Indul a szavazás: szerinted melyik az ország legszebb kilátója, turistaháza?

Az Aktív Magyarország és az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ 2024-ben is meghirdette az Év Kilátója és az Év Turistaháza pályázatot, melyre október 2-ig lehet szavazni az Aktív Kalandor Facebook oldalon. Ötödik alkalommal dönthet a természetjáró nagyközönség, hogy melyik legyen Magyarország leglátványosabb kilátótornya és leghangulatosabb bakancsos szálláshelye.

A pályázat célja, hogy minél többen húzzanak túracipőt vagy pattanjanak nyeregbe, és keressék fel Magyarország izgalmas tájait. Ehhez ajánl 20 kalandos úti célt a két szavazás. A jelölteket a lelkes túrázók küldték be – ahogy a nyertest is ők választják ki. Idén rekordszámú pályázat futott be: 91 kilátó és 63 turistaszállás közül választotta ki a szakmai zsűri a szavazásra bocsátott 10-10 építményt. Az értékelés során a jó állapotú, rendezett környezetű célpontok jutottak tovább, melyek izgalmas kerékpáros vagy gyalogos turistautak mentén fekszenek, így sokak bakancslistáján szerepel. A legtöbb szavazatot begyűjtő versenyző nyeri el az Év Kilátója és Év Turistaháza címet, melyről október 3-án lesz eredményhirdetés.

A négy éve futó kampányok sok turistát indítottak útra az ország különböző tájain

2020-ban a balatonboglári Xantus János Gömbkilátó, következő évben a Tisza-tavon található Bölömbika-kilátó volt a nyertes. 2022-ben a bükki Zsófia-kilátó kapta a legtöbb szavazatot, illetve tavaly a mogyoródi Szent László kilátó-kápolna vitte el a díjat. Turistaházak közül 2020-ban a tolnai Annafürdő Vendégház, 21-ben a legendás Szelcepuszta Turistaházat választották a szavazók. Ezt követően a bükki Fehérkőlápa Turistaház nyert, 2023-ban pedig a Zemplénben fekvő Rostallói Ökotudatos Nevelési Központ (RÖNK) lett a kedvenc turistaszállás.

Az Év Kilátója 10 indulója:

Boldog Mór-kilátó (Pannonhalma)

Írottkő-kilátó (Kőszegi-hegység)

János-vára kilátó (Zemplén)

Kövestetői-kilátó (Mecsek)

Prédikálószék-kilátó (Visegrádi-hegység)

Prónay-kilátó (Cserhát)

Isten tenyere kilátó (Cserhát)

Hollófészek-kilátó (Zselic)

Fülöp-hegyi Millenniumi kilátó (Balaton-felvidék)

Károlyi-kilátó (Bakony)

Az Év Turistaháza 10 indulója:

Haracsi Vendégház (Zselic)

Som-hegyi Turistaház (Pilis)

Keserűszeri Vendégház (Őrség)

Szentléleki Turista Park (Bükk)

Mátrai5vendégház (Mátra)

Réka kunyhó (Mecsek)

Roth Turistaház (Soproni-hegység)

Kútbereki Turistaház, Matracszállás és Nomád Táborhely (Börzsöny)

Kisbetyár Vendégház (Bakony)

Zsigárdi Erdei Lak (Murafölde)

Szavazni az Aktív Kalandor Facebook oldalán lehet a képek kedvelésével 2024. szeptember 23-tól október 2-ig.

Címlapkép: Getty Images