Lázár nagy bejelentést tett: kivásárolja az osztrákokat a GYSEV-ből a magyar állam

Az osztrák Strabag tulajdonrészét szerezheti meg a magyar állam. A közlekedési miniszter szerint a tranzakció jó hír a magyar vasút minden utasának és dolgozójának is.

Végre a helyére kerülhetnek a Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt-ben a tulajdoni arányok és így a cég vezetése is

- jelezte Lázár János építési és közlekedési miniszter a Facebook-oldalán.

Az állam most a Strabag 6,1 százalékos tulajdonrészét szerezheti meg, miután az osztrák versenyhatóság is engedélyt adott az ügylethez. Így a magyar állam tulajdonrésze eléri a kétharmadot.

Mint írta:

A cégnek jelenleg három tulajdonosa van: az osztrák és a magyar állam, illetve az ugyancsak osztrák Strabag. Ez utóbbinak a tulajdonrészét szerezhetjük most meg.

Azt is kiemelte, hogy a cég továbbra is közös marad az osztrák állammal, mely továbbra is kisebbségi tulajdonos.

Címlapkép: Getty Images

