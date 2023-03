Különös jelenség a magyar utakon: súlyos bírság járhat érte, ha nem vesszük észre

HelloVidék 2023.03.14.

Az új, kihelyezett, fix traffipaxdobozokat vet be itthon a rendőrség. Most az új eszközöket térképre is rakták, csak egy kicsit kell távolítani a térképet és máris látható, hol vannak az új traffipaxok – írja a vezess.hu.

Ahogy a portál írja, a sebességmérő készülékeke a fémkalitkákba lehet belehelyezni, hogy tetten érjék a gyorshajtókat. A rendőrség bevallása szerint nem mindig van készülék a dobozokban, cserélgetik őket. Itt a térkép, hogy hol lesznek kihelyezve a boxok: Címlapkép: Getty Images