Erről minden erdőjárónak tudni kell: fontos szabályok élesednek a napokban

A vadászati szezon minden évben március 1-jétől február végéig tart. Azonban a szarvasbőgéssel kezdődően, szeptemberben és októberben fokozódik a vadászati tevékenység a nógrádi erőkben is. Nem árt néhány szabályt betartani az erdőjáróknak, amelyek akár életet is menthetnek - írta meg a nool.hu.

Ahogy a portál írja, az erdő ugyan mindenkié, de nem árt bizonyos szabályokat figyelembe venni, amikor kirándulást tervezünk. Különösen igaz ez a szeptemberi szarvasbőgéssel induló fő vadászati szezonban. A törvénybe foglalt előírások betartása életet menthet ebben az időszakban.

A vadászati szezon minden évben március 1-jétől a következő év február végéig tart. A főszezon azonban szeptemberben a szarvasbikák bőgésével, a szarvasok párzásával indul. Ekkor érdemes nagyobb figyelemmel közlekedni az utakon is, hiszen ott is megjelenhetnek az állatok, ami rendkívül balesetveszélyes

- mondta a lapbak Szabó László, a Nógrád Vármegyei Vadász Szövetség elnöke, az Országos Magyar Vadászkamara Nógrád Vármegyei Területi Szervezetének titkára.

Ebben az időszakban fokozódik a vadászati tevékenység, a társaságok ilyenkor nagyobb bevételt tudnak realizálni a bérvadásztatások által. Ezért sok társaság erdőlátogatási tilalmat vezet be saját területén az erdőjárók biztonsága érekében. A törvénybe foglaltak szerint a tilalom idején csak a kijelölt túraútvonalakon lehet a kirándulóknak közlekedni és érdemes feltűnő színű ruházatot viselni

- tette hozzá.

Mivel a vadászatok kora reggel vagy késő délután zajlanak, így a kirándulást lehetőleg 9 és 15 óra közé időzítsük. Mivel a vadászok is elkerülik a kijelölt útvonalakat, a túrázóknak sem ajánlott a sűrű, bokros részeken tartózkodniuk, az ugyanis életveszélyes lehet. Kutyát csak pórázon sétáltassanak a gazdák, az ebek ugyanis megzavarhatják a vadakat! Azt sem szabad elfelejtenünk, hogy a medve Nógrád állandó lakója lett, ahogy a fakasok is jelen vannak. Egy bocsokkal bóklászó anyamedve nagy veszélyt jelent az ebre és bizony a gazdájára is. A futóknak sem ajánlott szürkületben útnak indulniuk, főleg nem fülhallgatóval a fülükben, nekik is a kijelölt útvonalon kell tartózkodniuk

- hívta fel a figyelmet.

A társas vadászatok időpontjairól és a helyszínekről a vadászatra jogosult szervezetek rendszerint tájékoztató táblákat helyeznek ki, illetve a közösségi médián keresztül is igyekeznek felhívni ezekre az információkra a túrázni vágyók figyelmét. Az erdő mindannyiunké, ugyanakkor a kompromisszumok és az íratlan szabályok betartása segít elkerülni a vadászbaleseteket

- húzta alá Szabó László.

