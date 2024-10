Kincset érő ékszerdoboz rejtőzik a déli határon: megvan, hová kirándulunk az őszi szünetben!

Három órányi autóútra van Budapesttől, mégis alig ismerjük Horvátország északkeleti, csupa kincseket rejtő vidékét. Magyarország déli határa mentén húzódik egy kevésbé ismert, de annál izgalmasabb terület: Szlavónia és Baranya. E két vidék lenyűgöző természeti tájak, történelmi emlékek, kiváló borok és autentikus ételek otthona, amely tökéletes úti cél azoknak, akik szeretnének elmerülni Horvátország kevésbé ismert, de gazdag kultúrájában, vagy csak kirándulnának egy jót a közelben egy hétévégén.

Papuk-hegység és Jankovac: A családok paradicsoma

Szlavónia természeti szépségei közül kiemelkedik a Papuk-hegység, amely a régió legmagasabb hegyeivel és érintetlen természeti környezetével várja a látogatókat. A hegység egy részét UNESCO Geoparkká nyilvánították, mivel itt lenyűgöző földtani képződmények, ősi vulkáni kőzetek és különleges növényfajok találhatók. A Papuk-hegység tökéletes helyszín azok számára, akik szeretik a természetet, és izgalmas túrákat szeretnének tenni.

A hegység szívében rejtőzik a Jankovac Park, amely különösen népszerű a családok körében. A park legnagyobb vonzereje a Jankovac-vízesés, amely Horvátország egyik legimpozánsabb zuhataga. A gyerekek számára izgalmas tanösvények és pihenőhelyek állnak rendelkezésre, míg a felnőttek felfedezhetik a környék gazdag élővilágát. A park területén található Geo Center modern, interaktív kiállításokkal várja a látogatókat, ahol a geológia iránt érdeklődők játékos formában tanulhatnak a Föld történetéről, a kőzetek kialakulásáról és a helyi ökoszisztéma fontosságáról. A bemutatót egy 4D-s filmvetítés előzi meg, ami nemcsak a gyerekek, de a felnőttek számára is tartogatnak meglepetéseket. A múzeum oldala magyar nyelven is megtekinthető: https://geoinfocentar.com/

Virovitica – A történelem nyomában

Ha valaki a vidék történelmi kincseit keresi, akkor Virovitica városa igazi felfedeznivalót kínál. A város szíve a 18. században épült Pejačević-kastély, amely nemrégiben teljes felújításon esett át. A kastély nemcsak impozáns külsőjével nyűgözi le a látogatókat, hanem belsejében egy izgalmas múzeumot is találunk, amely a város és a környék gazdag történelmét mutatja be. A kastély körül egy csodálatos park terül el, ahol mára már üres vizesárkot különböző hidakkal kötötték össze, melyek közül az egyik, ha átsétálunk rajta még zenél is nekünk.

Virovitica főterén barokk és klasszicista stílusú épületek sorakoznak, hangulatos kávézókkal és éttermekkel. A városban található templomok és múzeumok mellett érdemes ellátogatni a helyi piacra is, ahol a látogatók megkóstolhatják a szlavóniai és baranyai régió helyi specialitásait. Ha kelet felé haladunk, elhagyva a Papuk zöldellő hegyeit elhagyva kiérőnk a búzaföldek lankáira és eljutunk Eszékig Szlavónia „fővárosáig”.

Eszék: A kultúra és történelem központja

Szlavónia legnagyobb városa, Eszék (Osijek), kulturális központként szolgál a régióban. A város legnagyobb vonzereje az Eszéki óváros, amelyet helyi nyelven Tvrđa-nak hívnak. Ez a 18. századi barokk erődítmény a Dráva folyó partján található, és a régió történelmének egyik legfontosabb emléke. Az óváros szűk, macskaköves utcái és történelmi épületei, mint a Szent Mihály-templom vagy a régi katonai laktanyák, igazi időutazásra hívják az ideérkezőket.

A város a kultúra szerelmeseinek is sokat kínál: a Horvát Nemzeti Színház épülete impozáns, a modern művészetek kedvelői pedig a helyi galériákban és kiállításokon ismerkedhetnek meg horvát és nemzetközi művészek munkáival. A belváros szecessziós épületeket rejtő utcája, pedig visszarepít minket az időben, ráadásul a belvárosi művész mozi csodálatos épülete egykoron a szabadkőművesek találkozóhelye volt.

A Dráva folyó partján található promenád remek lehetőséget biztosít egy kellemes sétára, miközben gyönyörködhetünk a folyó látványában, és élvezhetjük a város nyugodt hangulatát, beülhetünk egy finom italra, vagy elkölthetünk egy finom vacsorát. Eszéktől mindössze 10 kilométerre található a mocsaras-lápos, számtalan madarfajt vonzó Kopácsi-rét.

Kopácsi-rét: A vadregényes természet otthona

A Dráva és a Duna találkozásánál fekszik a különleges Kopácsi-rét, amely Horvátország legnagyobb mocsaras területe, és a természet szerelmeseinek egyik legkedveltebb célpontja. Ez a nemzeti park egy igazi ökológiai kincs, ahol a látogatók ritka madárfajokat, vízi növényeket és vadon élő állatokat figyelhetnek meg.

A Kopácsi-rét egyedülálló lehetőségeket kínál a madárleshez és a természetfotózáshoz, de a gyerekek számára is izgalmas: hajótúrák során felfedezhetik a terület vadregényes világát, és közelebbről megismerkedhetnek a helyi élővilággal. A területen található kilátókból pazar panoráma nyílik a környező tájra, és sokan keresik fel a környéket biciklitúrák céljából is.

Baranya borvidéke: A borkultúra fellegvára

A baranyai borvidék Horvátország egyik legjelentősebb bortermelő területe, amely kiváló minőségű borairól híres. A borvidék különlegessége a sokszínű talaj és az egyedülálló klíma, amely ideális feltételeket biztosít a szőlőtermesztéshez. A borvidék híres helyi fajtái közé tartozik a graševina olaszrizling), amely könnyed, gyümölcsös fehérbor, de a késő szüretelésű fajtája egy igazán új arcát mutatja ennek a szőlőfajtának, valamint a frankovka (kékfrankos), amely testesebb, fűszeres vörösbor.

A borvidéken számos pincészet várja a látogatókat, ahol nemcsak a kiváló borokat kóstolhatják meg, de bepillantást nyerhetnek a borászat hagyományaiba és folyamataiba is. Sok pincészet családi vállalkozásként működik, így a látogatók egy valóban személyes élményben részesülnek. A borok mellett a helyi gasztronómia is felfedezésre vár: a borpincék mellett gyakran találkozhatunk autentikus szlavón ételekkel is.

A régió gasztronómiája: Autentikus ízek a tányéron

Szlavónia és Baranya gasztronómiája különleges, és az évszázados hagyományoknak köszönhetően számos helyi különlegességgel büszkélkedhet. Az egyik legismertebb fogás a kulen, egy fűszeres szalámi, amely a paprika és a fokhagyma egyedi keverékével készül. A fiš paprikás pedig a halételek kedvelőinek kínál különleges élményt: a helyi édesvízi halakból készült paprikás ragut általában bográcsban főzik, és erőteljes ízei miatt az egyik legnépszerűbb étel a régióban.

A čobanac, egy pásztorpörkölt, amelyet sertés- és marhahúsból készítenek, szintén fontos szerepet játszik a helyi konyhában. Ez az étel egyszerű, de rendkívül ízletes, és tökéletesen tükrözi a vidéki élet hagyományait. A Kopácsi-rét környékén kihagyhatatlan a csiptetős ponty, amit tűz mellett, csiptetőbe szorítva egyben sütnek meg. A helyi borokkal párosítva a szlavóniai és baranyai ételek igazi gasztronómiai kalandot kínálnak az idelátogatóknak.

Szlavónia és Baranya Horvátország még olyan felfedezetlen kincsei, amelyek sokkal többet kínálnak, mint amit elsőre gondolnánk és alig pár órányira van Magyarországtól, egy akár rövid, akár hosszúhétvégére is elugorhatunk és feltérképezhetjük akár barátokkal, akár családdal közösen.

Címlapkép: Getty Images