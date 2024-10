Meghökkentő mutatvány az M4-esen: rokkantkocsival vágott neki az útnak egy idős férfi

Egy idős férfi elektromos kerekesszékkel gurult az M4-es autóúton, az esetről a Tények tett közzé egy videót.

Ahogy a Tények is beszámolt róla, elektromos rokkantkocsival ment az M4-esen egy idős férfi, a kamionok és az autósok dudálva kerülgették. Az esetről videó is készült. Egy szakember szerint a rokkantkocsis nem is közlekedhetett volna a forgalmas autóúton, nem csak a saját, de a többi közlekedő autós életét is kockáztatta.

Az arra haladó járművek dudálással figyelmeztették és kerülték ki a férfit.

