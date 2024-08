Ingázók, figyelem: egységes helyjegy és új helyfoglalási lehetőség jön a Volánnál

Az ország- és vármegyebérletek, illetve az azokra épülő új tarifarendszer kialakításának következő lépéseként fokozatosan a buszjáratokon is bevezetik - a távolságtól független 300 forintos - egységes helyjegyet - közölte a MÁV.

A közlemény szerint így könnyebben áttekinthetővé és egységesebbé válik a tarifarendszer, ráadásul a legutóbbi frissítést követően, amikor a vasúttársaság okostelefon-alkalmazásába is beépítésre került az EMMA elnevezésű, egységes menetrendi kereső és útvonaltervező szolgáltatás, most a MÁV-applikációban is folytatódik a két szolgáltató integrációja: hétfőn elindult a Volán-járatokra érvényes új, választható helyfoglalási rendszer is. Jelezték, hogy a helyjegy nemcsak a MÁV-applikációban váltható meg, hanem a jegy.mav.hu felületén, a vasúti és autóbuszos pénztárakban és a MÁV-START automatáiban is.

A digitális csatornákon - tehát a MÁV-mobilalkalmazásban vagy jegy.mav.hu weboldalon - vásárolt helyjegy 5 százalékkal olcsóbban, mindössze 285 forintért érhető el

- írták. Közölték azt is, hogy az új, egységes helyjegy először a Budapestről induló és oda érkező távolsági autóbuszokon, a következő lépcsőben pedig a vidéki városok között lesz igénybe vehető.

Az újításnak köszönhetően a helyjegyet vásárlók csúcsidőben, fokozott utasforgalom mellett is garantált ülőhelyen, kényelmesen utazhatnak

- közölte a MÁV.

Címlapkép: Getty Images