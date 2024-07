Kitört a balhé a hírhedt lombkoronasétány körül: már az Európai Ügyészség is vizsgálódik

Népszava 2024.07.15. 14:03

324 bejelentés érkezett az Integritás Hatósághoz, ezek közé tartozik a nyírmártonfalvi lombkoronasétány ügye is, amit már az Európai Ügyészség is vizsgál. A nyírmártonfalvi lombkoronasétány „frontáttörésnek” számít, és mivel Magyarország nem tagja az Európai Ügyészségnek, az ezért elméletileg nem is köteles eljárni. Végül mégis az a belső döntés született, hogy az uniós források tekintetében mindig van hatásköre – írja a Népszava.