Nincs már hova emelni az árakat? Nehezen indult a szezon a Balatonnál

Számos fejlesztéssel, újdonsággal készült az idei szezonra a vonyarcvashegyi Lido strand, amelyre az önkormányzat nemcsak nyári élményhelyként tekint, hanem a fejlesztésekkel arra törekszik: egész évben nyitva tartó, családbarát, sok élményt nyújtó találkozási és rekreációs központként működjön, bocsátotta előre Pali Róbert polgármester – írja a zaol.hu.

A Lido számos díjat kapott az elmúlt években: volt a Balaton legjobb, legsportosabb, leginkább környezettudatos strandja is, s idén a minőség fenntartása érdekében fejlesztettek, odafigyelve az állagmegőrzésre. Elkészült egy egész évben nyitva tartó, „vandálbiztos” illemhely, két párakaput, illetve újabb játékelemeket helyeztek el, s kicserélték a homokot a sportpályákon.

Emellett biztonságosabbá tették a továbbra is díjmentes parkolást és állandó wifi is szolgálja a vendégeket, sorolta Pali Róbert, hozzátéve: már online is lehet jegyet venni, a strand új honlapja pedig még inkább segíti a tájékozódást.

A polgármester elmondta, a szokottnál később érkező szünidő, illetve a június végi hűvös időjárás miatt a szezon gyengébben indult szerte a Balatonnál, ettől függetlenül a tavalyi eredmény megismétlésére számít, ami azért is fontos, mert Vonyarcvashegynek az építményadón kívül a strandból származó bevétel jelenti azt a forrást, amelyből a pályázatok önerejét, illetve saját erős fejlesztéseket finanszírozhat. Az elmúlt esztendőkben például korszerűsítették a közvilágítást, aszfaltoztak s kátyúztak a nagyközségben.

Pali Róbert kiemelte, az utóbbi időben jóval nagyobbak lettek az üzemeltetési költségek, mint korábban voltak a vízdíj és az energiaár emelkedése miatt, ettől függetlenül a Lidon nem nőtt a belépők ára.

– Fontos változás, hogy ma már nem egy-két hétre, sokkal inkább 2-3 napra érkeznek a vendégek, s ehhez nekünk is alkalmazkodnunk kell. Ugyanakkor a Nyugat-Balaton könnyen megközelíthető, egyre jobbak az útviszonyok, és büszkén mondhatom: Vonyarcvashegy közkedvelt a tágabb régióban, sokan nyaralnak, pihennek itt Zalaegerszeg, Szombathely és Győr térségéből is – összegzett Pali Róbert.

