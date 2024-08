Magyarok ezrei nyaralnak autóval: könnyen rémálommá válhat az utazás, ha erre nem vigyázol

HelloVidék 2024.08.12. 14:05 Megosztom

Itt az augusztus, és vele tetőpontjára érnek a nyaralások. Mielőtt azonban autóba pattannánk a családdal, és útnak indulnánk valamely közeli vagy távolabbi vízpart felé, érdemes átgondoltan felkészíteni a járművet a nagy kalandra. Ezen a nyáron a szokásosnál is több horrortörténetet hallani a légi közlekedéssel kapcsolatban, ami egyben azt is jelenti, hogy várhatóan az átlagosnál is többen indulnak majd autóval nyaralni.

Ahhoz azonban, hogy a vezetés ne váljon teherré, a tengerpart helyett pedig ne a leállósávban (vagy éppen a kórházban) érjen véget az utazás, érdemes betartani néhány szabályt. A feladatok között a Chery Group szakemberei segítenek eligazodni. 1. Az autó is elbágyad Forróság, sok csomag, pihenő nélküli, folyamatosan üzemelő klíma, hosszú szakaszok, és akkor az esetleges hegymenetekről nem is beszéltünk: a nyári közlekedés extra terhet ró az autóra. A szokásosnál intenzívebb terhelés miatt különösen fontos a megfelelő műszaki felkészítés. Ellenőriztessük a fékeket, a hűtőrendszert, szükség esetén töltsük fel vagy cseréljük le a motorolajat, nézessük át a klímaberendezést – ezen feladatok egy része otthon is elvégezhető, ám ha már szakemberhez visszük az autót, az a legegyszerűbb, ha mindent átnézetünk. Kopott, sérült abroncsokkal ne induljunk útnak, ügyeljünk a megfelelő keréknyomásra, és bár a nyár közepén talán már felesleges erről szót ejteni: a téli abroncsok nem véletlenül kapták a nevüket. A hidegre optimalizált gumikeverék szó szerint megsülhet a forró aszfalton, végérvényesen elveszítve tapadását. 2. Papírok rendben? Hosszabb útra indulva kétszer is ellenőrizzük, hogy hiánytalanul megvannak-e az iratok és dokumentumok, különösen, ha átlépjük az országhatárt. Lejárt érvényességű okmányokkal bajba sodorhatjuk magunkat. Ne feledkezzünk meg a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás befizetését külföldön is igazoló, nemzetközi zöldkártyáról, ha pedig más autójával indulunk útnak – ez lehet rokontól, ismerőstől kölcsönkért kocsi, magánhasználatú céges autó, de a lízingelt jármű is ilyen –, feltétlenül kérjünk írásos engedélyt a tulajdonostól (banktól, flottakezelőtől), hogy egy esetleges ellenőrzés esetén elkerüljük a kínos helyzeteket. Kössünk biztosítást az utasokra, és fontoljuk meg az országúti autómentést biztosító asszisztencia szolgáltatás igénylését: ez olyankor segít, ha baleset vagy meghibásodás miatt mozgásképtelenné válik az autónk. 3. Forró, mint a sütő A tűző napon intenzíven felhevül az utastér – erre talán senkinek nem kell felhívni a figyelmét. Arra azonban már kevesen gondolnak, hogy ez pontosan mivel is jár. Az álló autóban semmi olyan tárgyat, élelmiszert, folyadékot vagy egyéb anyagot ne hagyjunk, amelyben kárt tehet a meleg – vagy ami talán még rosszabb: amely a forróság hatására kárt tehet az autóban. Különösen ügyeljünk a szénsav tartalmú italokra, amelyek szerencsétlen esetben bombaként robbanhatnak fel, akárcsak a hajtógázas dezodorok, szúnyogirtók, naptejek. A túlmelegedő lítium-ion akkumulátorok kigyulladhatnak, ezért mobiltelefon, powerbank vagy hordozható számítógép soha ne maradjon az autóban. Az öngyújtót pedig talán mondanunk sem kell… 4. Alulra, középre, felülre, hátulra A tessék-lássék bedobált csomagok több helyet foglalnak, és még veszélyesek is lehetnek. Törekedjünk arra, hogy a nagyobb táskák, ásványvizes palackok, és általában minden, ami nehéz, az autó tömegközéppontjához a lehető legközelebb (a csomagtartó legaljára, a hátsó üléshez minél közelebb) kerüljön, így nem fogja bizonytalanná tenni az autó vezethetőségét. A kalaptartóra helyezett tárgyak hirtelen fékezéskor előre repülhetnek; akár egy könyv vagy búvárszemüveg is fájdalmas sérülést okozhat. Ha kevés a hely az autóban, és tetődobozt szerelünk fel, azt pontosan az autó középvonalába, minél hátrébb rögzítsük: így növeli a legkevésbé a légellenállást és az oldalszél-érzékenységet. Ha kerékpárokat szállítunk, a vonóhorogra erősített tartó áramvonalasabb, ezért a fogyasztást és a szélzajt egyaránt kisebb mértékben növeli, mint ha a tetőn rögzítenénk a bicikliket. 5. Másoknak is nyár van A közlekedésben hajlamosak vagyunk csak magunkra és saját járművünkre gondolni, pedig a többi résztvevővel is számolnunk kell. Ahogy bennünket ingerlékennyé tesznek a torlódások, izgatottá a ránk váró pihenés, és bágyadttá a hőség, várhatóan a többi autós türelme, koncentrációs képessége és reakcióideje sem lesz a csúcson. Induljunk ki abból, hogy nem számíthatunk mások figyelmességére, ügyességére: közlekedjünk előrelátóan, hagyjunk biztonságos követési távolságot, tudatosan ügyeljünk a sebességre, és vállaljunk a lehető legkevesebb kockázatot a manőverek során. Címlapkép: Getty Images Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x) Nem akarsz lemaradni a magyar vidék legfontosabb híreiről? Kövess minket Facebook-on is. Kattints ide a feliratkozáshoz!