Autósok, figyelem: erről sokan megfeledkeznek most az utakon, pedig az életük a tét

Az autósokat fokozott óvatosságra inti, a túrázókat pedig különös kalandra hívja a szarvasbőgés időszaka, amikor az alkonyati erdők visszhangoznak a gímszarvas bikák orgonáló hangjától. A vehemens állatok ilyenkor gyakrabban keveredhetnek a közutak közelébe, ugyanakkor egyáltalán nem biztos, hogy az autókra szerelt vadriasztó kütyük valóban távol tartják őket - írta meg az Agrárszektor.

Minden korábbinál több gímszarvas került terítékre

A szarvasbőgéssel egybeesik a golyóérett gímbikák vadászati idénye is. Ezzel kapcsolatban elmondható, hogy hazánkban az elmúlt vadászati évben minden korábbit meghaladó, 88 501 gímszarvas került terítékre, amely 9%-os növekedést jelent az előző évhez képest. Ehhez képest a gímszarvas jelentett állománya 2023. tavaszán 128 151 példány volt, ami 4,7%-kal magasabb, mint az egy évvel korábbi. A szakértők azonban úgy becsülik, hogy a tényleges hazai állomány ennek akár duplája is lehet.

A kilövések elmúlt évekbeni megemelése nem okozta az állomány érdemi vagy látható csökkenését, a magas hasznosítási arány pedig azt jelzi, hogy az állomány tényleges létszáma is sokkal nagyobb, akár 250–300 ezer lehet

– olvasható az Országos Vadgazdálkodási Adattár 2023/2024. vadászati évre vonatkozó kiadványában.

Évi 200 millió elütött vad

Az őszi hónapokban megnő a vadgázolások kockázata is, mivel az állatok ilyenkor jóval aktívabbak és figyelmetlenebbek. A helyzet mára igen aggasztó méreteket öltött, egy átfogó vizsgálat szerint ugyanis évente 194 millió madár és 29 millió emlős pusztul el Európában az óvatlan sofőrök miatt. A madarakra vonatkozó európai adatok között egészen sokkoló számok is vannak, így például egy kilométerre vetítve évente átlagosan tizenkét fekete rigót ütnek el a sofőrök. Egy korábbi elemzésben ráadásul az is kiderült, hogy éjszakánként háromszor annyi vadat gázolnak el a sofőrök, mint nappal és szürkületkor együttvéve.

Ami a hazai utakat illeti, az Országos Vadgazdálkodási Adattár alapján a 2023/2024. vadászati évben 8 111 mezei nyúl, 5 625 őz, 5 364 fácán, 840 gímszarvas, 286 vaddisznó, 258 dámszarvas, 54 szürke fogoly és 13 muflon pusztult el a jelentett gázolások miatt. A legtöbb gímszarvast Vas és Veszprém vármegyében, a legtöbb őzet pedig Bács-Kiskun és Vas vármegyében ütötték el.

Minden sofőrnek érdemes észben tartani, hogy a legkritikusabb időszak hazánkban április-május és szeptember-október környékére esik, ami elsősorban az érintett fajok életciklusával magyarázható. A tavaszi csúcs az őzek territóriumfoglalásával és a mezei nyúl bagzásával, az őszi csúcs pedig a fiatal rókák helykeresésével és a szarvasbőgés időszakával esik egybe. Érdemes azt is tudni, hogy az őzek párzási időszakukban, azaz július második felétől augusztus közepéig aktívabbak, így ezekben a hónapokban nagyobb valószínűséggel ugorhatnak ki az autósok elé.

Vadsípok és vadriasztók – megoldás vagy mítosz? Erről többet az Agrárszektor teljes cikkében olvashatunk, ide kattintva.

Címlapkép: Getty Images

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)