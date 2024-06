Ez mindenkinek kötelező a balatoni vonatokon: így járhatsz a legjobban

MTI 2024.06.01. 09:30

A kiemelt balatoni vonatokon kötelező helyjegyet is váltani; az InterCity és expresszvonatokon az országbérlet mellé is kell venni helyjegyet. Az utasok ezt megtehetik jegykiadó automatákból is, amelyből a Balaton partján már 37 új és felújított gép áll rendelkezésre - közölte a MÁV-START Zrt. szombaton közleményben.

Mint írták, az automatákban a népszerű Balaton 24, az ország- és vármegye-bérletek, valamint napijegyek is megvásárolhatók. Siófokon és Balatonfüreden a felújított automatákon kívül további két új típusú jegykiadóautomata is az utasok rendelkezésére áll - közölték. Azokon az állomásokon, ahol pénztár vagy automata üzemel, csak érvényes menetjeggyel lehet a vonatokra felszállni, a vonaton menetjegy csak pótdíj váltása mellett vásárolható - húzták alá. A hétvégi időszakban a helyjegyet érdemes több nappal az utazás előtt elővételben megvásárolni. Országszerte 400-nál is több telepített automata áll az utazók rendelkezésére. A Balatonhoz telepített automatákból 2022-ben 447 ezer, 2023-ban 626 ezer jegyet vásároltak, ami 40 százalékos emelkedést jelent egy év alatt. A MÁV-START május 13-tól június 21-ig az előszezoni menetrend szerint, sűrűbben indítja a vonatokat a Balatonhoz, ezzel is elősegítve a tó térségének turisztikai fejlődését. Június 22-től, a főszezoni menetrend élesítésétől kezdődően további vonatokat is beállítanak; ekkortól a keleti országrészből (Miskolc, Debrecen, Békéscsaba, Szeged és Szolnok térségéből) is közvetlen járatokkal érhető el a Balaton - írták. Címlapkép: Getty Images