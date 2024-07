Családi kiruccanást tervezel? Vigyázat! Nagy bajba kerülhetsz, ha erre nem figyelsz!

A nyár közepén járunk, sokan most indulnak nagy családi nyaralásra, jellemzően jól megpakolt autóval – különösen, ha hosszabb időre és messzebbre utaznak. A kalandos utazás azonban veszélyeket is rejthet magában, ha nem megfelelően pakolunk vagy néhány alapvető dolgot figyelmen kívül hagyunk.

Az ALD Automotive | LeasePlan most összegyűjtötte, miket ellenőrizzünk az autó utasterében, ha családi nyaralásra indulunk. Ha odafigyelünk ezekre az apróságokra, biztonságos és élvezetes lesz nemcsak a nyaralás, hanem maga az utazás is.

1. Nem rögzített tárgyak

A nem, vagy nem megfelelően rögzített tárgyak hirtelen fékezés vagy ütközés során veszélyessé válhatnak: az elszabaduló csomagok a saját súlyuk 30-50-szeresével csapódhatnak az utasoknak, súlyos sérüléseket okozva. Tipp: a nehéz tárgyakat tegyük a csomagtartóba vagy az utastérben minél alacsonyabbra, a jármű közepéhez közel. A tárgyak rögzítéséhez használjunk hálókat, gumipókot, tárolórekeszeket és üléstámlára szerelhető zsebes rendszerezőket.

2. Tapadókorongos napellenzők és egyéb lógó tárgyak

A rosszul elhelyezett napellenzők és a lógó-mozgó tárgyak – például légfrissítők, játékok, autódíszek vagy a klasszikus bólogató kutya – akadályozhatják a kilátást, és a nem rögzített tárgyakhoz hasonlóan egy baleset során akár veszélyessé is válhatnak. Tipp: győződjünk meg arról, hogy minden napellenző jól tapad az ablaküvegre és nem takarja el a kilátást. A visszapillantó tükörről szedjük le az esetlegesen felakasztott tárgyakat, illetve a műszerfalról és a kalaptartóról is tegyük el a mozgó, kilátást eltakaró díszeket, játékokat, esernyőket.

3. Gyermekülések

A rosszul rögzített gyermekülések ütközés esetén nem nyújtanak védelmet. Tipp: a behelyezés és rögzítés során gondosan kövessük a gyártó utasításait. Ma már a legtöbb autóban van Isofixes rögzítési lehetőség, amely sokkal nagyobb biztonságot ad, mint a gépjármű biztonsági övével bekötött gyerekülések. Jó tudni, hogy akár utólag is kialakítható az Isofixes csatlakozási pont. Utazás előtt közvetlenül pedig még egyszer ellenőrizzük az ülés stabilitását, még Isofixes gyerekülés esetén is.

4. Üléstámla-zsebek és -tálcák

Egy hosszú út során szeretnénk, ha minden a kezünk ügyében lenne, és nem kellene túl gyakran megállnunk. A hátsó ülésen ülve ezért hajlamosak vagyunk túltömni az üléstámlák zsebét, vagy folyamatosan felnyitva hagyni az ételtálcákat – pedig mindkettő rejt kockázatot. Tipp: az üléstámlák zsebeiben csak a legszükségesebb tárgyakat tároljuk, sőt még jobb megoldás, ha nagyobb zsebes rendszerezőket használunk a játékok, rágcsálnivalók és elektronikus eszközök biztonságos tárolására. Evés után pedig mindig hajtsuk le és rögzítsük az ételtálcákat, vagy akár szerezzünk be puha, összecsukható tálcákat, amelyek kisebb sérülésveszélyt jelentenek.

5. Elektromos eszközök és töltők

A fentieknél talán kevésbé nyilvánvaló, de ugyanolyan fontos, hogy az autó elektromos készülékekkel való túlterhelése túlmelegedést okozhat és ezáltal tűzveszélyt jelenthet. Ugyanakkor a nyári hőségben az autó utastere is jobban felmelegszik, különösen parkolás közben tud akár 100 C-ig is felszaladni a hőmérő higanyszála, ami az elektromos eszközöknek is árt. Tipp: használjunk kimondottan autós használatra tervezett eszközöket, és kerüljük a csatlakozó túlterhelését. Húzzuk ki a készülékeket, ha nem használjuk őket. A kábeleket tároljuk rendezetten. Ha megállunk, parkoljunk árnyékban és tegyük az összes elektromos eszközt napfénytől védett helyre.

+1 Felfújható medencés játékok

Ha a vízpart a szállástól sétatávolságnál távolabb van, kényelmesebb autóval odagurulni – és kinek van kedve nap mint nap felfújni, majd leereszteni a gumimatracot, óriás úszógumit és egyéb felfújható játékokat…? Ugyanakkor ne feledjük: ezek a tárgyak akár szét is durranhatnak a forró autóban. Tipp: eresszük le őket részlegesen, vagy tegyük a csomagtartóba. Persze a legjobb megoldás egy olyan elektromos pumpa, amellyel felfújni és leereszteni is lehet.

Címlapkép: Getty Images

