A tökéletes őszi hétvége Egerben: mutatjuk a legérdekesebb programokat és borkóstolókat

A nyári strandszezon után sokan keresik az aktív turizmust, hiszen az ősz a hosszú séták, az izgalmas túrák, a városlátogatások és a borkóstolók időszaka, Magyarország borvidékei pedig kiváló programlehetőségeket kínálnak. Cikksorozatunkban három klasszikus borvidékhez ajánlunk programokat: az Etyek-Budaihoz, Egerhez és Villányhoz. Nézzük, mit tartogat számunkra az Egri borvidék!

Eger Magyarország egyik leglátogatottabb városa: a hevesi vármegyeszékhelyt minden évszakban sok turista, borkedvelő, történelem iránt érdeklődő keresi fel Magyarországról és külföldről is.



Az Egri vár és Múzeum meglátogatása szinte kötelező, nem csak osztálykirándulóknak érdekes, sőt, még a panoráma is kiváló. Felfedezhetjük a híres ostrom történetét, sétálhatunk a vár falain, a vár szomszédságában pedig megtekinthetjük a város legismertebb írójának, Gárdonyi Gézának a házát is.



A monumentális Egri Bazilika mellett nem érdemes kihagyni a török időkből fennmaradt Minaretet sem, amely Magyarország egyik legmagasabb középkori műemléke. A város szívében található hangulatos tér kiváló hely sétára és kávézásra, a környéken számos étterem és kávézó található.

Fotó: Getty Images Eger gasztronómiája sokat fejlődött az elmúlt években. A város egyik legismertebb éttermét, a Macok Bisztrót a Michelin Guide 2022 és 2023 Bib Gourmand díjjal értékelte, emblematikus ételük pedig a bikavéres marhapofa. A város új és izgalmas vendéglátóhelye a „Pont. Gasztroműhely”, ami egy small plate-típusú konyha: az ételeket ér megosztani, többfélét is kóstolni egy vacsora alkalmával. A legjobb reggelihez érdemes a vasútállomás környékére elsétálni, ahol a Fázis Koszt&Kávé tökéletes Eggs Benedicttel várja a későn kelőket is.



A várostól néhány kilométerre fekvő Egerszalókon a híres sódombok mellett Magyarország egyik legkülönlegesebb gyógyvizes fürdőjében lazíthatunk. Az 1 900 m2 vízfelülettel rendelkező létesítményben összesen 17, egész évben működő külső és beltéri medence kap helyet. Gyógyvizes ülőmedencék, pezsgőfürdő, élménymedencék, gyerekmedencék és csúszda biztosítják a kellemes időtöltést minden korosztály számára.

Sódomb Egerszalókon Fotó: Getty Images

Bikavér és Csillag

Természetesen egyetlen egri kirándulás sem maradhat borkóstoló nélkül. Bár a borvidék Magyarország egyik legnagyobbja és meglehetősen szerteágazó, számos borkóstolási, pincelátogatási lehetőség vár ránk a városban és környékén is.



Az egri borvidék hazai viszonylatban a hűvösebb klímájú területek közé tartozik. Ebből eredően a jól megtartott illatok és szép savak hazája. Változatos talajokon terem a szőlő, ami komoly stílusbeli különbségeket eredményez.



A legtöbbeknek természetesen az Egri Bikavér jut eszükbe a borvidék neve hallatán: az Egri Bikavér legalább négy szőlőfajtából házasított vörösbor. Az alapját adó kékfrankos, a borvidék vulkanikus talaja és hűvös klímája teszi egyedivé ezt a bortípust.



A borvidékre régóta jellemző házasítási tradíciónak 2010-ben adtak a helyi borászok intézményesített formát az Egri Csillag nevű fehérbor megalkotásával. A párjának számító Bikavérhez hasonlóan a Csillag is legalább négy szőlőfajtából házasítható.



A 30 éves múltra visszatekintő Gál Tibor Pincészet az Egri Borvidék szívében található. A családi borászat 37 hektáron gazdálkodik organikus szemléletmódra törekedve és évente 180 ezer palack bort állít elő.



A borok többsége házasítás, ami a helyi fajtákon alapszik. Ezek mind megkóstolhatók a pincészethez tartozó belvárosi Fúzió borbárban, ahol az italokhoz hidegtálakat és tapasokat is kérhetünk. A pincészet emellett városnéző túrákat is szervez Gál Veronika háziasszony vezetésével, ami során a résztvevők Eger nevezetességeit pár pohár borral a kezükben járhatják végig.





A Bukolyi Marcell Borászat családi vállalkozásként 18 éve foglalkozik bortermeléssel 14 hektáros saját ültetvényükön, ami az Egri Borvidék egyetlen 100%-ban organikus szőlőbirtoka. Boraikat a tiszta, kifinomult ízvilág jellemzi a kíméletes, érett és egészséges szőlőből való adalékmentes borkészítés jegyében. Pincelátogatásra előzetes egyeztetés után, alkalmi jelleggel van lehetőség.



Egerben szinte minden hónapban találhatunk borhoz, gasztronómiához kapcsolódó rendezvényt: az Egri Bikavér napját minden évben október 18-án ünneplik, amely alkalmából idén is összeállítottak egy izgalmas Egri Bikavér Gasztro Napok programsorozatot. Ennek része több borkóstoló, főzőverseny, pincetúra és vacsoraest is.



A régió novemberi boros programjaiért érdemes böngészni a libabor.hu oldalt, hiszen a Márton-napi borheteken november 1-17 között számos borászat kedvezményekkel és különleges ajánlatokkal várja a fogyasztókat.



