Gigafejlesztések várnak a vidéki kerékpárutakra? Itt épülhetnek újabb útvonalak a jövőben

Magyarország kiváló kerékpáros turisztikai desztináció, hiszen domborzata változatos, ugyanakkor könnyen járható, a magashegységek hiánya miatt. A kultúrtájak, az erdőterületek, folyók és tavak vonzó célpontok a kerékpárosok számára. Az éghajlat évi 6–8 hónapos szezont tesz lehetővé, a csapadékos napok száma alacsony. Mindezeknek köszönhetően növekvő forgalom jellemzi a kerékpáros turizmust. Emellett, mi se mutatná jobban a bringázás iránti érdeklődést, minthogy idén is átadták az Év Kerékpárútja díjat. Mi lett a győztes útvonal? Melyek a legnépszerűbb útvonalak, ma Magyarországon? Milyen fejlesztések várhatók még a jövőben? Ennek jártunk utána.

Ez lett a 2024-es Év Kerékpárútja:

Idén ötödik alkalommal hirdették meg az Év Kerékpárútja pályázatot, melyet 1743 szavazattal nyert a Beregi kör, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyébe érkezett tehát az egyik legrangosabb kerékpáros turisztikai díj. A 11 döntősre összesen több mint 11 ezer szavazat érkezett a kerékpározás szerelmeseitől.

Mit érdemes tudni a Beregi körről?

Magyarország keleti csücskében vezet a 2024-es Év Kerékpárútja, amely 1743 szavazattal lett nyertes. A Gergelyiugornyáról induló túra 50 kilométernyi élménnyel vár. A keletre startoló út első látnivalója Tákos református temploma, melyet mezítlábas Notre Dame-ként is emlegetnek. A zsindelytetős templomokból lesz még bemutató: Csarodán, Tarpán és Márokpapin is lehet találkozni a középkorban emelt lenyűgöző épületekkel.

Tarpán az őstermészet mutatja meg magát, a Nagy-hegy romvulkánja a földtörténeti múlt valóságát fedi fel. A kis forgalmú aszfaltutakon tekerve számos kerékpáros pihenőnél, túraközponton fújhatod ki magad. A táblák minden esetben mutatják a helyes irányt, így eltévedni nem könnyű. Nyáron érdemes hűsölnöd egyet a Tisza vizében a jándi vagy a gergelyiugornyai szabadstrandon. A kör kiegészíthető egy tivadari kitérővel, ahol a Tisza bemutatóház és a szabadstrand a fő látnivaló. Ha Beregbe látogatsz egy bringatúrára, biztosan élményekkel megpakolva térsz haza. Ez a túra azonban csak a jéghegy csúcsa, a térség egy teljes kerékpártúra-hálózattal vár vissza.

Mi a helyzet a magyarországi kerékpárutakkal?

Magyarország kerékpárút-hálózata az országban eddig épült és a jelenleg építés alatt álló bicikliutak többé-kevésbé összefüggő hálózatából áll. Nyugat-Európához viszonyítva hazánkban viszonylag rövid azon úthálózat hossza, melyet a kerékpárosok biztonságos körülmények között használhatnak. Napjainkban a Fertő-tó, a Balaton, Budapest és a Tisza-tó környéke az ország kerékpárút-hálózattal legsűrűbben behálózott vidékei.

A korábbi évek során a különböző kerékpárút építési fejlesztések nem egységes, központi tervek alapján, hanem elsősorban a helyi igények kielégítése céljából épültek. A 2000-es évektől fogva azonban elsősorban a fentebb említett négy régióban, valamint több másik térségben (Sárospatak, az Által-ér mente, a Körösök vidéke stb.) egymáshoz szorosan kapcsolódó, egymásra épülő kerékpárút-építés kezdődött el

Nemzetközi kerékpárutak Magyarországon Magyarországon halad keresztül az EuroVelo kerékpárút hálózat EV 6-os számú nyugat-keleti irányú útvonala, amely az Atlanti-óceántól a Fekete-tengerig tartó Folyók elnevezésű útvonala, ami Nantes-ot és Konstancát köti össze 3653 km-nyi hosszú úton keresztül és az EV 11-es számú észak-déli irányú útvonala, amely a Kelet-Európai útvonal az Északi-fok és Athén közt húzódó 5964 km-es távolsággal. Az EuroVelo hálózattal részben összefüggésben több helyen is az országhatárokon túlnyúló kerékpárút építések valósultak meg, valamint szerepelnek a jövőbeli tervek között, melyek Ausztriát, Szlovákiát, Ukrajnát, Romániát, Szerbiát, Horvátországot és Szlovéniát hivatottak összekapcsolni a magyar kerékpárút-hálózattal.

Milyen fejlesztések várhatók még a magyar vidéken?

Ahogy a Nemzeti Kerékpáros Stratégia 2030 című kiadványban olvashatjuk, a kerékpáros turizmus és az ehhez kapcsolódó civil szervezetek összefogására alakult meg 2017 nyarán a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség (MAKETUSZ). A szervezet számos kerékpáros turisztikai fejlesztést valósított meg létrehozása óta. A kerékpáros turizmus koordinációjáért az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ (AÖFK) felelős. A központ a különböző turisztikai és üzleti szereplők kerékpáros turizmusra vonatkozó tevékenységének összehangolását tűzte ki céljául. Feladata ezen kívül a kerékpáros közlekedés promotálása, a kerékpáros szabadidőtöltés népszerűsítése, és az elért emberek számának növelése is.

Magyarország kerékpáros útvonalai közül azok a legforgalmasabbak és legnépszerűbbek, amelyek egybefüggő túrahálózatot képeznek vagy a nemzetközi kerékpáros hálózat tagjai (például Balatoni Bringakörút, EuroVelo 6, EuroVelo 11, a Tisza-tó és Velencei-tó körüli túrák). Nagy tavaink egyre inkább önálló kerékpáros turisztikai desztinációként is megjelennek Magyarország idegenforgalmi kínálatában.

Jelenleg 9100 km hosszúságú kerékpáros úthálózat áll a turisták rendelkezésére, melyből 4000 km önálló kerékpárút, 5100 km kijelölt kerékpárút. A turisztikai célú kerékpáros útvonalak hazai rendszere folyamatosan fejlődik. A gerinchálózat fontos eleme a 4 EuroVelo útvonal, melyek remek lehetőséget biztosítanak arra, hogy Magyarország felkerüljön az európai kerékpáros turisztikai térképre.

Mint azt a kiadványban is hangsúlyozzák, további fejlesztésükre még szükség van. A kerékpáros turisztikai útvonalak egyre több helyen alkotnak térségre kiterjedő hálózatot. Kiemelendő kezdeményezések történtek az Őrségben, a Szigetközben, a Körösök mentén, a Mura és a Dráva mentén, a Felső-Tiszavidéken. A Tisza-tó kör a Tiszafüred-Poroszló híddal bezárult. A Velencei-tó a Budapest Balaton bringaút megépülésével ismét felértékelődött. Az útvonalak minősége és attraktivitása érdekében a tervezés és nyomvonal kijelölés azonban még továbbfejlesztendő.

Ahogy azt a kiadványban írják, közel 1000 km kerékpárút tervei állnak készen a forrásbevonásra. Ehhez még erdészeti, mezőgazdasági utakon, gátakon és kisforgalmú közutakon további 4500 kilométer kitáblázása is előkészítés alatt áll. A megtervezendő szakaszok kijelölésekor előnyben részesültek azok a szakaszok, amelyek külterületen vannak, hálózati szempontból kritikusak vagy turisztikai és hivatásforgalmi szempontból nagy jelentőségűek.

Az infrastrukturális fejlesztések mellett a kerékpárosoknak nyújtott szolgáltatások fejlesztése is elindult. Az ország több területén, a Balaton térségében, a Sopron-Fertő térségben, a Tisza-tónál és a Felső-Tisza vidékén elsősorban GINOP forrásokból történtek fejlesztések. Erre alapozva a kerékpárosbarát szolgáltató hálózat kiépítése is megkezdődött, melynek jelenleg 300 tagja van (cél a 3000). Komoly előrelépés, hogy a régióban először hazánkban lehet kerékpárral útvonalat tervezni a legnagyobb útvonaltervező segítségével. Az útvonalak minőségéről, nehézségi szintjéről azonban itt nem talál adatot a túrázó. Ennek feloldására az elmúlt években egységes, országos térképi adatbázis létrehozására, ehhez kapcsolódó applikáció (BB365) fejlesztése is elindult, továbbfejlesztése, multiregionális kiterjesztése is folyamatban van. Mindemellett a Magyarországon áthaladó EuroVelo útvonalakat bemutató hazai honlap elérhető és fejlesztés alatt áll.

Az attrakciók, látványos helyszínek és a turisztikai szuprastruktúra (szállás és vendéglátás) is több térségben sűrű hálózatot alkot. A csomagajánlatok száma még nem elegendő, és a kerékpáros turisztikai termékfejlesztés is hiányos. A fejlett kerékpáros útvonalhálózattal és minőségi szolgáltatással rendelkező régióknak és az egész országnak ebben a témakörben nem elégséges a kommunikációja, az információ a potenciális célközönséghez nem jut el. Infrastruktúrát, szolgáltatás-fejlesztést és promóciót is tartalmazó komplex fejlesztések szükségesek.

Az aktív turizmus népszerűségére készített 2020-as kutatás alapján 2017-2020 között a magyarországi lakosság 26%-a túrázott, kirándult kerékpárral és 33% tervezte ugyanezt. A 2022-ben megismételt kutatásban csak az előző évre kérdeztek rá, mégis a megkérdezettek 43%-a válaszolta azt, hogy 2021-ben legalább egyszer részt vett kerékpáros túrán. Ez jelentős növekmény, ami biztató a hazai kerékpáros turizmus fejlődése szempontjából. Akárcsak az az évente 11 útvonalon vándortáborozó 5000 gyermek, akik remélhetőleg a jövő kerékpáros túrázói lesznek felnőtt korukban.

Milyen konkrét célokat fogalmaztak meg a szakemberek a stratégiában?

2030-ra Magyarország legyen az egyik vezető kerékpáros turisztikai desztináció Közép-Kelet-Európában.

Ennek érdekében megvalósítandó célok:

A külföldről idelátogató kerékpáros turisták számának növelése. A határon átnyúló kerékpárút hálózatok kiépítésével a határon átnyúló túrázás és a szolgáltatók közötti együttműködés feltételeinek biztosítása.

A rendszeresen, rekreációs célból kerékpározók számának és a belföldi turisták szabadság alatt történő kerékpárhasználatának növelése (Magyarország 2016: 11,3%, Németország 2016: 40%).

A rendszeresen kerékpározó fiatalok számának növelése vándortáborok és egyéb események, túrák, amatőr versenyek, bringaparkok népszerűsítése által.

A kerékpáros turizmusból származó bevételek részarányának növelése (a turizmuson belül, az EU-ban ez kb. 10% most).

A kerékpáros turizmus integrálása a térségi turisztikai kínálatba (pl. kulturális, rendezvény, bor- és gasztroturizmus), ezzel együtt az egyéb turisztikai attrakciók kerékpáros megközelítésének biztosítása minden térségben.

A kerékpáros fejlesztések fókuszálása az MTÜ által kijelölt 11 db Turisztikai Térségre, valamint a Nemzeti Aktív Turisztikai Stratégiában kijelölt 15 db kiemelt kerékpáros térségre és 10 db kerékpáros térségre.

Vállalások:

1.500 km kerékpárút építésével és 4.500 km útvonal kijelölésével 15.000 km-re bővitik a kerékpáros turisztikai gerinchálózatot.

Legalább 5, nemzetközi színvonalú kerékpáros térséget alakítanak ki. A térségek kiemelt kerékpáros kommunikációval, változatos és hálózatos infrastruktúrával, valamint kiterjed kerékpárosbarát szolgáltatói hálózattal rendelkeznek.

Naprakész, nyílt adatbázist építenek a kerékpáros útvonalakról és szolgáltatásokról.

Országosan 3000 kerékpárosbarát szolgáltató és 10 kerékpáros központ létrehozását támogatják.

Legalább öt nemzetközi színvonalú bringaparkot hoznak létre és ösztönzik az erdei kerékpáros ösvények, valamint országúti edzőkörök létesítését.

Tovább javítják a vasúti kerékpárszállítási lehetőségeket. Ahol lehetséges, ott tesztelik és bevezetik a távolsági buszokon való kerékpárszállítást, ezzel segítik a közösségi közlekedésen való szállítást és csökkentik a károsanyag kibocsájtást.

Ösztönzik a kerékpárosok igényeire szabott csomagajánlatok és élménycsomagok létrehozását.

Évente egy nagy kerékpáros turisztikai vándorfesztivált rendeznek és ösztönzik a kisebb, térségi események szervezését.

