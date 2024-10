Kezdődik az őszi szünet, jöhet a kirándulás: most érdemes ide megvenni a jegyeket

Kezdődik az őszi szünet, érdemes kihasználni a közösségi közlekedés adta előnyöket, ha szünidei kirándulásokat tervezünk. Kedvezményes utazási lehetőséget nyújtanak a MÁV-csoport turisztikai napijegyei, a Magyarország24, illetve a Vármegye24 napijegyek, amikkel az adott régióban vagy az országot behálózó teljes Volánbusz és vasúti hálózaton korlátlanul utazhatunk. Számos úticélhoz könnyen magunkkal vihetjük a kerékpárunkat is a MÁV-START és MÁV-HÉV járatain.

A MÁV-csoport idén is segíti utasait kedvezményes jegytermékeivel és közös szolgáltatásfejlesztéseivel, támogatva a belföldi turizmust. Az utazások tervezésekor EMMA, a MÁV-csoport egységes menetrendi és térképes útvonaltervezője mindig rendelkezésre áll, ahol egy helyen és valós időben követhető minden vonat, Volánbusz és HÉV, továbbá a BKK és számos helyi járat minden lényeges információja, így egyszerűen és könnyen szervezhetjük utazásunkat. Rövidebb, egynapos programokhoz érdemes a Magyarország24 és a Vármegye24 napijegyeket megváltani, amelyek a vármegye- és országbérletekkel azonosan használhatóak fel. Néhány kiemelt régióban a MÁV-csoport turisztikai napijegyei adnak kedvezményes alternatívát az utasok számára.

Napijegyek

A Bakony napijegy egy teljes napon át korlátlan utazást biztosít a Győr és Veszprém közötti, Magyarország egyetlen műemléki védettségű vasútvonalán, amelynek egy szakasza október elejére újult meg a gyulafirátóti völgyhidakkal együtt. Az 1190 forintos Bakony napijegy jövő év május közepéig hétvégén és ünnepnapokra, illetve az iskolai szünetekben bármely napra megvásárolható és korlátlan utazást biztosít hazánk legszebb vasútvonalán és a térség számos autóbuszvonalán.

Balaton24 napijegy megváltásával a tó partján fekvő települések között vonattal és Volánbusszal, valamint a Balatonfenyvesi kisvasúton utazhatunk korlátlanul. Már néhány rövidebb utazás esetén is megéri megvásárolni, hiszen csak 1090 forintba kerül. A napijegy szintén 2025. május közepéig hétvégén és ünnepnapokon, adott napon 0-24 óráig használható utazásra, illetve iskolai szünetekben bármely napra megvásárolható.

A HÉV kirándulójegyek egyszerű, rugalmas és gazdaságos megoldást kínálnak a kiránduló, akár 10 fős csoportoknak. A HÉV kirándulójegyet a H5-ös, valamint a H8-as és H9-es vonalra (utóbbi kettőre együttesen) lehet megváltani. A jegy egy egész napon át (a következő napon hajnali 2 óráig), az adott HÉV-vonal(ak) fővároson kívüli szakaszain használható, bármelyik irányban korlátlan számú utazásra. Pest vármegye számtalan turisztikai kincse elérhető HÉV-vel a túrázó csoportok számára.

Balatonfenyvesi kisvasút

A Balatonfenyvesi kisvasút az egyetlen, egész évben üzemelő keskeny-nyomtávú vonal az országban, amely nemcsak turisztikai látványosság, hanem a hivatásforgalmat is kiszolgálja. 2021-ben 20 év után újraépítették a csisztai ágat, így újból elérhetővé vált a Berek gyógyfürdője. A kisvasúton a Balaton24 napijegyek mellett érvényesek az országbérletek, a Somogy vármegyebérletek, a Somogy vármegye 24, Magyarország24 napijegyek is.

Gyermekvasút

A budapesti Gyermekvasút egész évben üzemel, csupán szeptembertől májusig hétfői tanítási napokon nem járnak a vonatok. A budai hegyek közkedvelt turistacélpontjai könnyen elérhetőek a kisvonatokkal, így például a főváros legmagasabb pontján lévő jános-hegyi Erzsébet-kilátó, a Hárs-hegyeken lévő Makovecz Imre- és Kaán Károly-kilátó vagy a normafai térség számos kirándulóhelye. A hangulatos erdei vonatozást színesíti, hogy a vasúti szolgálatot 10-14 éves gyerekek látják el. Hétvégenként különböző nosztalgiavonatok is forgalomba állnak. Egész évben programokkal készülnek a családoknak és a kisvasútbarátoknak, a menetrend és a kiránduló célpontok elérhetők a Gyermekvasút honlapján.

Tokaj

Tokaj térségében a Volánbusz járatait használva érdemes kirándulást szervezni. Az autóbuszjáratok érintik a térségben elhelyezkedő fontosabb turisztikai látványosságokat, átszállást biztosítva Tokaj és Szerencs vasútállomásokon a személy és InterCity vonatokra Miskolc és Nyíregyháza irányába/irányából egyaránt. (December elejéig pályafelújítás miatt módosított menetrend érvényes a miskolci fővonalon.) Október 27-től a térségben rendszeresített helyközi járatokkal közelíthetők meg a tokaji borvidék települései a Szerencs-Golop-Abaújszántó, a Szerencs-Mezőzombor-Mád-Mezőzombor-Szerencs és a Tokaj-Bodrogkeresztúr vonalakon.

Ősszel is vonaton kerékpárral

A Balatont körbefutó kerékpárút népszerű úti cél ebben az évszakban is. Ha a tó északi partját célozzuk meg, a MÁV-START Budapestről Balatonfüreden át Tapolcára kétóránként közlekedő sebesvonata egyszerű eljutást biztosít, ezek a járatok egész évben kerékpárszállító kocsival közlekednek. Budapestről a déli partra pedig a Balaton és a Tópart InterCityket érdemes választani, melyek felváltva óránként indulnak és nyolc kerékpár szállítható rajtuk. Ezek mellett több más járat is kerékpár szállító kocsikkal közlekedi. Fontos, hogy a Balatonhoz közlekedő InterCity, expressz és InterRégió vonatokra a kerékpárjegy (vagy kerékpár országbérlet) mellé kerékpárhelyjegyet is kell váltani.

A Tisza-tó évről-évre növekvő népszerűségnek örvend, hiszen a közúti forgalomtól nagyrészt külön kerékpárúton biztonságosan körbetekerhető. Még november 3-ig hétvégente közlekedik a MÁV-START nagy befogadóképességű kerékpárszállító kocsival kiállított Tisza-tó sebesvonata.

A Dunakanyar kényelmesen elérhető a Nyugati pályaudvarról óránként induló Z70-es vonatokkal, melyek nagyrészt KISS motorvonatok. November 3-ig hétvégente további gyorsított vonatok is bővítik a kínálatot. A Dunakanyarba utazóknak ajánljuk a Pest vármegye24 napijegyet, amellyel 999 forintért fedezhetjük fel a térség turisztikai látványosságait.

