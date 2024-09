Tömegek keresik fel ezt a magyar régiót: mitől ugrott meg a népszerűsége?

Bódogh Gabriella 2024.09.23. 06:04 Megosztom

A Tapolcai-tavasbarlang Magyarország egyik leglátogatottabb természeti látványossága, mely évente több mint százötvenezer turistát vonz. Ez a különleges barlang nemcsak a Balaton környékén látogatók, hanem a világ minden tájáról érkező turisták körében is népszerű. Felkerestük a tapolcai Tourinform irodát és közvetlenül a Tavasbarlangot is, hogy megtudjuk, miért is olyan különleges ez a hely, milyen látványosságok vannak a városban és hogyan védik a környezetet.

A Tourinform iroda kérdéseinkre válaszolva megosztotta, hogy a Tapolcai-tavasbarlang a város legnépszerűbb turisztikai látványossága, amely évről évre több látogatót vonz. Tavaly több mint 158 ezren keresték fel ezt az egyedülálló természeti képződményt, amely minden korosztály számára vonzó. A látogatók között leggyakrabban családosok, iskolás csoportok és az aktív idősebb korosztály képviseltetik magukat. A barlang népszerűsége nem csupán a helyiek körében kiemelkedő: a Balaton déli partjáról és keleti részéről is rendszeresen érkeznek turisták, sőt, szinte a világ minden tájáról ellátogatnak ide, hogy megcsodálják ezt a különleges természeti kincset. A Tavasbarlang vonzereje nemcsak Tapolcának, hanem az egész Balaton-régiónak fontos turisztikai célpontja, amely jelentős gazdasági hatással is bír. A látogatók a barlang felfedezése után a település többi látnivalóját is felkeresik, ezzel hozzájárulva a helyi vendéglátóhelyek, múzeumok és egyéb szolgáltatók bevételeinek növekedéséhez. Tapolca számos további látványossággal is büszkélkedhet. Ilyen például a Malom-tó, amely évek óta a Balaton TOP-5 leglátogatottabb helyszínei között szerepel. A tó partján található többek között Varjas Judit Halas lépcsője és Marton László, a város híres szülötte, tapolcai szobrászművész emlékmúzeuma. A városban 10 szobra látható, köztük a Fő téren található Kiskirálylány a legismertebb, amelynek egy másik példányát Budapesten a Duna korzón lehet megtekinteni. További nevezetességek a Nagy-tó partján Batsányi János tapolcai származású költő szobra, a Kis-tó partján a Szentkút (Udvardy Erzsébet festményével), Batsányi János feleségének Baumberg Gabriella szobra, a Szőlőt szedő lány szobra, a Panteheon fal. A tó felett a Templomdombon a Romkert, a város egykori vára falainak az alapjai, Szent István szobra, a Nagyboldogasszony Katolikus templom, a Városi Múzeum-Iskolamúzeum található. A város történelmi emlékei között említést érdemel az egykori Ózsinagóga, amely ma kiállítások és rendezvények helyszíne, valamint a Hősök terén álló szobrok, emléktáblák, amelyek az I. világháború, az 1956-os forradalom és a Gulág áldozatainak állítanak emléket. A tapolcai olimpikonoknak a Deák Ferenc utcában található emléktábla, amely Siklósi Gergely idei párizsi olimpiai aranyérmével bővült. A régi temető elején a Katonai emlékpark található, ahol az 1848-49-as forradalom, az 1956-os forradalom és a II. világháború német, szovjet, amerikai és magyar katona áldozatainak állít emléket. Emellett Tapolca a nyári hónapokban termálstrandjával várja a pihenni vágyókat. A vasútállomáson található NOHAB M61 004-es mozdony torzóval is vonzza a látogatókat, hiszen Tapolca egykor 20 Nohab mozdonynak volt a honállomása. A Köztársaság téren a Trianon emlékmű tekinthető meg. Egyedisége, hogy mind a 64 egykori vármegyéből egy-egy marék föld látható az emlékmű körül. A közelben az erdélyi testvértelepülésük, Zabola ajándék székelykapuja látható. A településhez tartozó Diszelben az Első Magyar Látványtár évről évre megújuló tematikájú kiállításait lehet megtekinteni. 2014 október 7-én az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Tapolca belvárosi részét gyógyhellyé minősítette. A gyógyhely területe magába foglalja a tapolcai Deák Jenő Kórház területét, a mellette elterülő Hunguest Hotel Pelion szállodát és parkját, a Tavasbarlang bejáratának környékét, illetve a Malom-tó környezetét is. A város alatt jelenleg 14,6 km hosszúságú barlangrendszert tártak fel. A Pelion szálloda építésekor fedezték fel a Berger Károly-barlangot, melyben csodálatos kvarckicsapódások és két tó találhatóak. Ez utóbbi barlang a nagyközönség számára nem látogatható. A város környéke, a Tapolcai-medence gazdag a csodálatos természeti képződményekbe, így többek között a Szent György-hegy, a Csobánc-hegy és várrom, a Haláp-hegy, a Hegyesdi várrom és a Lesence-völgye. Településükön áthalad az országos Kék túra, a Mária út és a Szent Jakab út is. A várostól mindössze 12 kilométerre található Balaton pedig még inkább vonzóvá teszi a települést a turisták számára. Felkerestük közvetlenül a Tavasbarlangot, hogy megtudjuk, miért is olyan különleges ez a hely. A Tapolcai-tavasbarlang páratlan természeti látványosság, és amíg a legtöbb látogatók számára megnyitott barlangban sétálni lehet, addig Tapolca városa alatt található Tavasbarlangban csónakázásra van lehetőség. A természetvédelmet a látogatói létszám meghatározásával próbálják megóvni, ezért korlátozva van, hogy egy órában vagy egy nap hány ember látogathatja a barlangot. A Tapolcai-tavasbarlang az ország egyik leglátogatottabb barlangja, így Tapolca város és környékének meghatározó turisztikai célpontja, melynek gazdasági vonatkozása jelentős a helyi gazdaságra és vállalkozásokra is. A téli időszakban (november 1-től a következő év március 31-ig) Tapolca város oktatási és nevelési intézményei számára regisztrációs jegyet biztosítanak, valamint a nappali tagozatos diákok és a pedagógusok egész évben kedvezményes jegy vásárlására jogosultak. Természetesen a Tavasbarlang szempontjából mindig is foglalkozni kellett a Bakonyból érkező víztömeggel, ezért minden nap figyelik és dokumentálják a vízállást, szükség esetén pedig a változást jelzik az illetékes vízügyi szakembereknek. Címlapkép: Getty Images NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI! Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x) Nem akarsz lemaradni a magyar vidék legfontosabb híreiről? Kövess minket Facebook-on is. Kattints ide a feliratkozáshoz!