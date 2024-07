Elektromos autóra váltanál? Sokan nem tudják, hogy ez is durva rejtett költség lehet

Kell-e az elektromos autókra speciális abroncs? Ha igen, miért? Ha nem, miért nem? Egyáltalán, mi az, hogy E-abroncs? A Hankook szakértője, Tomin István elárulta, mi mindent érdemes tudnunk erről a sokakat foglalkoztató témáról.

Az elektromos autók és a hagyományos, belső égésű motorral szerelt autók abroncsai több szempontból is különböznek. Az eltérések többsége az elektromos járművek speciális igényeiből és működési feltételeiből ered

– kezdi Tomin István, a Hankook Tire Budapest Kft. műszaki vevőszolgálatának vezetője.

A legjelentősebb és laikusok számára is jól értelmezhető különbség a súly és terhelés. Az elektromos autók nehezebbek, mint hagyományos társaik, ami főként az akkumulátorok súlya miatt van. Ezért az abroncsoknak is alkalmazkodniuk kell az autó megnövekedett súlyához és az ezzel járó körülményekhez. Lényeges eltérés továbbá, hogy az elektromos autók működésükből fakadóan azonnali nyomatékot biztosítanak, ami jobb gyorsulást eredményez.

Ennek következtében az elektromos autók abroncsainak jobb tapadást és stabilitást kell nyújtaniuk, különösen az elinduláskor és gyorsításkor

- részletezi a szakértő.

Az elektromos autók hatótávolsága nagyban függ az energiahatékonyságtól. Ezért az elektromos járművek abroncsainál kiemelt figyelmet fordítanak a gördülési ellenállás minimalizálására, csökkentve ezáltal az energiafogyasztást, és növelve a hatótávolságot. Ahogy ezt mindenki tapasztalhatta már – akár az utcán sétálva is –, az elektromos autók csendesebbek, mint a belső égésű motorral hajtott járművek. Ez nemcsak az autón kívül, de az utastérben is jól érzékelhető, ezért az abroncsok zajszintje is fontos tényező. Az elektromos járművek abroncsait úgy tervezik, hogy minimalizálják a menetzajt, hozzájárulva a csendesebb és kényelmesebb vezetési élményhez.

A nagyobb súly és azonnali nyomaték miatt az elektromos járműveken az abroncsok gyorsabban kopnak, mint a hagyományos gépkocsikon. Ezért anyaguk és kialakításuk ellenállóbb a kopással szemben, és hosszabb élettartamot biztosít. Nem mehetünk el a két abroncs közötti árkülönbség mellett sem

– jegyzi meg Tomin István.

Mivel az elektromos autók abroncsai speciális keverékből, fejlett technológiával készülnek, drágábbak lehetnek, mint a hagyományos autókra tervezett abroncsok. Az extra költség azonban hosszú távon megtérül a jobb teljesítmény és a hosszabb élettartam révén.

