Jó hír az autósoknak: kiderült, mikortól lesz járható a Kőröshegyi völgyhíd

A tervezettnél öt nappal korábban, már szerda délután - várhatóan 13 órakor - visszaadják a forgalomnak teljes szélességében a Kőröshegyi völgyhidat.

A Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. közlése szerint a munkálatok során mintegy harminc szakember, "egy 76 méter emelőmagasságú, 160 tonnás autódaru és sarunkként 18, összesen mintegy 10 ezer tonna megemelésére képes hidraulikus emelőrendszer dolgozott" azért, hogy az elmúlt 17 évben elhasználódott és most cserélt egyenként közel 10 tonnás szerkezeti elemeket a lehető leggyorsabban és legbiztonságosabban kiemeljék, majd pedig az újakat beillesszék.

A 2007-ben épült 1872 méter hosszú hídon ez volt az első sarucsere. Mindez előre tervezett munka volt, a híd biztonságos, jó állapotban van" - hangsúlyozta az MKIF Zrt. Az új saruk egyediek, rendelésre készültek Németországban

- tették hozzá.

A közlemény szerint a lezárás ideje alatt minden olyan beavatkozást is megcsináltak, amelyek egyébként forgalomkorlátozással járnak. Elvégezték a híd dilatációs elemeinek korrózióvédelmét a teljes keresztmetszetben, ahol szükséges volt aszfaltoztak és a padkát is helyreállították, meggyorsítva ezzel az M7-es autópálya szintrehozási munkálatait. Kijavították a szalagkorlátot és a fénytörő hálókat is.

Emlékeztettek, hogy az évenkénti hídvizsgálatokból és a félévente tartandó hídszemlékből, valamint a tavaszi próbaemelések eredményéből derült ki, hogy a Kőröshegyi völgyhíd 38 sarujából (melyek egyenként 4500 tonna terhet tartanak, amikor a helyükön vannak), három már erősen elhasználódott, és cserélni kell azokat.

