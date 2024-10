Rengeteg autós feledkezik meg erről: súlyos baleset lehet a vége a spórolásnak

Szurok Dávid 2024.10.16. 06:37 Megosztom

A hűvösebb őszi időjárás beköszöntével tagadhatatlanul megváltoznak az útviszonyok is, amelyek komoly kihívás elé állítják még a tapasztalt sofőröket is. Ebben az évszakban a legtöbb problémát a csúszós út és a romló látási viszonyok okozzák, ezért fontos, hogy minden járművezető megfelelően felkészítse autóját, és felkészüljön a váratlan helyzetekre. Az őszi időszak egy egészen más közlekedési formát igényel, ezért nagyon fontos, hogy elindulás előtt jól felkészített, biztonságos, megfelelő műszaki állapotú járművel induljunk útnak. Pető Attila, Kresszprofesszor lapunknak elmondta, érdemes már most feltenni a téligumit az autónkra. A közlekedési szakértő és oktató azt is elárulta, hogy melyek azok a főbb alkatrészek, amelyeket feltétlenül szükséges ellenőriznünk a biztonság érdekében a tél előtt.

Az elmúlt hetekben igencsak lehűlt az időjárás, ami miatt jelentősen megváltoztak is az útviszonyok. Az őszi közlekedési balesetek jellemző oka, hogy a sofőrök még mindig nem az időjárási-, látási- és útviszonyoknak megfelelően vezetik járműveiket. A megváltozott közlekedési feltételek egészen máshogy hatnak a gépjárművekre is, ezért nagyon fontos, hogy elindulás előtt megfelelő műszaki állapotú járművel induljunk útnak. Autónkat érdemes ősszel már alaposan átnézni, megvizsgálva minden biztonsági berendezést és tartozékot. Nem érdmes kockáztatni Elengedhetetlen az akkumulátor, a gumiabroncsok, a világítás és a fékrendszer ellenőrzése. Az őszi - téli közlekedés kapcsán ezek mellett a gépkocsival történő közlekedés fontos kelléke lehet a jól működő ablaktörlő, a jégkaparó, a jégoldó spray, a megfelelő ablakmosó folyadék vagy a páramentesítő. Pető Attila, Kresszprofesszor lapunknak elmondta, hogy ugyan még csak október közepe van, de már elérkezettnek látja a télre való felkészülést. Minden autósnak felhívnám a figyelmét a téli gumi használatára, még akkor is, ha Magyarországon nem is nagyon voltak mostanában hideg telek, és hó se esett. Sokan még mindig nem tudják, hogy a téli guminak nem csak az az előnye, hogy a hóban jégben jobban tapad, hanem lágyabb szerkezete miatt, könnyebben fut a talajon, valamint biztonságosabban megy, kevésbé csúszik meg - hívta fel a figyelmet a HelloVidéknek, majd hozzátette: a nyári gumi a hidegben megmerevedik, ezért mindenképpen érdemes a téli gumit már most lecserélni. A szakember szerint, aki nem jár a hegyekbe síelni, hanem csak városban használja az autót, azoknak megfelelhetnek még a négy évszakos gumik is, hiszen ezeknek pont az az egyik tulajdonsága, hogy a téli időszakban lágyabb járást biztosítanak, tehát ez a bizonyos gumi merevség itt még nem lép fel. Az, hogy milyen lesz az idei tél egyelőre még nem tudni, ennek ellenére Pető Attila azt mondja, hogy aki télen síelést tervez annak érdemes lassan már beszerezni a hóláncot, valamint arra is hatványozottan felhívja a figyelmet, hogy a hóláncot lehetőleg ne a hegyoldalban kezdjük el megpróbálni felszerelni, hanem otthon még a garázsban. Mint mondja, nagyon kellemetlen tud lenni, amikor 30 centis hóban kell felszerelni a hóláncot és azt se tudjuk, hogy kezdjünk hozzá. Ami elromolhat, az el is romlik A kerekek mellett még számos olyan alkatrész van az autón, amit fel kell készítenünk a téli üzemmódra, mivel sok közülük könnyen elfagyhat télen. Gondolok itt a fagyállóra, az ablakmosóra, vagy az olajra. Régen még a motor olajozásánál is külön volt téli motorolaj, manapság ez a négy évszakos, vagy a jobb minőségű multigrade olajoknál már nem merül fel. Valamint ott van még az ablakmosó, illetve a fagyálló ellenőrzésre is, ami mindenképpen szükséges - emelte ki. A kora reggeli indulás egyes autófajtáknál régebben komoly problémát okozott. Ezzel kapcsolatban Pető Attila emlékeztetett manapság ott vannak belsőégésű motorral felszerelt benzines, gázolajos autók, és az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő elektromos autók. Mint mondja, ez utóbbiak elméletileg kevesebb problémával járnak, ám akinek 3-4 éves az akkumulátora - itt most hagyományos járművekre gondolok - azoknak érdemes ezt a tél elején már lecserélnie. A szakember szerint a tapasztalat az, hogy ezek 3-4-5 év után tönkre mennek, és bizony ez a hidegben rendkívül kellemetlen tud lenni. Figyelmeztető jel lehet, ha azt tapasztaljuk, reggelente nehezebben indul a motor, ilyenkor érdemes megnézetni egy szerelővel az autót, és ha úgy van mindenképp lecserélni az akkumulátort. A nagy hidegben a dízelautók eleve nehezebben indulnak, bár az új típusoknál azért ez nem mindig jellemző. Vannak olyan típusok, ahol az izzító lámpa nem villan be a műszerfalon, ez azért fontos, mert amíg ez világít, addig nem szabad beindítanunk a motort. Nyáron jellemző, hogy hozzászokunk ahhoz, hogy nem villan be ez a lámpa, és azonnal indítjuk az autót, télen viszont sokan hajlamosak ráindítani anélkül, hogy megvárnánk ezt a melegedést.Tehát ha lehet, akkor érdemes ilyenkor kicsit türelmesebbnek lennünk, és egy picit várni még - hangsúlyozta. Hátrányban a kezdő sofőrök Pető Attila szerint a kezdő sofőröknek komoly figyelmet kell fordítaniuk az időjárásra, illetve az ezzel kapcsolatos útviszonyok megváltozására. Ugyanis, aki nyáron szerezte a jogsiját, az most fog először találkozni csak ilyen megváltozott őszi jelenségekkel. Hajnalra esetleg lefagyhat az út, főleg a kanyarokban, de akár ott van még a lehullott avar is, amit ha víz ér extrém csúszós körülményeket tud okozni, tehát a vezetési stílusban ilyenkor ha lehet mindenképp fogjuk vissza magunkat. Lehet, hogy nyáron nagyon jól ment a vezetés, de az őszi-téli időszakban szokjuk meg először azt, hogy az út kellemetlenebbé válhat. A kanyarokban, beláthatatlan helyeken mindenképpen lassabban menjünk - tette hozzá. A szakember azt tanácsolja, hogyha nagyon bizonytalanok lennénk, akkor egyáltalán nem szégyen, ha kimegyünk egy üres áruházi parkolóba gyakorolni a hóban. Ez nagyon hasznos lehet akkor, amikor majd éles helyzetben fogunk ezzel találkozni. Kíváncsiak voltunk arra, is, hogy összességében mennyire elővigyázatosak a magyar sofőrök, azt ezt firtató kérdésünkre Pető Attila elmondta: nagyon nehéz felmérni ezt, pont azért, mert már 4-5 éve nem volt igazán komoly tél. Tavaly decemberben ugyan volt némi hóesés, és azért láttunk elakadt autókat, voltak emelkedők, ahol nem tudott mindenki fölmenni, ám az is inkább arra volt visszavezethető, hogy nyári gumival volt még felszerelve az autó. A szakember fontosnak tartotta felhívni a figyelmet a kipörgésgátló szerepére is, ami olykor komoly hátrányt tud okozni a havas, csúszós utakon. Mondván, akinek kipörgésgátlóval van felszerelve az autója, az nem árt, ha a megváltozott időjárási körülmények között átmenetileg kikapcsolja, mivel nem engedi, hogy kipörögjön a kerék. A megváltozott időjárási körülmények miatt fontos tudni, hogyha csökken a tapadás, akkor a fékút is növekszik, amit csak azzal tudunk ellensúlyozni, ha lassabban közlekedünk - mondta. A motorosok se kivételek Az autósok mellett a motorosoknak is fontos az óvatosság, már csak azért is, mert az utóbbi években jócskán kitolódott az úgynevezett motoros szezon. A hűvösebb időjárás miatt, ahhoz hogy elkerüljük a betegségeket, érdemes alaposan beöltöznie annak, aki motorra ül. Pető Attila szerint, amikor már nedvesedik az idő érdemes letenni a motort, ha pedig előjönnek az első fagyok, akkor már ne is kockáztassunk. A motorosok se kivételek Az autósok mellett a motorosoknak is fontos az óvatosság, már csak azért is, mert az utóbbi években jócskán kitolódott az úgynevezett motoros szezon. A hűvösebb időjárás miatt, ahhoz hogy elkerüljük a betegségeket, érdemes alaposan beöltöznie annak, aki motorra ül. Pető Attila szerint, amikor már nedvesedik az idő érdemes letenni a motort, ha pedig előjönnek az első fagyok, akkor már ne is kockáztassunk. A motorok legkisebb kanyarban is úgy megtudnak csúszni, hogy nincs az az ember és motorversenyző, aki egyenesben tudná tartani a kétkerekűjét - szögezte le, majd hozzátette: nem véletlen az sem, hogy náluk november 1., illetve jó idő esetén legkésőbb december 1. amíg vizsgát lehet még tenni. Mint mondta, decembertől márciusig éppen ezért szüneteltetik a képzéseket a biztonság érdekében. A szakember szerint a motor tízszer olyan könnyen meg tud csúszni egy hasonló helyzetben, mint egy autó, és akkor még nem beszéltünk a rolleresekről, és a biciklisekről sem, akik szintén komoly veszélynek vannak kitéve, ha esetleg egy enyhe jéghártyára tévednek az úton menet közben. Címlapkép: Getty Images 