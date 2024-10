Óriási magyar siker: rangos elismerésben részesült ez a négy hazai régió

65 európai térség versenyzett idén azért, hogy a közelmúltban megvalósított fenntarthatósági projektje felkerüljön a Green Destinations TOP100 Stories listájára.

A 2024. október 15-én tartott díjkiosztó gálán kiderült: a 45 ország indulóiból végül csak 32 ország képviseltetheti magát a TOP100-as listán - Magyarországnak azonban 4 projektje is a díjazottak között van.

A Green Destinations nemzetközi szervezet évről évre összegyűjti a világ minden tájáról az elmúlt időszakban magas szinten megvalósított desztinációs szintű, a fenntartható turizmus fejlesztését támogató programokat, hogy azok inspiráló példaként szolgáljanak a szakmának és az utazóknak egyaránt.

A turisztikai célpontok így minden évben lehetőséget kapnak, hogy a szakmai zsűri, majd a nagyközönség előtt is bemutassák, hogyan kezelik a környezetvédelem, a társadalmi egyenlőség, a kulturális örökség megőrzése és a gazdasági életképesség kihívásait a turizmusban. A listára beválasztott gyakorlatok közzétételével a desztinációmenedzsment szervezetek elismerést és kitüntetést kapnak azokért a megoldásokért, amelyeket a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos kihívásokra és problémákra adott válaszként valósítottak meg.

Idén Veszprém a 2023-as Európa Kulturális Fővárosa évre megvalósított programjával került a díjazottak közé. A város szívében egy elhanyagolt, 2,3 hektáros ipari terület állt a múlt rideg emlékeként. A Balatoni Bútorgyár egykori telephelye évtizedekig parlagon hevert, szemet szúrva a nyüzsgő belvárosban. Azonban egy ambiciózus revitalizációs projekt révén, amely Veszprém EKF címéhez kapcsolódik, a területet egy nyüzsgő kulturális központtá alakították át, amely a Gyárkert KultúrPark nevet kapta. Eredetileg ideiglenes projektnek tervezték, de hatalmas sikere miatt a város további három évre meghosszabbította a bérleti szerződést, ezúttal viszont külső források nélkül, csupán a város részleges támogatásával és új üzleti tervvel kellett neki látni a működtetésnek.

Tokaj-Hegyalja mintaprojektje Bodrogkeresztúrhoz kapcsolódik. Talán sokan hallottak már Fülöpről, a gólyáról, aki éveken keresztül télen sem költözött el a településről - s aki végül egy villanyvezetéknek repülve lelte halálát. Ez indította el azt a folyamatot, amelynek keretében a településen a légvezetékek földkábelbe kerültek, elkészült egy, a gólyákat bemutató látogatóközpont, s mára egy aktív turizmust szolgáló táborhely és sportprogramok, valamint madárgyűrűző és egyéb természetvédelmi programok hívják fel a figyelmet a gólyákra a térségben - minderre pedig számos aktív turisztikai program épült rá, amely a Bodrogzug madárvilágát, illetve a település és a térség egyedi értékeit mutatja be a látogatóknak.

Sárvár GoGreen projektje a gogreen.sarvar.hu címen elérhető webes alkalmazás, amelynek működése rendkívül egyszerű. A felületre érkező látogatóknak csak a “Zöld ötlet generálása” gombra kell kattintani, és máris kapnak egy, az utazáshoz kapcsolódó GoGreen tippet. A rendszer természetesen lehetőséget kínál a felhasználóknak arra is, hogy az egyes javaslatokat meg is osszák a közösségi oldalakon, illetve a kapcsolódó blogbejegyzések segítségével akár extra, a környezet védelmével kapcsolatos információkhoz is juthatnak. Az egyes tippeknél azt is jelzi az alkalmazás, hogy annak a megvalósítása igényel-e előkészületet, vagy könnyen kivitelezhető.

Esztergom jó gyakorlata a helyi termelői piachoz kapcsolódik, amelyet a helyi turisztikai szervezet működtet. A piac nemcsak a környék helyi termelői számára biztosít értékesítési lehetőséget, hanem a helyi lakosokat és a turistákat egyszerre szolgálja ki a létesítmény. Az esztergomi városnéző kisbuszok segítségével ugyanis a helyi lakosságot támogató programként időről időre transzfert biztosítottak a helyi idős embereknek a piacon való vásárláshoz, míg a turisták számára tematikus piaci programokat szerveztek, amelynek központjában a helyi alapanyagok, helyi termékek, a rövid beszállítói láncok kialakítása és a helyi vállalkozások egyediségének a bemutatása állt.

