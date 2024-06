Itt az újabb vidéki gigaberuházás: el se hinnéd, milyen luxusszálloda nyílt Kehidakustányban

Nem mindennapi holisztikus, egészségközpontú luxusszálloda nyílt meg Kehidakustányban: a húsz szobás, komplett egészségügyi és wellness, valamint sport szolgáltatásokkal felszerelt komplexum világszínvonalú technológiával, képzett orvosokkal és a legmodernebb, valamint a tradicionális keleti terápiákat is alkalmazó kezelésekkel várja az egészségesebb életre vágyókat. A luxuskörnyezetbe azonban nem csak színvonalas szolgáltatások miatt, de az egészséges és ízletes ételek, valamint a feltöltődés miatt is érdemes néhány napot eltölteni.

Páratlan természeti és építészeti környezet, modern, személyre szabott kezelések, világszínvonalú ellátás és terápia – ez jellemzi azt az egyedülálló hazai beruházást, amely fontos mérföldkő lehet a magyarok egészségtudatosságának. A minden igényt kielégítő modern központban nemcsak orvosi konzultációkra van lehetőség, de személyre szabott kezelési csomagokat és több napos terápiás kúrákat is kaphatunk, amelyek segítik a regenrációt, a jóllétet. Az egyedi, holisztikus egészségfókuszú központ a magas szintű orvosi szakértelem és a képzett SPA terapeuták találkozásának helyszíne, de a feltöltődni vágyóknak is igazi paradicsomi környezetet nyújt a luxusszálloda.

Az Evergreen Health-ben az országban az elsők között vált elérhetővé többek között a Nad+ infúzió, amely Hollywood egyik kedvenc öregedésgátló kezelése, de megtalálható nálunk a hidrogénterápia és az összes modern technológián alapuló kezelés is. Mindemellett a tradicionális gyógyászatra is nagy hangsúlyt fektetünk, fontos eleme a létesítményünknek a kínai medicína és a keleti orvoslás is

- fejtette ki Kotsy Zsófia, a szálloda marketing menedzsere.

Egészség, sport és wellness 160 hektáron

Az új központot év elején adták át a 160 hektáros Zala Springs Golf Resort területén, amely ezáltal az első olyan központ Magyarországon, ahol a professzionális egészségügyi- és wellness-szolgáltatások, valamint a sport találkoznak. A helyszínen egy laborvizsgálat után kezdődnek meg a személyre szabott kezelések, a gyönyörű környezet és a modern technológia pedig páratlan testi és lelki feltöltődést garantál az egészség jegyében.

Hiszünk abban, hogy a személyre szabott tudomány, technológia és coaching létfontosságú eszközök a rövid és hosszú távú egészségi állapot kezelésében és javításában. Belgyógyász, kardiológus, bőrgyógyász orvosaink és dietetikusunk segítségével személyre szabott kezelési tervet készítünk, és abban is segítünk, hogy az egészséges étrendet hogyan illeszthetik be a mindennapokba a vendégeink. A testi egészség mellett a lélek egészségére is odafigyelünk, a stresszoldó kezelések, meditációk, traumakezelés mellett aerial-jógával, masszázzsal, wellness-szel töltődhetnek a hozzánk látogatók

- tette hozzá a szakember.

Címlapkép: Getty Images

