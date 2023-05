Őrület, hová kirándul májusban rengeteg magyar: 9 csodaszép, vidéki kastély csalogat

A Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram keretében, a NÖF (Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft.) koordinációjában, összesen 60 milliárd forintból nyerték és nyerik vissza régi szépségüket Magyarország jelentős műemléki helyszínei, melyek között kastélyok és várak is találhatóak. A felújított kastélyok közül most bemutatunk párat, melyek közül nem mind a program keretében szépült meg, de ennek ellenére is érdemes őket tavasszal felkeresni, hisz nemcsak az épületek maguk, de az őket körülvevő park, természeti környezet is szemet gyönyörködtető ilyenkor.

A Központi Statisztikai Hivatal friss adatai szerint az ország kereskedelmi szálláshelyein (szállodákban, panziókban, kempingekben, üdülőháztelepeken, közösségi szálláshelyeken) 2022-ben 26 millió 247 ezer vendégéjszakát töltöttek a vendégek.

A vendégéjszakában mért vendégforgalom 45%-kal meghaladta az előző évit, aminek értékére kedvezőtlenül hatottak a Covid19-járvány idején bevezetett intézkedések. A legjelentősebb bővülés a többségében a külföldivendég-forgalomra támaszkodó Budapesten, valamint Zala, Pest és Győr-Moson-Sopron vármegyében következett be. A vendégéjszakák többségét (közel hattizedét) a belföldi vendégek töltötték a szálláshelyeken, ezek száma Fejér kivételével mindegyik vármegyében nőtt, országosan 18%-kal. Az általunk most bemutatott kastélyokhoz ugyanakkor egyetlen napra is érdemes elruccanni, és kirándulni egy jót a NÖF kastélyprogramjában felújított, gyönyörű helyeken.

1. Brunszvik-kastély, Martonvásár

Az autóval Budapesttól fél órára található, de vonattal is könnyen megközelíthető Martonvásárra ellátogatni igazi kikapcsolódás, és bepillanthatunk az angol főúri rezidenciák, illetve a Tudor stílusú kastélyok világában. Itt található, Martonvásáron a Brunszvik család 70 hektáros angol kerttel körbeölelt, az ország egyik legszebbjének tartott pompás kastélya a Beethoven Emlékmúzeummal és Óvodamúzeummal.

Brunszvik Antal majd fia, Ferenc virágzó gazdaságot teremtett itt, a kastély köré pedig valódi földi paradicsomot varázsolt. A park fái között megtalálható a mocsári ciprus, a páfrány fenyő, a juhar és a platán. A hársak közé amerikai szivarfát, balkáni vadgesztenyét ültettek. A park közepét kis tó foglalja el, benne sziget hatalmas, árnyas fákkal és szabadtéri színpaddal, ahol nyaranta 3 alkalommal felcsendülnek Beethoven melódiái annak emlékére, hogy a XIX. század első évtizedében többször megfordult itt a halhatatlan zeneszerző.

Beethovent a környezet szépsége mellett a Brunszvik-családhoz, főként a család hölgytagjaihoz fűződő barátsága vonzotta erre a helyre. Barátsága jeléül több darabját - köztük az Appassionata-szonátát - a család tagjainak ajánlotta. A park varázsa és a felcsendülő muzsika népszerűsége ma is töretlen. A kastélyban kialakított Beethoven Emlékmúzeumban a család nőtagjainak Beethovennel folytatott levelezését, valamint a művész és a család életével kapcsolatos dokumentumokat mutatják be. Látható többek között a zeneszerző hajtincse, szoborportréja és arcképe, megismerhetjük magyar vonatkozású műveit és egyéb magyarországi kapcsolatait is. Az egykori főúri rezidencia ma a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpontjának ad otthont.

2023. április 1-től a nyári nyitvatartás: Brunszvik kastélypark, Beethoven Emlékmúzeum, Agroverzum: minden nap nyitva 9.00 – 18.00 óráig (Pénztárzárás: 17.15.) A belépőjegyekről itt található minden információ.

2. Grassalkovich-kastély, Gödöllő

A Budapesttől 30 km-re fekvő Gödöllőről nem meglepő, hogy a legtöbbünknek a Királyi Palota ugrik be, hiszen a gödöllői Grassalkovich-kastély Magyarország legnagyobb és legfényűzőbb barokk kastélya, és történelmi, illetve műemléki szempontból is fontos szerepettölt be. A csodálatos épület megtekintése mellett az ingyenesen látogatható kastélypark is gyönyörű látványt nyújt, az angolkertet a versailles-i kastélypark mintájára tervezték, tavasszal különösen színpompás úti cél.

Nyári nyitvatartás: 2023. április 1- október 31.

Hétfő-Péntek 10:00-18:00 Pénztár zárás: 17:00

Szombat-Vasárnap 10:00-18:00 Pénztár zárás: 17:00

Belépőjegy árak (Grassalkovichok kora, Királyi lakosztályok, Erzsébet királyné emlékkiállítás, Századok – lakók - történetek” – a kastély 20. századi története):

Felnőtt belépőjegy: 4200 Ft

Diák belépőjegy: 2600 Ft

Családi belépőjegy (maximum három 18 éven aluli gyermek, 2 felnőtt): 9900 Ft

3. Ráday-kastély, Pécel

Budapest agglomerációjában, a fővárostól mindössze öt kilométerre található az évszázadokkal ezelőtt írók és tudósok találkozóhelyéül szolgáló Ráday-kastély, amely stílusában meglepően hajaz a gödöllői Grassalkovich-kastélyra. Utóbbi nem véletlen, hiszen Pécel barokk ékszerdoboza, a végleges formáját 1770-re elnyerő kúria építési munkálatai szintén Mayerhoffer András és fia vezényletével zajlottak. A jelenleg kiállítóhelyként és koncerthelyszínként működő patinás épületegyüttes a XVIII. században az ország kulturális életének egyik fontos központja volt, amihez nagyban hozzájárult a Ráday család, különösen Ráday Gedeon művészetek és tudományok iránti elköteleződése.

4. Festetics-kastély, Keszthely

A Festetics-kastély építése 1745-ben kezdődött Festetics Kristóf megbízásából. A főúri család egészen 1944-ig a kastélyban élt. Napjainkban a Helikon Kastélymúzeumnak és konferenciaközpontnak ad otthont az épület. A kastély egyik legszebb terme 1801-ben készült el, nevezetesen a könyvtárterem, ahol több olyan ritkaság is található melyekből csak néhány darab készült a világon. Az egykori ebédlőben ma operakoncerteket, hangversenyeket és luxusesküvőket tartanak. A kastély angolkertjében és pálmaházában sétálva teljes nyugalom vesz körül mindent. A kert ékességei közé tartozik a halastó, az itt élő több mint 40 vízimadárfaj, és Európa legnagyobb hibiszkuszgyűjteménye.

A második világháborút és az azt követő időszakot sok magyar kastély megszenvedte, a Festetics-kastély épülete, bútorzatának egy része és könyvtára azonban épen maradt. A könyvtár megmenekülése annak is köszönhető, hogy a fosztogatásokat megelőzendő a könyvtári szárnyat az ott elraktározott berendezési tárgyakkal együtt elfalazták. Kisebb berendezési és dísztárgyak máig tisztázatlan körülmények között a háborús idők zűrzavarában vagy utána kallódtak el a kastélyból.

Jegyárak (kastély + 5 kiállítás): felnőtt belépő 4 400 Ft, a diák/nyugdíjas belépő 2 200 Ft.

Nyitvatartás (időszaktól függően): (H-V): 9:00/10:00 - 17:00/18:00

5. Edelényi kastély

Az edelényi L’Huillier-Coburg-kastélyt Magyarország legnagyobbjai között tartják számon. A kastély a barokk építészet kiemelkedő emléke, ennek ellenére a rendszerváltás idején üresen, omladozva állt. Végül 2012-2014-ben újították fel, így napjainkban már régi pompájában tündökölhet. Itt található Magyarország egyik legnagyobb összefüggő rokokó falképsorozata. A kastély történetével egy látványos 3D-s filmen keresztül is megismerkedhet minden látogató. A gondozott park mintegy 12 hektáron terül el. Időközönként meghirdetett tematikus hétvégék, és jelmezes tárlatvezetés is várja az Edelénybe érkezőket.

A kastély építtetője, L’Huillier János Ferenc 1668-ban született Elzász‑Lotaringiában és a kor nemesi származású ifjainak tipikus életpályáját választotta: katona lett. Mindössze 18 esztendősen vett részt Buda várának visszafogla­lásában és ettől kezdve életének jelentős része Magyarországhoz kötődött. 1700-ban szerezte meg az edelényi birtokot II. Rákóczi Ferenchez kötődő barátságának köszönhetően.

Jegyárak: felnőtt belépő 1 700 Ft, a diák/nyugdíjas belépő 850 Ft.

Nyitvatartás (időszaktól függően): (H): Zárva (H-V): 10:00 - 17:00/18:00

6. Károlyi-kastély, Fehérvárcsurgó

A Károlyi-kastély építése 1844-ben kezdődött Ybl Miklós felügyeletével és egészen 1858-ig tartott. A kastély építtetője gróf Károlyi György volt, Széchenyi István gróf egyik legközelebbi barátja. A kastély viszontagságokkal teli múlttal rendelkezik de mára újra régi formájában tekinthető meg. A számos kulturális és zenei programon túl, amelyeket itt rendeznek a kastély történetéről egy kiállítás is megtekinthető. Itt kapott helyet az egykor Párizsban élő Fejtő Ferenc teljes könyv- és archívumállománya a folyamatosan gyarapodó könyvtárban. A kastély egyik legszebb látványosságát, a csipketeraszt az épület megkerülésével, kívülről lehet megcsodálni. A közel 50 hektáros kastélyparkban igazán romantikus sétákat lehet tenni a hatalmas fák árnyékában.

Különlegesség, hogy a szakmai működést mind a mai napig az épületben élő Károlyi család irányítja. Gróf Károlyi György 1877-ben bekövetkezett halála után Csurgót a másodszülött fiú, Viktor örökölte, korai halála után pedig a kastély tulajdonosa idősebbik testvére, Károlyi Gyula lett. Az ő idősebbik fia volt Károlyi Mihály a fiatalabbik pedig Károlyi József, aki a jelenlegi vagyonkezelő nagyapja volt.

Jegyárak: felnőtt belépő 1 300 Ft, a diák/nyugdíjas belépő 1 000 Ft.

Nyitvatartás (időszaktól függően): (H-V): 10:00 - 17:00/18:00

7. Teleki-Tisza-kastély, Nagykovácsi

A Budai Tájvédelmi Körzet csodálatos környezetében, a mesés Nagykovácsiban bújik meg a Budapestről autóbusszal is könnyen megközelíthető, 2018-ban teljesen felújított Teleki-Tisza-kastély. A helyszínről több túraútvonal és tanösvény is elérhető, de a műemléképületet körülölelő, közel tízhektáros, impozáns ősfákkal tűzdelt park is kiválóan alkalmas egy könnyed szabadtéri kikapcsolódáshoz.

A Teleki-Tisza-kastélykomplexumot a Magyar Cserkészszövetség megbízásából, annak 100%-os tulajdonában lévő Cserkészingatlanok Nonprofit Kft. üzemelteti. A kertben egy ligetes mezőkkel határolt tavat is kialakítottak, melyen egy romantikus híd vezet át. A kastély jelenleg szálláshelyként és rendezvényhelyszínként üzemel.

8. Prónay-kastély, Alsópetény

Nógrád megye számtalan nemesi kúriája közül csak kevés érte meg a 21. századot, közülük is még kevesebb, amely a mai napig használatban van. Az alsópetényi Prónay-kastély ezen kivételesen szerencsés arisztokrata rezidenciák közé tartozik: az 1750 körül, barokk stílusban felépült épületegyüttes műemléki igényű felújítása tíz évvel ezelőtt fejeződött be, múlt és jelen tökéletes összhangját eredményezve. A korhű berendezésű Nagykastély, az épület alatt húzódó borospince, a ligetes, erdőszerű kastélypark, valamint az innovatív wellnessrészleggel, multifunkcionális jógateremmel és szaunavilággal felszerelt Balance Spa garantálják a teljes kikapcsolódást.

A műemléki védettséget élvező hajdani kastélyegyüttes – kiskastély, nagykastély, majorsági épület – felújítását és bővítését részletes levéltári, történeti és művészettörténeti kutatás előzte meg, hogy mind építészetileg, mind hasznosításában megőrizze műemléki és örökségi értékeit. A vendégházzá alakított majorsági épülettel, valamint az újonnan épült fürdőházzal a 21. század építészete jelent meg. A jól eltalált arányok, a szikár, tagolatlan kőburkolatú modern homlokzatok harmonikus egységet alkotnak a műemlék épületekkel.

9. Füzérradvány

Sátoraljaújhelytől 15 km-re fekszik Füzérradvány, a Pálháza felé vezető úton érhető el. A kastély Sátoraljaújhelytől 20 km-re, Kassától 45 km-re található. Budapest felől az M3-as autópályáról a 37-es úton Sátoraljaújhely irányába kell tovább haladni. Mikóháza települését elhagyva mintegy kb. 5 km után jobbra fordulva egy fenyvesekkel szegélyezett úton jutunk el a parkolóba. Érkezhetünk Kassa és Tornyosnémeti irányából Pálháza településen keresztül is.

A fejlesztés során az volt a cél, hogy a fogadó és vendéglátó terek berendezése, a parki attrakciók, illetve a kiállítási tematika is felidézzék a két világháború közötti világot, az egykori mindennapokat. A „kastélyszálló meglátogatása” jelenti a vezérmotívumot, amely végigkíséri a kastélyba érkező vendéget az épületben és a parkban is. A projekt keretében az építés-kivitelezési munkák 2020 őszén befejeződtek. A kiállításépítés, a kastélyépület berendezése, a műtárgyak elhelyezése jelenleg is folyamatban van, hogy az idén kora őszi nyitás előtt régi pompájában fogadhassa ismét a látogatókat a füzérradványi Károlyi-kastély

- mondta el korábban a HelloVidéknek Glázer Tamás ügyvezető igazgató.

A Zemplén egyik legszebb kastélya, az erdők által körülölelt, neoreneszánsz-romantikus stílusban épült füzérradványi Károlyi-kastély és csodálatos angolparkja a régió egyik legvonzóbb célpontja.

2023. június 16-tól jegyáraink a következők szerint változnak: Felnőtt jegy: 3 500 Ft/fő; Helyi lakosoknak: 1000 Ft; Kedvezményes jegy: 1 750 Ft/fő; Családi jegy: 7 000 Ft. Parktúra: 1750/900 Ft felnőtt/gyerek

Jelenleg érvényes jegyárak:

Felnőtt jegy: 3000 Ft

Kedvezményes jegy: 1 500 Ft (6-26 év közötti fiatal, 62. életévét betöltött látogató, minimum két 18 év alatti gyermeket kísérő szülő)

Családi jegy: 6000 Ft (1 vagy 2 felnőtt + 1 vagy több gyermek 18 éves korig)

Csoportos jegy: 2 400 Ft/fő (minimum 15 fő látogatása esetén)

Címlapkép: Getty Images