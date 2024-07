Lenyűgöző időutazás a retró tengerében: így Balatonoztak száz éve a magyarok + Fotók

Ó, a Balaton, régi nyarakon, bár nem volt vitorlás hajónk… Cseh Tamás, Másik János és Bereményi Géza dalával nem csak a 60-as éveket (vele a tetőző ifjúsági problémát), hanem a magyar tenger fürdőkultúráját is megidézzük. Egyszóval, jöhet egy kis balatoni nosztalgia? A Fortepan jóvoltából nem egy meghökkentő, ma már viccesnek tűnő retró fotó közül válogattunk, különös tekintettel az egyre lengébb fürdőruha divatra!

Mielőtt elmerülnénk a képnézegetésbe: tudtátok, hogy a Balaton környéke már az őskorban is lakott volt? Az ott élő emberek valószínűleg mindig is használták a tó vizét, ha nem is strandolásra, akkor mosásra, fürdésre és halászatra mindenképp. A szervezett fürdőzés és a tó turisztikai célú hasznosítása viszont csak jóval később, a 19. században kezdődött.

A fürdőélet kezdetei – és az első bokáig érő fürdőruhák

A 19. század elején a Balaton környéke még nem volt kiépítve. Az első fürdőházak és pavilonok az 1800-as évek közepén épültek, a magyar arisztokrácia és a polgárság ekkoriban kezdi felfedezni a Balaton szépségét. Az első nagyobb fürdőhelyek Balatonfüreden és Keszthelyen alakultak ki, ahol a látogatók fából készült fürdőházakban pihenhettek és élvezhették a Balaton vizét.

Balatonfüredet már a reformkorban is szívesen látogatták a korabeli politikusok, közéleti személyek, egyre nagyobb igény lett arra, hogy a vendégek szórakozzanak, kikapcsolódjanak - olvashatjuk a Zaol cikkében. Ezért is jött létre a Dunántúl első kőszínháza 1831-ben, Balatonfüreden, ahol rendszeres előadásokat tartottak. Emellett kedvelt szórakozásnak számítottak a kártyapartik, táncestélyek, vacsorák. Ezeket az ún. Kurszalonokban tartották, de a fürdőhelyeken ezidőtájt már megfordultak neves cigányzenekarok is.

A 19. század második felében elkezdődött a Balaton felfutása, a déli parti fürdőhelyek kiépülése, a szórakozási lehetőségek szélesedtek, akár sporteseménnyekkel is bővültek (vitorlásversenyek, kerékpártúrák, úszóversenyek), majd sorra nyíltak a tavi kaszinók, ahol a hajnalig tartó mulatságokról több feljegyzés is született.

Nők egy balatoni stégen (Év:1917, Képszám 132259) Fotó adományozó: Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum / Történeti Fényképek Gyűjteménye / Fortepan

Anna nap körül rendszeresen szerveztek bálokat a Balaton vidékén, de a sporteseményeket (teniszversenyek, lóversenyek) is gyakran kísérték bálok. Általában ezeken a ünnepségeken díszes vacsorát adtak, neves zenekarok léptek fel, táncmulatság kísérte az eseményt.

Ha keresgélésbe kezdünk a Fortepan fotóuniverzumában, akkor az egyik legrégebbi balatoni képen épp fürdőkabinokat fedezhetünk fel, 1894-ből:

A felvétel 1894-ben készült. Fortepan (Fotó adományozó Kiss László, Szerző Dabasy Fromm Géza)

A 20. század elején, tegyük hozzá, a fürdőzés, hacsak nem munkavégzéssel társult, még luxusnak számított, amelyet leginkább a tehetős rétegek engedhettek meg maguknak.

Siófok (Év:1911 Képszám:263524) Fotó adományozó: Zichy kúria, Zala / Fortepan

Az első fürdőruhák inkább emlékeztettek teljes ruházatra, mintsem a mai bikinikre vagy fürdőnadrágokra:

Fonyód fürdőházak. (Év: 1929, Képszám: 165318) Fotó adományozó: Bánfalvi Jánosné / Fortepan

A nők hosszú, bokáig érő szoknyákat és blúzokat viseltek, gyakran kalappal és kesztyűvel kiegészítve, hogy elkerüljék a napégést:

Balatonalmádi Strand 1912-ben (Képszám:57453) Fotó adományozó: Karabélyos Péter / Fortepan

A férfiak sem úsztak sokkal kényelmesebben; hosszú nadrágokban és ingekben merültek a Balaton vizébe.

A magyar fürdőkultúra aranykora

A 20. század elejére a Balaton fürdőkultúrája virágzásnak indult. Az Osztrák-Magyar Monarchia idején a Balaton-parti városok és falvak egyre népszerűbbé váltak, és számos új fürdőház, szálloda és villa épült.

Balatonföldvár Balaton-parti villasor, a felvétel a Balaton Club tetőteraszáról készült. (Év 1908) Fotó adományozó Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum / BAHART Archívum / Fortepan

Balatonfüred és Siófok különösen kedvelt úti célokká váltak, ahol a látogatók élvezhették a gyógyvizet, a napfényt és a tó nyugalmát.

Siófok fövenyfürdő. (Év 1919, Képszám:158227) Fotó adományozó: Latin/ Fortepan

Az 1930-as és 1940-es években a Balaton elérte népszerűségének csúcsát - ez számít a magyar tenger igazi aranykorának.

Siófok strand. (Év 1932 Képszám 159446) Fotó adományozó Lugosi Szilvia / Fortepan

Ekkor alakultak ki a modern értelemben vett strandok, és a fürdőzés tömeges szórakozássá vált.

Balaton Kishamis vitorláshajó (Év 1935., Képszám 94219)Fotó adományozó: Turbéky Eszter / Fortepan

A tó körüli települések gyorsan fejlődtek, és a vasúti közlekedés is hozzájárult a Balaton elérhetőségéhez. A strandok homokos partjai és a napernyők alatti pihenés idilli nyári képet festettek, amely sokak számára azóta is a nyári vakáció szinonimája.

Balatonkenese strand a Székesfővárosi tisztviselők üdülőtelepe (később Honvéd üdülő) előtt.( Év 1940 Képszám 20816 Fotó adományozó Fortepan)

Az 1930-as évek hozták az első nagyobb változásokat a fürdőruhadivatban

A társadalmi normák lazultak, és az emberek egyre inkább elfogadták, hogy a fürdőruhák praktikusabbak és kényelmesebbek legyenek. A nők elkezdtek rövidebb szoknyákat viselni, amelyek térdig értek, és az anyagok is könnyedebbek lettek. A férfiak rövid nadrágokat és ujjatlan felsőket kezdtek hordani, ami nagy előrelépést jelentett a korábbi szigorúbb öltözködési szabályokhoz képest.

Siófok strand (Év: 1942, Képszám 223910) Fotó adományozó Kádár Anna / Fortepan

Azok a '60-as és '70-es évek...

A szocialista időszak alatt a Balaton továbbra is népszerű nyaralóhely maradt. Az állam támogatta a tó körüli infrastruktúra fejlesztését, és számos új szálloda, kemping és üdülő épült.

Balatonföldvár kemping. (Év 1963 Képszám 148796) Fortepan

Az olcsó és tömeges turizmus indult el, egyre többen és többen nyaraltak a magyar tengernél.

Balaton (Év 1961 Képszám 58437) Fotó adományozó: Nagy Gyula / Fortepan

Ebben az időszakban a Balaton nemcsak a magyarok, hanem a keletnémet, cseh és lengyel turisták kedvelt célpont-ja is lett. Sajátos szeletét adta a vendégkörnek, hogy a Németország különböző társadalmi berendezkedésű részeibe szakadt rokonok gyakran itt tudtak találkozni egymással. (A keletnémet diktatúra polgárai könnyeben utazhattak a szocialista Magyarországra, mint a kapitalista Nyugat Németországra.)

Balatonföldvár strand a Kvassay-sétánynál. (Év 1955, Képszám 185534) Fotó adományozó Tóth Tibor / Fortepan

Bikinik és merészség

Az 1960-as évek hozták a valódi áttörést a fürdőruhadivatban. A bikini, amelyet először Franciaországban mutattak be, Magyarországon is egyre népszerűbbé vált.

Balatonakarattya Strand (Év 1966, Képszám: 61078) Fotó adományozó Lencse Zoltán / Fortepan

A Balaton partjainál mind több nő jelent meg kétrészes fürdőruhában, amely sokkal több bőrfelületet engedett látni, mint elődei. Ez a merészség nemcsak a divat, ha-nem a társadalmi szabadság és az önkifejezés jele is volt.

Fonyód Bélatelep környéke, szemben Badacsony. A Palma Gumigyár reklámfotója. A kép bal szélén Pataki Ági és Ribárszky Edit manökenek, jobb szélen Pogány Klári manöken. (Év 1969 Képszám 26426) Fotó adományozó Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény / Fortepan

A férfiak is egyre rövidebb és szűkebb fürdőnadrágokat viseltek, amelyek hangsúlyozták az alakot és a fizikai fittséget.

Tihany a Motel strandja. (Év 1959, Képszám 285727) Fotó adományozó: Gara Andor / Fortepan

A '80-as és '90-es évek: Színek és minták

Az 1980-as években a fürdőruhadivat új szintre lépett a színek és minták terén. Neon színek, geometriai minták és extravagáns formatervezés jellemezte a korszakot. Az anyagok is tovább fejlődtek, megjelentek a gyorsan száradó és rugalmas szövetek, amelyek még nagyobb kényelmet biztosítottak.

Siófok Szabadifürdő (ekkor Balatonszabadi-fürdőtelep), Viola utca, BM kemping. (Év 1976 Képszám 22482) Fotó adományozó Magyar Rendőr / Fortepan

A nők számára a magas derekú bikinik és a trikini lett a divat, míg a férfiak körében a sortnadrágok és a sportos fazonok domináltak.

Siófok strand. Év 1981 (Képszám 197891) Fotó adományozó Szalay Zoltán / Fortepan

Címlapfotó: Siófok strand (1907, Képszám: 263758) Fotó adományozó Zichy kúria, Zala/ Fortepan