A vonatok, buszok is veszélyben vannak: már egy kisebb firka is kemény bűncselekménynek számít

A vonatok, Volánbuszok és HÉV-ek megrongálása is bűncselekménynek minősül. Az elkövetett károkozások nemcsak az utasok környezetét, körülményeit teszik láthatóan rosszabbá, de fennakadásokat okozhatnak a közlekedésben, hiszen a sérült járműveket a helyreállítás idejére ki kell venni a forgalomból. A cég a rendőrséggel közösen azon dolgozik, hogy a tetteseket mielőbb elfogják, ebben nagy segítséget nyújthatnak a fedélzeti kamerák felvételei. Tavaly egy személy 2,4 millió forintos kárt okozott a MÁV-START 17 kocsijának megrongálásával, de a rendőrséggel közös munkának köszönhetően sikerült elfogni.

A MÁV-VOLÁN-csoportnak nagymértékű, 100 millió forintos nagyságrendű anyagi kárt okoz évente a járművek rongálása, illetőleg a járműveket érintő lopások, legyen szó, akár belső alkatrészek vagy kábelek eltulajdonításáról. Ezek a bűncselekmények – a jegykiadó automaták rongálásához hasonlóan – az okozott kár mértékétől függően kártérítési kötelezettséget vagy akár szabadságvesztést is vonhatnak maguk után. Minden ilyen eset a közlekedési társaságok számára plusz költséget jelent, a megrongált járművek pedig nem állhatnak forgalomba, ami járműhiányt, járatkimaradásokat, zsúfoltságot, késéseket okozhat, ezt pedig az utasok szenvedik el.

A vállalat, a bekövetkezett eseménnyel kapcsolatban rendőrségi feljelentéssel él, a megelőzés érdekében pedig a hatóságokkal közösen rendszeres akciókat szervez. A járművek technikai védelmének növelése emiatt is nagy hangsúlyt kap, egyre több vonat utasterébe telepítenek vagyonvédelmi kamerákat, a Volánbusz járműveinek nagy részén szintén fedélzeti kamerarendszerek működnek. Ezek megléte is már visszatartó erőt jelenthet, illetőleg a kárügyek megoldását nagyban segíti, hogy a kamerafelvételeket a hatóságok fel tudják használni a nyomozás során. A kamerafelvételek mellett, a rendelkezésre álló valamennyi adatot, információt megosztják a hatóság munkatársaival.

Vonatok tekintetében 2023-ban 157 lopásról és rongálásról érkezett jelzés, összesen több mint 83 millió forintos kárértékben. Idén az első negyedévben már több mint 30 lopásról van tudomása a vasúttársaságnak, az okozott kárérték 17 millió forint felett van, továbbá a bejelentett rongálások száma is 20 felett jár, ami több mint 3,6 millió forint kárt jelent. Kiemelkedően nagy problémát okoznak a járművekből eltulajdonított vezetékek. Annak ellenére, hogy az elvitt vezetékek csekély összeget érnek az elkövető számára, a járművekben okozott kár óriási, illetőleg a kocsik forgalomból való kiesése is jelentős, ami miatt a megfelelő színvonalú szolgáltatásnyújtás is csorbulhat. Az elmúlt évekhez képest sajnos növekvő tendenciát mutat a graffitizések száma is. Tavaly összesen 153 graffitis rongálás történt, ez 12 millió forint költséget jelentett, csak a vonatok külső felületét tekintve összesen több mint 2500 m2-t kellett letakarítani.

Tavaly egy elkövető a vállalat 17 kocsijában okozott kárt, azzal hogy graffitivel firkálta össze a szerelvényeket.. A rendőrség és a vállalat közös munkájának köszönhetően sikerült beazonosítani és elfogni a tettest. Az okozott kárral kapcsolatos követelést a közel 2,4 millió forintot így érvényesíteni lehet vele szemben, az eljárás még folyamatban van. Idén az első negyedévben már 70 esetről kapott jelzést a vasúttársaság és 6 millió forint feletti a kár, közel 800 négyzetméternyi külső graffitit távolítottak el.

A hév hálózatán és motorvonatain is jelentős, évente több millió forintos kárt jelentenek a rongálások. A legtöbb esemény a H7-es, csepeli vonalon következik be. Az idei első negyedéves statisztika alapján a 2023-as tendenciák folytatódnak. Idén eddig egy, a Szentendre járműtelepen elkövetett, közel 200 ezer forintos kárt okozó rongálás volt a legmagasabb. Jellemzően az ablakokat rongálják meg, karcolják össze vagy törik be, de az utastérben a paravánok sérülése és a jegykezelő készülékek leszerelése is gyakran előfordul. A legnagyobb szándékos kárt a HÉV szerelvényeknél is a külső vagy belső felületeken elhelyezett graffitik okozzák, egy-egy firkálás eltávolítása, mérettől függően több százezer forintba kerül, de rosszabb esetben, a kocsi újrafényezése válik szükségessé, ami akár milliós többletköltséget is jelenthet. A graffitiket igyekeznek órákon belül nyomtalanul eltávolítani, de ha az utastéri graffiti nem távolítható el azonnal előfordul, hogy a motorvonatot ideiglenesen – a karbantartás elvégzésig – megrongált állapotban kell forgalomba állítani, ami átmenetileg rontja az utazási élményt.

A Volánbusznál a leggyakoribb károk közé tartozik az ülések összefirkálása, idegen anyaggal (pl. rágó, folyadék) beszennyezése, a kárpit felhasítása, ilyen esetek sajnos hetente öt-hat alkalommal is előfordulnak. Csak az ülések újrakárpitozása éves szinten 13-14 millió forintba kerül. A kárpitot, függönyt sokszor speciális tisztítószerekkel sem lehet kitisztítani, ilyenkor sajnos csak a csere jelent megoldást, ami újabb költségeket jelent. Szintén gyakori, hogy rágógumit nyomkodnak az USB-csatlakozóba, amit ki sem lehet szedni, ezért ezeket az elemeket is cserélni kell. Egyes esetekben az autóbuszon kialakult szóváltás vagy fizikai atrocitás részeként rongálják meg járműveket. Idén már előfordult, hogy ittas személy hirtelen felindulásból ütni kezdte az első ajtó üvegét, aminek következtében az üveg berepedt, másik alkalommal két utas dulakodás közben betörte a hátsó ajtó üvegét, de előfordult, hogy minden előzmény nélkül téglát dobtak az autóbusz szélvédőjének, ami berepedt. Máskor üzemanyaglopással összefüggésben tesznek kárt a buszban, megrongálják az üzemanyag-betöltő ajtaját,Ł vagy a tartály zárját feszítik fel. Egy autóbusz értéke 75-100 millió forint, a rongálás helyreállítása pedig nemcsak komoly összegeket emészt fel, de a javítás ideje alatt az adott busz nem tud dolgozni, és előfordulhat, hogy csak korosabb járművel tudjuk helyettesíteni.

A MÁV-VOLÁN-csoport ezúton is kéri utasait, hogy a saját és utastársaik érdekében figyeljenek oda környezetünkre, a rongálásokkal az anyagi kár mellett rontja az utazási élményt, és fennakadásokat okozhat a közlekedésben.

Címlapkép: Getty Images