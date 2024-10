Megindult a nagy roham a téli gumicserére: drága tél jöhet azoknak, akik erre nem figyelnek (x)

Az alapszabály az, hogy ősszel, ha az átlaghőmérséklet 7°C fok alá csökken, eljött az idő téli gumiszettre váltani. Az autósok jó része jellemzően október utolsó heteiben keresi fel nagy számban a szervizeket. Magyarországon – ellentétben más környező országokkal – azonban nem írja elő törvény a téli abroncsok használatát, így a gumi cserének tényleges ideje rajtunk múlik. De miért is érdemes nyáriról téli gumira váltani, nem járnánk jobban a négyévszakos gumival? Milyen költségekkel számoljunk 2024 őszén?

Október vége felé, amikor 5-7 fok körülire csökken a hőmérséklet, latyakos is az idő, akkor mindenképpen érdemes megindulni a gumiműhely felé – tanácsolta a HelloVidéknek Németh Ferenc Zala megyei autószerelő – aki saját műhelyében autógumicserékkel is foglalkozik. Ahogy lapunknak elmondta, a téli abroncsokat egy speciális szilika-gumi keverékből gyártják, ami a téli mínuszokban sem keményednek meg, ennek köszönhetően a tapadásuk is tökéletesebb.

A téli gumik barázdái mélyebbek, és több bemetszést tartalmaznak, mint a nyári gumik, ennek köszönhetően kiváló tapadást biztosítanak a hideg időben. Számos teszt bizonyította már, hogy a nyári gumik féktávolsága téli körülmények között akár többszöröse is lehet a téli abroncsokénak, ami komoly kockázatot jelenthet.

- közölte a szakember, aki azt is hozzátette, viszont nagy hiba nyáron is fent hagyni a téli gumikat, ugyanis a nyári melegben a téli abroncsokban található adalékanyagok elpárolognak, ami gyors öregedéshez és kopáshoz vezet. A nagy hőségben a téli gumik gyorsan elhasználódnak, ami ronthatja a fékezési hatékonyságot is.

Ha a téli abroncsokat kizárólag a hideg évszakban használjuk, akár 3-4 szezonon keresztül is kitartanak, így érdemes mindig időben lecserélni azokat. Ellenkező esetben hosszú távon sokkal nagyobb kiadásokkal kell számolnunk

- tette hozzá a szakember.

Miért pont 7 fok alatt érdemes a téli gumikat kicserélni?

Hét fok alatt megkeményedik a nyári gumik anyaga, ezáltal jelentősen veszítenek tapadásukból. A téli abroncsokat október végétől – november elejétől legkésőbb március végéig – április elejéig célszerű használni – tudtuk meg.

Viszont ugyanúgy nagy hibát követ el az, aki 7°C alatt, késő ősszel és télvíz idején is nyári gumikat használ:

Meleg aszfalton a téli gumi anyaga meglágyul, ami gyorsabb kopást és hosszabb féktávolságot eredményez. A gumicsere időpontja az időjárási körülményektől függ, ezért érdemes rendszeresen figyelni az időjárás-előrejelzéseket

- tette hozzá a szakember.

Különösen fontos ez azoknak, akik rendszeresen járnak Ausztriába, hiszen ott november 1. és április 15. között kötelező a téli gumi használata. (De erről lent, keretes írásunkban külön is szólunk!)

A téligumi csere ára több tényezőtől függ

A téligumi csere és az új gumik beszerzése 35 000–120 000 forint között mozoghat. Érdemes több szerviz ajánlatát is összehasonlítani, hogy a legjobb ár-érték arányt találja meg. A csere ára több tényezőtől függhet:

Szerviz típusa: A hivatalos márkaszervizek általában drágábbak, míg a független autószervizek olcsóbb szolgáltatásokat kínálhatnak.

Gumik ára: Az új téli gumik ára változó, márkától és típustól függően 30 000–100 000 forint között mozoghat szettben (négy abroncs).

Gumicsere díja: A gumicsere szolgáltatása, amely általában magában foglalja a gumik levételét, az újak felrakását és a centrírozást, 5 000–15 000 forint körüli összegbe kerülhet.

További szolgáltatások: Ha a szerviz centírozást, abroncs tárolást vagy egyéb extra szolgáltatásokat is nyújt, ezek további költségeket jelenthetnek.

Példaként a Marso Gumiszervíz online feltüntetett árait is hozzuk:

Fontos kérdés lehet, vegyünk vagy ne vegyünk használt téligumikat?

Németh Ferenc elmondta ők is kínálnak és árulnak használt abroncsokat, de nagyon fontos, hogy csak megbízható forrásból származó termékeket hozzanak be Magyarországra. Az ilyen abroncsokat az új gumikhoz képest jelentősen olcsóbban lehet megvásárolni. Kizárólag közepes vagy magas minőségű gyártók termékeit értékesítik.

A használt téli abroncsok jelentősen olcsóbbak lehetnek, mint az újak, de van néhány szempont, amit figyelembe kell venni a döntés előtt:

Csak megbízható forrásból származó, ellenőrzött abroncsokat érdemes megvenni. Fontos, hogy az eladó igazolni tudja az abroncs eredetét és állapotát, hiszen a gumi biztonsága elsődleges.

A téligumiknál különösen lényeges a barázdamélység, hiszen a jó tapadás elengedhetetlen a biztonságos közlekedéshez. Törvény szerint a téligumiknál a minimális mintamélység 4 mm. Ha ennél kisebb a mélység, nem érdemes megvásárolni a gumikat.

A gumiabroncsok anyaga idővel öregszik, még ha nem is használják őket rendszeresen. A gumi túlzott keményedése miatt a tapadás jelentősen romolhat. Általában 6 évnél idősebb abroncsot már nem ajánlott megvenni, még ha jó állapotúnak tűnik is.

Nem mindegy, hogy milyen körülmények között használták korábban az abroncsokat. Az olyan károsodások, mint az oldalfal repedései vagy a korábbi defektek, befolyásolhatják a teljesítményt és a biztonságot.

Mi a helyzet a négyévszakos gumikkal?

A használt autógumin túl megosztóbb kérdés az autósok körében, a négyévszakos gumik használata. Ellenzői általában úgy érvelnek, hogy nem biztonságos télen-nyáron ugyanolyan abroncsot használni az utakon, míg a másik tábor arra esküszik, hogy teljesen felesleges évente kétszer gumit cserélni. A Google Trends keresési adataira támaszkodva a Pénzcentrum nemrég bemutatta, hogy milyen hullámokat vet a vita az internetezők körében.

A szakértők számos előnyét ismerik a négyévszakos gumiknak. Az első és legfontosabb, hogy egész évben használhatók, így nem szükséges évente kétszer cserélni a gumikat, ami időt és pénzt spórolhatunk meg. Az ilyen abroncsok általában jól is teljesítenek a mérsékelt téli körülmények között, illetve a tavaszi, őszi és nyári időjárásban is elfogadható tapadást biztosítanak, és elfogadható teljesítményt nyújtanak az év során változó időjárási körülmények között.

Hátránya lehet, hogy a kemény téli körülmények között (pl. nagy havazás, jég) nem nyújtanak olyan jó tapadást és biztonságot, mint a speciálisan téli gumik. Ugyanez igaz a nagyon forró nyári aszfaltra, ahol a nyári gumik jobban teljesítenek. Bár egész évben használhatók, mivel szélsőséges hőmérsékleteken nem optimálisak, gyorsabban kopnak, különösen forró nyári időben. Se télen, se nyáron nem érik el a szezonális gumik teljesítményét. Például a féktávolság hosszabb lehet, és a tapadás sem olyan jó, mint a szezonális gumiké.

Mindamellett Magyarországon, ahol ritkán vannak extrém téli körülmények, sokan találják hasznosnak a négyévszakos gumikat.

A négyévszakos gumik árai 2024-ben:

Ezek árai is jelentősen változhatnak a márka, méret és minőség függvényében, de általánosságban igaz, hogy a négyévszakos gumik kb. 10-30%-kal drágábbak, mint a hasonló kategóriájú nyári vagy téli gumik.

Egy átlagos méretű személyautóra való négyévszakos gumi kb. 25 000 - 45 000 forintba kerülhet darabonként.

A prémium kategóriájú abroncsok árai akár 50 000 - 70 000 forint között is lehetnek.

Nem csak a tél beálltával érdemes gumit cserélni!

A biztonságos közlekedés érdekében a gumicsere nemcsak a szezonváltáskor lehet szükséges! A kopott gumiabroncsok rendszeres cseréje biztosítja a kipörgésgátló (ASR) és a fékrendszer megfelelő működését. Az elhasználódott abroncsok miatt nő az autó alkatrészeinek kopása és az üzemanyag-fogyasztás, nem mellesleg romlik a jármű kezelhetősége is. Az új gumiabroncsok jobb csillapítást biztosítanak, mint a kopottak, ezáltal csökkentik a sérülés kockázatát útegyenetlenségek vagy kátyúk esetén.

A magyar KRESZ előírása szerint a minimális profilmélység 1,6 mm. Az osztrák utakon téli abroncs esetében 4 mm, nyári abroncsnál 2 mm az elvárt. Ha az abroncs profilmélysége túl kicsi, a gumi és az úttest közötti víz elvezetése nem megfelelő, ami aquaplaning (vízen futás) kialakulásához vezethet, és a fékút is jelentősen megnőhet. Egy abroncson több helyen is meg kell mérni a mélységet! Ha az abroncs nem egyenletesen kopik, az hibás futómű-beállításra utalhat. Egy garnitúra esetében mindegyik abroncs profilmélységét érdemes megmérni! A meghajtott kerekeken általában nagyobb a terhelés, ezért a kopás mértéke is nagyobb lehet. Célszerű időközönként cserélni a meghajtott és hajtás nélküli kerekek között az abroncsokat.

- tanácsolják a szakemberek.

Mi az a centrírozás, és mire jó?

A centrírozás során az autó kerekeit kiegyensúlyozzák. A kerekek súlypontjának középre igazítása biztosítja az egyenletes és rázkódásmentes közlekedést. Kerékcentrírozásra akkor van szükség, ha egy abroncs egyenletlenül kopik, vagy ha az autó kormányzása instabillá válik. A centrírozáskor ellenőrzik az abroncsokat és a felniket, és szükség esetén korrigálják, hogy azok pontosan középre kerüljenek. Ennek köszönhetően az autó kormányzása stabilabb lesz, az abroncsok egyenletesen kopnak, és a járműben utazók biztonságosabban közlekedhetnek.

Ne feledkezzünk meg a guminyomásról sem!

A szakemberek azt is tanácsolják, érdemes időnként, legalább egy-két havonta ellenőrizni a guminyomást is, lehetőleg indulás előtt, hideg gumiknál. Az autóknak 2014-től kötelező felszerelése a beépített guminyomásmérő: az elektronika jelez, ha nyomásvesztés jön létre. A gumiabroncsok előírt nyomását minden autón leolvashatjuk az első ajtó oszlopának a belső felületén lévő kis matricáról. A helyes guminyomás segít megőrizni az abroncsok élettartamát. Ezen felül az autó üzemanyag-fogyasztására és a kanyarodási képességére is jó hatással van a megfelelően beállított érték.

A téli gumi mikortól kötelező más országokban? Sem a hólánc, sem a téli gumi nem kötelező itthon, azonban számos környező és távolabbi országban törvényi előírások vonatkoznak használatukra. Sítúra előtt érdemes feltenni a kérdést: a téli gumi mikortól kötelező a célországban? Összefoglaltuk a legfontosabb időpontokat.



• Ausztria: Minden személygépkocsi részére előírt a 4 millimétert meghaladó profilmélységű gumi használni és/vagy hóláncot november 1. és április 15. között.



• Csehország: Nem kötelező a téli gumi használata.



• Németország: Havas és jeges utakon kötelező a téli abroncs használata.



• Olaszország: Nem kötelező a téli gumi használata.



• Románia: Havas és jeges úton kötelező a téli abroncs, nem időszakhoz kötött.



• Szerbia: A tél egészében kötelező az évszaknak megfelelő gumi használata.



• Szlovákia: Nem kötelező a téli gumi használata.



• Szlovénia: November 15. és március 15. között kötelező a téli abroncs.



• Svájc: Nem kötelező a téli gumi használata.



Fontos, hogy a fenti lista e cikk publikálásakor is csupán tájékoztatási célú. Így a kellemetlen meglepetések elkerülésének érdekében minden út előtt tájékozódjon az érintett országokban hatályos szabályozásról!



