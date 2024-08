Még mindig nagyon mennek ezek az autók itthon: de miért ezeket keresik a magyarok?

A magyar piac egészét hirdetésszámban és látogatottságban lefedő Használtautó.hu szakértője megnézte, hogy a magyarok milyen kivitelű használt autókat keresnek. Az adatok szerint a ferdehátú modellek a legnépszerűbbek, de az újautó-piacról egyre inkább kikopó szedánokat sem kell még temetni.

A Használtautó.hu portálon a legfrissebb adatlekérés alapján a felhasználók leginkább ferdehátú modelleket (149 ezer), kombikat (74 ezer), szedánokat (67 ezer), SUV-okat (64 ezer) és egyterűeket (43 ezer) keresnek.

Az elmúlt 1 év során pedig legnagyobbat a kombikkal kapcsolatos érdeklődések száma nőtt.

„Eredetileg a szedánok helyzetét kezdtük vizsgálni, mivel az újautó-piacon jól láthatóan már szinte alig maradt képviselőjük. A használtak közül viszont még egyáltalán nem tűntek el, és ugyanez a helyzet a kombikkal is. Stabilan tartják a helyüket a népszerűségi listán. A legkeresettebb kivitelek rangsorát pedig néhány év múlva jó eséllyel a most is tapasztalt SUV-mánia alakíthatja át jelentősebben” – mondta Horváth András, a Használtautó.hu autópiaci szakértője.

Érdekesség még, hogy a Használtautó.hu kínálatából jelenleg hot rodot és buggy-t keresnek a legkevesebben.

Címlapkép: Getty Images

