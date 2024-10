Nem unatkoznak az őszi szünetben a magyarok: íme, ezek 2024 legnépszerűbb őszi kirándulóhelyei

Az október 26. és november 3. közötti őszi szünet időpontjai iránt élénk érdeklődés mutatkozik a Szallas.hu-n foglaló belföldi utazók körében: 9 százalékkal nőtt az előfoglalások száma a tavalyi őszi szünethez képest. Az előfoglalások legnagyobb része az Észak-Alföld, Észak-Magyarország és Dél-Alföld régiót érinti, míg a települések rangsorában Eger, Gyula, Budapest, Pécs és Szeged áll az élen. A foglalások fele két éjszakára szól, negyede háromra, 16%-uk pedig egyéjszakás. Szeptemberben és októberben a belföldi foglalásokhoz kapcsolódó online fizetések összértékének a negyedét SZÉP kártyával rendezték.

Bár idén október 23-a nem esik hosszú hétvégére, az október 25-i pénteki utolsó tanítási nap megnyitja az őszi szünetet, amelyet a november elsejei hosszú hétvége követ.

Nagy forgalom várható az utakon, hiszen az iskolai szünetek idején sokan látogatják meg távol élő családtagjaikat, illetve halottak napján sokan mennek temetőbe. Ebben az időszakban kimondottan az üdülés is sokakat útra késztet: a tavalyi őszi szünetre szóló előfoglalásokhoz képest 9 százalékos a növekedés idén a szállásfoglaló portál adatai szerint. Az utolsó pillanatos foglalásokkal jelentős élénkülés várható még az elkövetkező napokban is.

– mondta Kelemen Lili, a portál sajtószóvivője.

A szállásportál adataiból az is kiderül, hogy a foglalások fele két éjszakára szól, negyedük három éjszakás, 16%-uk pedig egyéjszakás. Az őszi időszak kedvez a hoteleknek: az előfoglalások harmadánál hotelt választottak a vendégek. Negyedük apartmanba, ötöde vendégházba szól, minden tizedik vendég panziót választott, míg 5%-uk más szállástípust keresett. Az előfoglalások 38 százaléka wellness-szálláshelyre érkezett. Az iskolai szünet a családos utazók számára is jó lehetőség egy őszi utazásra.

A családok szálláskeresését az október 21-én induló őszi szünet listaoldalunkkal segítjük, amihez kimondottan olyan ajánlatokat válogattunk össze, melyekben a 6 év alatti gyermekek számára ingyenes szállást biztosítanak hotelpartnereink

– mondta a sajtószóvivő.

Észak-Alföld, Eger és a 100 ezer forint alatti kosárérték a legnépszerűbb

Észak-Alföld, Észak-Magyarország és Dél-Alföld részesül a legnagyobb arányban az eddig beérkezett foglalásokból. A legkeresettebb belföldi úti célok sorrendje: Eger, Gyula, Budapest, Pécs és Szeged. Ezeket követi Miskolc, Hajdúszoboszló, Hévíz, Nyíregyháza és Sárvár. Az őszi szünetre szóló belföldi foglalások 34%-a 50-100 ezer forint közötti, míg 30%-uk 50 ezer forint alatti kosárértékű.

A foglalások 17%-a 100-150 ezer forint közé esik, közel 9%-uk pedig 150-200 ezer forint közötti kosárértéket képvisel. A foglalások valamivel több mint 7%-a 200-300 ezer forint közötti, és mindössze 3%-uk haladja meg a 300 ezer forintot. A Szallas.hu adataiból az is kiderül, hogy szeptemberben és októberben a belföldi foglalásokhoz kapcsolódó online fizetések összértékének a negyedét SZÉP kártyával rendezték.

Az őszi szüneti foglalások negyede a hosszú hétvégére szól

Az őszi szünetet záró hosszú hétvége némileg átrendezi a turisztikai régiók sorrendjét. Bár Észak-Alföld és Észak-Magyarország továbbra is az élen áll, a Balaton és Nyugat-Dunántúl régiói megelőzik Dél-Alföldet. A legkeresettebb úti célok esetében is történik némi változás, de Eger és Gyula a hosszú hétvégén is a dobogó élén szerepel. Őket Pécs, Hévíz, Miskolc, Budapest, Zalakaros, Hajdúszoboszló, Sárvár, Debrecen és Szeged követi.

A hosszú hétvégén továbbra is a két- és hároméjszakás tartózkodások a legnépszerűbbek. A szálláshelyek közül a hotelek a legnépszerűbbek a hosszú hétvégézők körében is, a foglalások 35%-a ide szól. Az apartmanok 28%-kal a második helyen állnak, vendégházat pedig a foglalások 23%-ánál választottak a vendégek. A panziók 11%-kal, míg az egyéb szállástípusok 3%-kal képviseltetik magukat.

Nincs "tökölés", csak tökfaragás és tök jó programok!

Valamennyi szállásadó ilyenkor szezonális és/vagy különleges programmal, dekorációval készül. „Sok helyen lesz tökfaragás, de valahol varázslóiskola és Halloween Minidisco, arc- és csillámfestés, jelmezverseny és gyermekműsor várja a kicsiket" – tette hozzá a szóvivő. – „A felnőttek számára pedig egyes helyeken borkóstolóval, hosszabbított wellness nyitvatartással kedveskednek, illetve sztárfellépők, például Zséda, Nótár Mary, Peter Šrámek, a Bon-Bon együttes és Szabó Ádám emelik az est fényét".

A legnépszerűbb belföldi úti célok az őszi szünetben a portál előfoglalásai alapján:

Eger Gyula Budapest Pécs Szeged Miskolc Hajdúszoboszló Hévíz Nyíregyháza Sárvár

A foglalások megoszlása a legnagyobb hazai turisztikai régiók között az őszi szünetben a előfoglalási adatok alapján:

Észak-Alföld: 20,2% Észak-Magyarország: 14,2% Dél-Alföld: 13% Balaton: 12,8% Nyugat-Dunántúl: 12% Budapest-Közép-Dunavidék: 11,2% Dél-Dunántúl: 9% Közép-Dunántúl: 6% Tisza-tó: 1,6%

A legnépszerűbb belföldi úti célok a november 1-jei hosszú hétvégén:

Eger Gyula Pécs Hévíz Miskolc Budapest Zalakaros Hajdúszoboszló Sárvár Debrecen

A foglalások megoszlása a legnagyobb hazai turisztikai régiók között a november 1-jei hosszú hétvégén a szállásportál előfoglalásai alapján:

Észak-Alföld: 20% Észak-Magyarország: 14,4% Balaton: 13,9% Nyugat-Dunántúl: 12% Dél-Alföld: 11,3% Dél-Dunántúl: 10,4% Budapest-Közép-Dunavidék:10,3% Közép-Dunántúl: 6% Tisza-tó: 1,7%

Címlapkép: Getty Images