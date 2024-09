Vadregényes tájak várnak a vidéki Magyarországon: íme 5+1 tanösvény, amit idén ősszel látnod kell

A szeptemberi időjárás kifejezetten kedvez a szabadtéri programoknak, így érdemes most kirándulni, túrázni indulni. Azoknak, akik nem vágnának keresztül az országon egy-egy nagyobb látnivalóért, érdemes lehet a közeli erdőket vagy nemzeti parkokat megcélozniuk, hiszen meseszép látványból itt sincs hiány. Hétvégén a Tatán található Fényes Tanösvényt vette szemügyre a HelloVidék, így ennek kapcsán megnéztük azt is, milyen más tanösvényeket érdemes meglátogatni még idén ősszel, ha felejthetetlen látványban szeretnénk részesülni. Lássuk!

Az egész évben, szezonon kívül is látogatható Fényes Tanösvény egy negyvenhárom állomással rendelkező, 1,5 kilométer hosszú ökoturisztikai útvonal, amely interaktív módon mutatja be a fürdő területének természeti kincseit. Egyszerre informatív és szórakoztató turisztikai attrakció, mely bővelkedik kalandokban: önállóan, kötélhídon és csónakkal járhatják be a látogatók, és megcsodálhatják a karsztforrások lenyűgöző élővilágát. A tanösvényt a látogatóközpont helyi élővilágot bemutató kiállításai és foglalkozásai egészítik ki. A tatai ökoturisztikai tanösvény ideális célpont családosok és iskolai csoportok, valamint az aktív pihenés iránt érdeklődő turisták számára.

Fotó: HelloVidék magazin

Azok, akik a rövid túra után megéheznek, a bejárat mellett lévő büfében falatozhatnak vagy ihatnak hűsítő italokat. Az áraktól pedig nem kell tartanunk, egyáltalán nem kell mélyen a zsebünkbe nyúlni, ha ennénk egy hamburgert vagy épp az aktuális menüről választanánk valami harapnivalót.

A jegyárakat tekintve:

nappali tagozatos diák és nyugdíjasok: 1 700 Ft

teljes árú: 2 200 Ft

3-6 éves korig gyermekjegy: 700 Ft/fő

0-3 éves korig: Ingyenes

családi jegy: (2 felnőtt, 1 vagy 2 kiskorú gyermek) 5 600 Ft

kiegészítő gyermek jegy a családi jegy mellé: 700 Ft/fő

felnőtt csoport (20 fő felett): 1 900 Ft/fő

diák csoport (30 fő felett): 1 400 Ft/fő (30 főtől 2 kísérő ingyenesen beléphet)

20 fő feletti nyugdíjas csoport (20 felett): 1 400 Ft/fő

Tata kártyával: 1 400 Ft/fő

Dunamente kártyával: 1 400 Ft/fő

Szakvezető igénylése: 30 000 Ft

Idegen nyelvű (angol, német) szakvezető igénylése: 45 000 Ft

Tanösvények Magyarországon

A tanösvény kijelölt, jelzéssel ellátott tematikus túraútvonal, amelyen állomáshelyekhez kötődően, tájékoztató táblák és/vagy kiadványok segítségével ismerhetők meg az érintett terület természeti értékei és kulturális öröksége.

Bejárásuk különösen azok számára jelenthet élményt, akik önállóan, gyalogszerrel, hosszabb-rövidebb séta keretében szeretnék felfedezni, megismerni egy adott terület – a legtöbb esetben védett természeti terület – értékeit, érdekességeit, látnivalóit.

A nemzeti park igazgatóságok önállóan, vagy valamely természetvédelmi, természetjáró stb. civil szervezettel közösen számos tanösvényt létesítettek és tartanak fenn. E túraútvonalak majdnem mindegyike nemzeti parkban, tájvédelmi körzetben vagy természetvédelmi területen vezet.

Nem tudod, mit érdemes a környékeden megnézni? Az itt található keresővel megkereshetjük a számunkra legmegfelelőbb tanösvényt.

Hova érdemes idén ősszel ellátogatni?

1. Kis-Tisza Ökocentrum - Tiszalök

A tiszalöki Kis-Tisza Ökocentrum két épületben létesített interaktív kiállítóterem, oktatóterem, kutató és megfigyelőterem, valamint egy 2,2 km hosszú, információs táblákkal ellátott tanösvény segítségével mutatja be a Tisza Kenyérgyári-holtágának és térségének lenyűgöző növény-és állatvilágát. A látogatók megismerkedhetnek számtalan itt élő halfajjal, vízimadárral, kétéltűvel, puhatestűvel és fokozottan védett kategóriába sorolt emlőssel. Az ökocentrum szervezésében izgalmas és érdekes túrákon lehet részt venni.

A morotva felett hazánkban egyedülálló módon egy híd – úgynevezett vízi pallósor – ível át, amelyen átsétálva valóban a paradicsomban érezhetjük magunkat. A tanösvény mintegy 3 kilométer hosszan bejárható gyalogútvonal, amelyet bemutató ismeretterjesztő táblák színesítenek, valamint különböző bemutatóterek is helyet kaptak annak területén. A természetvédelmi tanösvény 2023-ban teljesen megújult, és újabb tematikus bemutatóterekkel, illetve interaktív ismeretterjesztő és játékelemekkel színesítettük azt. Ma már nem csupán a természetvédelmi terület flóráját és faunáját ismerhetjük meg, de mélyebben bepillantást nyerhetünk a szőke Tisza történetébe, a folyó szabályozásába, illetve a szabályozás környezetünkre gyakorolt hatásaiba, és annak következményeibe.

A tanösvény egész évben látogatható. A belépés ingyenes.

2. Mártélyi tanösvény - Hódmezővásárhely

Azoknak, akik élvezettel kutatják a szépet, a Mártélyi tanösvény rövid, de bűbájos távja igazi csemegét jelent majd. Mártély a Holt-Tisza egyik legöregebb halászfalva, 1971 óta pedig természetvédelmi területként tartják számon fajgazdagsága miatt. Habár az érintetlen környezet káprázatos látványt nyújt minden évszakban, télen és nagyobb esőzések után nem a legideálisabb terep a túrázásra, így érdemes szép időre tartogatni a kirándulást.

A tanösvény 8 állomáson keresztül mutatja be a Körtvélyesi és az Ányási holtágak életét, a helyi élővilágot, a 19. századi folyószabályozásokat, illetve az árvíz elleni védekezés történetét és módszereit. Nagyjából 2,5 kilométert tesz ki az út, ezért száraz időben kisgyermekkel is nyugodt szívvel fel lehet fedezni. Célszerű kényelmes túraöltözetben, jól tapadó cipőben indulni, de magas vízállás idején egy adag szúnyogirtó és egy pár gumicsizma is hasznos társunk lehet. 1,5 kilométer leküzdése után érhető el a kirándulás legelragadóbb szakasza, a pallóösvény. A természet harmóniája egy csapásra áthatja az ember lelkét, így aki feltöltődésre és nyugalomra vágyik, annak érdemes megállnia pár percre és hallgatni a jóleső csendet.

A tanösvény egész évben látogatható. A belépés ingyenes.

3. Erzsébet ligeti tanösvény - Gyomaendrőd

2015-ben bővült az Erzsébet liget sok-sok játékkal, játékos tanösvénytáblával és csónakázási lehetőséggel. Az interaktív tanösvény háromféle útvonalat foglal magában: a ligetben sétálva a madárvilágot ismerhetjük meg többféle interaktív és beszélő tábla segítségével, a lombkorona interaktív tanösvényen fákról és sok más élőlényről olvashatunk érdekességeket, és kipróbálhatjuk az itt található játékos feladatokat, míg a vízi tanösvényen a holtágat tanulmányozhatjuk a vízben elhelyezett táblákon.

A ligetben kialakított sétaút bármikor ingyenesen látogatható, a lombkorona és a vízi tanösvény belépődíjasak.

4. Sóstó Tanösvény - Székesfehérvár

A Sóstó-Homokbánya Természetvédelmi Terület Székesfehérvár belvárosától két és fél kilométerre található, szerves részét képezi a város lüktető életének. 218 hektáron helyezkedik el, melyből 121 hektár országosan védett, de a többi terület is helyi oltalom alatt áll. Különleges élővilágok találkozásának egy kis szigete ez, mely egyben egy nagyváros zöld szíve. Számos védett és fokozottan védett növény- és állatfaj mellett látogatóink megismerkedhetnek a vizes élőhelyek jelentőségével, természetvédelmi problémákkal, és az aktív, mindennapi természetvédelemmel is.

A Természetvédelmi Területen kialakított tanösvény egész évben, bármikor szabadon, térítésmentesen látogatható.

5. Nádirigó tanösvény - Tiszakécske

Tiszakécske képviselő-testülete a holtágat és környezetét helyi jelentőségű védett természeti területté (röviden helyi védett területté) nyilvánította 2016-ban, aminek kiterjedése 180 hektár, ebből a holtág-rendszer 100 hektár. Parkosított környezete kedvelt kirándulóhely, a horgászók által nemzetközileg is számon tartott horgászvíz, továbbá természetvédelmi, közjóléti funkciókat ellátó övezet.

A tanösvény megismerteti a Tiszakécskei Holt-Tisza élőhelyeit, élővilágát, és az ember tájátalakító tevékenységét. Kezdőpontja az Ókécskei Sportcsarnok mellett található. Itt van parkolási lehetőség, valamint egy kisebb játszótér fogadja a látogatókat. A tanösvény hurokszerű útvonalán 10 állomás található, egy része cölöpösvényen halad. Hossza 2500 m.

Bejárható egész évben, gyalogosan, babakocsival is. Nyitva 8:00-16:00 óra között. Belépés ingyenes.

+1 Malom-völgyi tanösvény - Tardos

Tardos község mellett, a Gerecse hegység ölelésében található a Malomvölgyi-tó, ami egy kiépített horgászhely, de környéke sokak által kedvelt kirándulópont. A tó körül található a Malomvölgy tanösvény, aminek útvonala a tó felé indul meg, de nem kell megkerülni a tavat, körülbelül félúton a hegy irányába kell indulni, felfele. Az első tájékoztató tábla a tanösvény elején van kihelyezve, amin fel vannak tüntetve a különböző állomások.

Gyönyörű kirándulóhely és isteni finom hekk! A tanösvény hossza kb. 1,5 km, állomások száma 8. Egész évben látogatható, belépés ingyenes.