Ennek sok vidéki autós örülni fog: hamarosan kibővítik az M1-es autópályát + Részletek!

MTI 2024.10.28.

Most ősszel elindulnak az előkészítési munkálatok, legkésőbb 2025. szeptember elsején pedig a tényleges bővítést is elkezdi az MKIF Zrt. az M1-es autópályán. Az M0-tól Győr felé 80 km-en bővül 2x3 sávosra a sztráda 2029-re, ezen felül oldalanként 1-1 intelligens leállósáv (ún. ITS) is lesz, amit forgalmi helyzettől függően, baleset, csúcsforgalom vagy munkavégzések esetén nyitnak meg - nyilatkozta a magyarépítok.hu-nak adott interjújában Németh Tamás, az MKIF Zrt. vezérigazgatója.

Az M1-es autópálya 80 kilométeren 2x3 sávosra bővül Győr irányába 2029-re - közölte Németh Tamás, az MKIF Zrt. vezérigazgatója. A projekt részeként intelligens leállósávokat is létesítenek, amelyeket forgalmi helyzet függvényében, például balesetek vagy csúcsforgalom esetén nyitnak meg. Németh Tamás vezérigazgató kiemelte, hogy a bővítés előkészítő munkálatai már idén ősszel megkezdődnek, céljuk, hogy jövő szeptemberre minden készen álljon a tényleges munkálatokhoz. Az előkészítés során fontos feladatok közé tartozik a védett növények áttelepítése, a közművek kiváltása és régészeti feltárások elvégzése. A bővítés során az elválasztósávban lévő sövényeket megszüntetik, betonelválasztó elemeket és vízelvezető rendszereket telepítenek, ezáltal javítva a biztonságot és költséghatékonyságot. A zöld felületek is megmaradnak, mivel a középső növényzet helyett fákat és cserjéket ültetnek a kerítéshez közelebb. A közlekedésbiztonság érdekében a bővítés alatt 2x2 sávos forgalom biztosítására törekednek, új forgalomfigyelő kamerák telepítését tervezik, valamint átlagsebességmérést vezetnek be. A pihenőhelyek is modernizálásra kerülnek. További jelentős fejlesztések is várhatóak: 2027-ben elindul az M7-es, 2028-ban pedig az M200-as bővítése. Az elkövetkező tízéves fejlesztési időszak (2025-2034) alatt 299 km meglévő pálya bővítése és 279 km új gyorsforgalmi út építése van tervben.