a jó Isten is úgy akarja, meg is tudjuk valósítani. Nyolcvan százalékra ki merem most jelenteni, hogy sikerülni fog

– mondta a lapnak Bakos László polgármester. Ahogy a portál írja, egyelőre tehát még nem fix, hogy ezen a napon avatják fel a Törőcsik Mari utcát Velemben, de minden erejével azon van a polgármester és a falu is, hogy ez sikerüljön.

