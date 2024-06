Kiderült, milyen nyaralásra vágynak a magyarok: nem bízzák a véletlenre a szervezést

A magyar lakosság háromnegyedének már a jó idő beköszönte előtt volt utazási terve az idei évre és azt is előre tudják, miből fizetik a nyaralást - derült ki az MBH Bank legfrissebb reprezentatív kutatásából, amely a magyar lakosság üdülési és az ahhoz kapcsolódó pénzköltési szokásait vizsgálta. A nyaralók jellemzően már 3-6 hónappal az utazás előtt, előre lefoglalják a szállást, és pénzügyileg is tudatosan készülnek az utazásra. A legtöbben megtakarításaikból bankkártya és készpénz segítségével fedezik a kiadásokat, de egyre elterjedtebbek az újabb fizetési módokat kínáló okos eszközök, például a mobiltelefon és az okosóra. Az utazók 40 százaléka a fenntarthatóságra is figyelmet fordít a nyaralás tervezésekor.

A bank az idei évben is reprezentatív kutatást végzett a magyar lakosság körében, amelyben az üdülési és az azzal járó pénzköltési szokásokat vizsgálta. Kiderült, hogy a megkérdezettek több mint háromnegyede tervez utazást idén, ehhez pedig a legtöbben a nyári időszakot – elsősorban július és augusztus hónapokat – választják. A válaszadók több mint fele belföldi helyszínen nyaral, külföldre 47 százalék tervez utazni. A lakosság nagy része gondosan megtervezi a nyaralást Az idei évben a lakosság több mint háromnegyede (79%) döntött a nyári üdülés mellett, akik már azt is tudják, hova fognak elutazni a következő hónapokban. Sokakra jellemző az előrelátás, hiszen a megkérdezettek 36 százaléka már három-hat hónappal az utazás előtt lefoglalja a szállást. Ebben az időszakban ugyanis kedvezőbb áron foglalhatnak szobát a kiszemelt vendéglátóhelyen, vagy vásárolhatnak repülőjegyet, így szűkebb keretek közé szoríthatják a kikapcsolódással járó költségeket. A magyar lakosság idén 15 százalékkal többet tervez utazásra fordítani, mint tavaly; 2023-ban mintegy 402 ezer forintot költöttek az üdülésre, míg az idei évben az utazásra szánt összeg körülbelül 460 ezer forintot tesz ki háztartásonként. A válaszadók jelentős része az utazást megelőző időszakban tudatosan spórol annak érdekében, hogy elutazhasson: a lakosság mintegy háromnegyede (80%) megtakarításból finanszírozza az utazást. Hogyan fizetnek? A legtöbben bankkártyát és készpénzt használnak a fizetéskor, de a hagyományos fizetési módok mellett a mobiltelefon, illetve az okosóra használata is egyre népszerűbb megoldásnak számít. A válaszadók 48 százaléka rendszeresen használja ezeket az eszközöket, akiknek nagyrésze az utazás során sem fizet másképp, 30 százalékuk azonban külföldön nem szokott az okos eszközök bevonásával fizetni. A külföldi utazások alkalmával sokakra jellemző, hogy utazás előtt már korábban figyelik az árfolyamot, hogy kedvező pillanatban válthassanak pénzt. A SZÉP-kártya sem maradhat otthon A válaszadók közel harmada az utazási költségeinek fedezésére SZÉP-kártyáját is igénybe veszi, sokan azonban nem tudják, hogy az Egészségpénztárban félretett pénz is hasznosítható a nyaralás kiadásainak csökkentésére. A válaszadók 62 százalékával az alapos tervezés ellenére is előfordult már, hogy több pénzt költött el az utazás során, mint amennyit szeretett volna. A 27-35 év közötti fiatalok elsősorban szórakozási célokra, míg a 36-44 éves korcsoportba tartozók főképp étkezésre költöttek el a kívántnál magasabb összegeket. A kutatási eredményekből az is kiderült, hogy az üdülők nem csak a tervezés, hanem a környezetük szempontjából is tudatosak, és a kikapcsolódás alkalmával igyekeznek odafigyelni a fenntarthatóságra. A megkérdezettek 40 százaléka nyilatkozott úgy, hogy fontos számára a környezet megóvása, ennek érdekében például takarékoskodnak az energiával a szálláshelyeken, újratölthető kulacsot használnak az egyszer használatos műanyag palackok helyett, mellőzik a napi törölközőcserét, és a fenntarthatóság befolyásolja a szolgáltatók megválasztását is. Címlapkép: Getty Images