Rejtett helyeket keresnek a magyarok: ezek most a top úti célok ősszel

A szakemberek szerint még mindig nagy népszerűségnek örvendenek a természetközeli szállások. A foglalási adatok szerint az őszi kikapcsolódást tervezők körében egyre előkelőbb helyen szerepelnek az erdei szálláshelyek, faházak, önálló házak. Mivel egyre többen keresik ezeket a szálláshelyeket, ezért most annak jártunk utána, hogy mely települések, régiók szerepelnek a magyarok térképén, ha faházas pihenésre vágynak.

Merre utaznak a magyarok ősszel?

A Szallas.hu őszi leutazási dátumú foglalásai alapján a top belföldi úti célok listája a következő városokat foglalja magába:

Budapest

Eger

Siófok

Szeged

Gyula

Pécs

Hévíz

Nyíregyháza

Miskolc

Hajdúszoboszló

Az őszi foglalások megoszlása a turisztikai régiók között:

Balaton: 18%

Észak-Alföld: 18%

Budapest-Közép-Dunavidék: 13%

Dél-Alföld: 13%

Észak-Magyarország: 11%

Nyugat-Dunántúl: 10%

Dél-Dunántúl: 9%

Közép-Dunántúl: 6%

Tisza-tó: 2%

Ha ősz, akkor elvonulós, faházas pihenés

Igen, továbbra is keresik a vendégek a faházakat. Az őszi leutazási dátumú belföldi foglalásai alapján chalet kategóriában foglalási szám alapján top 5 úti cél: Noszvaj, Geresdlak, Bárdudvarnok, Kismaros, Tokaj (holtversenyben) és Lovasberény. Ezt nézve nincs érdemi változás, némileg módosult a top lista 2023 őszéhez képest, akkor ez volt a toplista: Noszvaj, Kismaros, Geresdlak, Bárdudvarnok, Fonyód

- mondta el a HelloVidéknek Kelemen Lili a szálláskereső portál sajtószóvivője.

Hozzátette, faházak esetén az alábbi turisztikai régiók részesültek a legnagyobb arányban az eddigi őszi leutazási dátumú szallas.hu-s foglalásokból:

Észak-Alföld: 23%

Budapest-Közép-Dunavidék: 21%

Balaton: 16%

Arra a kérdésre, hogy milyen igények vannak a felszereltséget illetően azt válaszolta, hogy a legkeresettebb faházas ajánlataik alapján elmondható, hogy keresik a vendégek:

a saját, privát jacuzzis vagy dézsás ajánlatokat,

a panorámás szaunás kínálatot,

az erdei környezetet és /vagy tóparti lehetőséget

az elszigetelődést, de számít az infrastruktúra közelsége, elérhetősége

a kutyabarát kínálatot

a téliesített faházakat

a bográcsozás, szalonnasütés, kerti sütögetés lehetőségét

A fentiekből is látszik, hogy ezek a faházak inkább a felső kategóriát, prémium kínálatot testesítik meg, igényesek megjelenésükben és berendezésükben, kialakításukban, valamennyiben közös, hogy festői környezetben vannak, gyönyörű a panoráma, és sok esetben nyújtanak valamilyen extrát, mint például privát akácos erdő, borospince, vagy épp a reggel az ajtó elé készített helyi kézművesektől begyűjtött finomságokkal megrakott kosár a pazar reggelihez

- magyarázta Kelemen Lili.

Mondhatjuk, hogy a legkeresettebb faházak a prémium apartmanok és akár a hotelek versenytársai. Árban azonban ki lehet fogni ebben a kategóriában is kedvezményeket, ugyanis a Szallas.hu idén induló Hű! névre keresztelt hűségprogramjához faház partnerek is csatlakoztak. Így akár 10-15-20% (vagy még annál is több) kedvezményre is szert lehet tenni

- mondta, majd kiemelte azt is, hogy sokan párjukkal indulnak őszi pihenésre elvonulásra.

Sok szálláshely csak felnőttek számára hirdet, gyerekmentes övezetként, "felnőtt szálláshelyeket". Jellemzően ezek két fős faházak - párok keresik, és igen, vannak olyan esetek, amikor gyerekkel vagy kisgyerekkel nem ajánlják - főleg biztonsági okokból - pl. létrás galéria/tetőtér veszélye miatt. De természetesen vannak több főre foglalható faházak is, így a kisgyerekes családok is találnak opciót

- tette hozzá.

