Ma a Savaria IC-k mondták fel a szolgálatot: jelentős késéssel kell számolni

HelloVidék 2024.08.28. 16:00 Megosztom

A fehérvári Szombathely-Budapest vonalon tegnap és ma is is elromlottak a biztosítóberendezések, amelyek arrafelé is jelentős késéseket okoztak, de ez még csak a kezdet...

Budapest-Kelenföld és Ferencváros között meghibásodott egy szerelvény, egy vágányon akadályozva a forgalmat. A mögötte haladó, Győrből 10:21-kor a Keleti pályaudvarra továbbindult Savaria InterCity (IC 937) visszatér Kelenföldre. A menetideje jelentősen, 90-100 perccel nőtt – írja a MÁV. A Keleti pályaudvarról 12:15-kor Szombathelyre induló Savaria InterCity (IC 934) várhatóan 50-60 perces késéssel közlekedik. A közlemény két előzményt is említ: A Győrből 10:21-kor a Keleti pályaudvarra továbbindult Savaria InterCity (IC 937) rendőrségi intézkedés miatt Tatabányán várakozik, a menetideje 50-60 perccel nőtt.

A Keleti pályaudvarról 12:15-kor Szombathelyre induló Savaria InterCity (IC 934) várhatóan 30-40 perces késéssel közlekedik.