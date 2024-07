Megkezdődött a balatoni hajózás főszezonja: ennyibe kerül hajóval, komppal utazni

A sikeres előszezont követően július első hétvégéjével elkezdődött a hajózási főszezon a Balatonon, emiatt több útvonalon is sűríti járatait a Balatoni Hajózási Zrt. (BAHART). A nyár folyamán minden kikötőből a hét minden napján indulnak menetrendszerinti járatok és kifutnak a programhajók is. A kompokat akár félóránál is gyakrabban használhatják az autósok és kerékpárosok. Emellett a programhajók köre is tovább bővül idén, a szerdánként Siófokról kifutó esti chill hajóval, valamint a péntekenként Balatonfüredről és Fonyódról induló cirkuszkavalkád gyerekhajóval.

A főszezonban jóval több hajózási lehetőség várja a magyar tengerhez látogatókat. Azokban a kikötőkben, ahol eddig csak hétvégén közlekedtek hajók az előszezonban, ott már hétköznapokon is lehet hajózni. Továbbra is rendkívül népszerű az utasok körében a Magyarország Kormányának több mint hatmilliárd forintos támogatásából megépített és idén márciusban átadott két-két új katamarán és komp. Előbbiek a legforgalmasabb útirányokon, így Fonyód – Badacsony között, valamint a Siófok – Balatonfüred – Tihany útvonalon közlekednek. Mikor, hogyan közlekednek a kompon? A kompok szintén már a nyári menetrendnek megfelelően indulnak: Szántódrévből 7:00 és 23:30 között, Tihanyrévből pedig 7:15 és 23:45 között félóránként, vagy − amennyiben a forgalom és az utasok gyors kiszolgálása igényli − akár gyakrabban is. Mindezek mellett pedig a már jól ismert programok mentén 15 kikötőből indul sétahajó, 13-ból naplemente sétahajó, 10-ből gyerek-, 9-ből pedig bulihajó. 158 ezer utas utazott a menetrendi hajókon, 61 ezer utas próbálta ki a sétahajókat, amely 38%-kal több mint az előző év azonos időszakában, és már 534 ezer utas használta a kompszolgáltatást, ami 20%-kal magasabb a tavalyinál. Ez alatt az időszak alatt közel 68 ezer kerékpárt szállítottak a BAHART hajói, mely majdnem 40%-kal haladja meg a 2023-as számot – emelte ki Veigl Gábor, a BAHART vezérigazgatója a főszezon elindulása kapcsán. Kedvezményekkel is bővültek Mindezek mellett kedvezményeit is bővítette idén a Társaság: a nyári szünetben 2024. június 22 - szeptember 1. között a Kajla útlevéllel rendelkező 6-11 éves gyerekek díjmentesen hajózhatnak a menetrendszerinti települések közötti járatokon. Június 1-től pedig a menetrendi hajókon jól bevált családi jegytípust terjesztették ki a séta- és gyerekhajós programokra is − a gyermekek számától függetlenül kedvezményes, fix díjjal. A fogyatékkal élők a kompok mellett ezentúl már a személyhajókon is díjmentesen utazhatnak. A jegypénztárakban az utasok SZÉP kártyával is fizethetnek, a sorban állást pedig elkerülhetik, hiszen előzetesen is megvásárolhatók a hajójegyek. Újításokkal is készülnek A megszokott gyerek- és bulihajókon kívül két újítással is készülnek. A szerdánként Siófokról induló esti chill hajó utasai az új katamarán fedélzetén, kellemes háttérzene és egy koktél kíséretében élvezhetik a Balaton hullámait, míg a cirkuszkavalkád gyerekhajóval a kicsiknek kedvez a társaság. A különleges, cirkuszi gyerekprogrammal Balatonfüredről és Fonyódról futnak ki a hajók péntekenként. Címlapkép: Getty Images