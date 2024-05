Pár nap és te is szelfihetsz itt: lerántjuk a leplet a magyarok világrekorder kötélhídjáról

Hamarosan még a dél-kínai Csangcsiacsie Nemzeti Park csodáját is lepipálja Sátoraljaújhely új giga kötélhídja. Ami üveg is meg nem is, mindenesetre a Nemzeti Összetartozás jegyében több mint 4 milliárdnyi közpénzből készült el. Turistalátványosságnak szánják, és évente legalább félmillió fizető vendégre számítanak. Apropó, mennyi idő alatt térülhet meg egy ekkora volumenű beruházás? Mennyire számít olcsónak vagy drágának az 5000 forintos jegyár rá? Ennek is próbáltunk utánajárni!