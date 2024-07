Forró a helyzet a Volánnál: azonnali cselekvésre van szükség, kritikus a helyzet

2024.07.22.

Ha nem változik a helyzet hosszútávon, akkor nem kizárt, hogy részleges munkabeszüntetést helyez kilátásba a Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet (SZAKSZ), miután a szervezet az utóbbi időben több vidéki helyről is olyan bejelentéseket kapott, hogy a Volán nem tudja biztosítani a védőitalt a dolgozói számára, de számos helyen is problémák akadtak már a klímaberendezések működősével is. Van olyan telephely, ahol két hónap alatt sem sikerült a berendezést megjavítani. Dobi István, a SZAKSZ elnöke a HelloVidék megkeresésére elmondta, hogy az elmaradt karbantartás alapesetben a Volán kiadáscsökkentésével hozható összefüggésbe, ugyanakkor a helyi vezetők gondatlansága is sokat nyomhat a latban.

Forró a helyzet a Volánnál Bár valamennyire mérséklődött a hőség még így is komolyan megviseli az emberek szervezetét a meleg időjárás. Így van ez a Volán dolgozóinál is, a sofőröknek ráadásul különösen fontos a folyadékpótlás, azért, hogy megfelelő módon tudják végezni a napi munkájukat. Ennek ellenére egyre több helyről hallani azt, hogy a Volán sok helyütt beszállítási problémák miatt nem tudja biztosítani a védőitalt a munkavállalói számára. Erről nemrég a SZAKSZ számolt be közösségi oldalán, mint írták legutóbb éppen Keszthelyről jött bejelentés arról, hogy hiánycikk lett a védőital. A hűtött szódavizet biztosító berendezések több helyen is elromlottak, aminek a javítása a hőségriadó időszakába eddig nem történt meg. Mint, ahogy fogalmaztak, több pihenőhelyiségben (Debrecen, Tatabánya, stb.), ahol az autóbuszvezetők és a karbantartó munkások a munkaközi szünetüket tölthetik, a klímaberendezések elromlottak és van olyan telephely is, ahol két hónap alatt sem sikerült a berendezést megjavítani. Nemcsak a forráshiány a gond Dobi István, a SZAKSZ elnöke a HelloVidék megkeresésére elmondta, hogy az ország teljes területén elszórva jellemzőek ezek az állapotok. Sokszor a munkáltató forráshiányra hivatkozik, ami az üzemzavar megszüntetését akadályozza. A védőital ellátás zökkenőmentességének a hiánya, az autóbuszokon a klímaberendezések meghibásodása, valamint a működés esetén az alacsony teljesítmény már több hónapja fenn áll - mondta lapunknak. A problémák nemcsak a fizikai dolgozókat éri hátrányosan, hanem a szellemi munkakörben lévőket is. A SZAKSZ szerint komoly problémák lehetnek az irodai klímaberendezésekkel is. Az utóbbi időben volt példa rá, hogy egyes helyeken 30 Celsius fok feletti hőmérsékletet is mértek. Ezeken a helyeken, ahol a klímaberendezések több hete már üzemképtelenek egyelőre még azt sem tudni, hogy mikor kerül sor a javításukra. A SZAKSZ szerint arra is volt példa, hogy egy forgalmi szolgálattevő a munkaközi szünet kiadását - ami az autóbuszvezető fordajegyzékében is elő volt írva - arra hivatkozással tagadta meg, hogy a KSZ 50 km. alatti járathossz esetében, egybefüggő 6 órás vezetést engedélyez és a kánikulában, megállás nélkül tartotta a vonalon az autóbuszvezető kollégánkat. Dobi István szerint a elmaradt karbantartás alapesetben a Volán kiadáscsökkentésével hozható összefüggésbe, ugyanakkor a helyi vezetők gondatlansága is eredményezheti az elmaradt karbantartást. Azzal is magyarázható a kialakult helyzet, hogy a területről nagyon nehéz elérni, hogy gyors beavatkozás történjen, mivel minden ilyen tartalmú döntést és engedély kiadását központosítottak, és akár több nap, akár hetek telhetnek el, mire orvosolják a problémát - tette hozzá. Papíron minden rendbe' van A Volán nemrég részletes statisztikát küldött a SZAKSZ-nak, arról, hogy a vidéki buszjáratok, milyen arányban rendelkeznek működő klímaberendezéssel. A HelloVidék birtokába jutott adatok szerint a klimatizált autóbuszok aránya 2024.06.20-án a társaság aktív állományában lévő 5.840 db autóbuszából 4.896 db (83,8%) légkondicionáló berendezéssel van felszerelve. Az autóbuszok helyi/helyközi megbontásával az arányok: helyi 617 db-ból 474 db rendelkezik klíma berendezéssel ez 76,8 %, míg helyközi 5.223 db-ból 4.422 db klímával közlekedik ennek aránya 84,7 %. Bár a fenti számok nem tűnnek rossznak olyannyira nem, hogy nemrég a MÁV is azt tanácsolta, hogy aki teheti az válassza inkább a Volán járatait, mivel a vonatok többségében még mindig nincs klíma. Természetesen joggal merül fel a kérdés, hogy egy ilyen húzás mennyivel terhelné meg már az amúgy is leterhelt sofőrök mindennapi munkáját, arról nem is beszélve, hogy technikailag hogy lehetne ezt egyálatlán kivitelezni. Abban az esetben, ha megvizsgáljuk, hogy milyen a járatok kihasználása a Volánbusznál, akkor nem nagyon lehet utasokat átirányítani a Volánbusz távolsági járataira. Arról nem is beszélve, hogy a vasúttal párhuzamos autóbusz-közlekedést már egy-két éve elkezdték felszámolni, lásd Győr-Budapest, akkor itt nincs a vasúti közlekedésnek alternatívája a közösségi közlekedést terén. Amúgy a napi járatokat végző autóbuszok nem mindegyike rendelkezik klímával és több autóbuszon telepített klíma hatásfokával is lehet kifogásokat megfogalmazni - húzta alá Dobi István. A nyári hőség miatt sokszor komoly problémát okoz a megfelelő munkaruha megválasztása is. Ezzel kapcsolatban némi szépségtapaszt nyújt, hogy a munkáltató részéről van könnyített öltözet viselésével kapcsolatos engedély. Azokon az autóbuszokon, amely nem rendelkezik klímaberendezéssel, az autóbuszvezető rövid ujjú ingen, vagy galléros fehér, világoskék pólóban és kék, vagy szürke színű rövidnadrágban dolgozhat. Persze ezt a saját költségén szerzi be, erre a Volánbusz nem biztosít ruhapénz - magyarázta. Ősszel jöhet az újabb demonstráció Bár valamelyest mérséklődött a hőség, még ezen a héten is meleg lesz, és az sem kizárt, hogy a nyár folyamán újabb melegrekordok dőlnek meg. Így a fenti problémák kezelésére mielőbb megoldást kéne találni. Dobi István szerint, abban az esetben, ha az autóbuszvezető úgy ítéli meg, hogy a kánikula olyan terhelést jelent számára, ami veszélyezteti már a biztonságos munkavégzést, akkor azt tanácsolják, hogy a munkát részlegesen szüntessék be. A SZAKSZ a lapunknak elmondta, hogy szeptemberben fognak dönteni arról, hogy a Volánbusznál kialakult elfogadhatatlan munkakörülmények miatt, egy nagyobb létszámú 800-1000 fős demonstrációt szervezzenek, ezzel jelezve a munkáltató felé azt, hogy sürgősen javítsa a munkakörülményeket a Volánbusznál. Az üggyel kapcsolatban természetesen kerestük a Volánbuszt is, amint válaszolnak frissítjük a cikkünket! Címlapkép: Getty Images 