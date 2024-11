Fontos bejelentést tett a MÁV: mostantól így is lehet kutyákat szállítani a vonatokon

Az utazóközönség visszajelzései alapján változnak, egyszerűbbé válnak a kutyák és gazdáik utazására vonatkozó szabályok a MÁV-csoportnál: keddtől minden helyjegyes vonaton szállítható kis- és közepes termetű (20 kilogrammnál nem nehezebb) kutya zárt doboz nélkül, csupán póráz és szájkosár használata mellett.

A MÁV Zrt. azt közölte az MTI-vel, hogy a többi utas biztonsága érdekében ugyanakkor a kutyáról az utazás során sem a pórázt, sem a szájkosarat nem szabad levenni, illetve a jegyvizsgáló kérésére az állat érvényes - egy évnél nem régebbi - oltási igazolványát is be kell mutatni, valamint továbbra is kutyajegyet vagy kutya országbérletet kell váltani az állat számára.

Emlékeztettek, hogy a nyári és kora őszi időszakban - teszt jelleggel - már ezekkel a kedvezőbb feltételekkel szállíthatták kedvenceiket az utasok a balatoni InterCityken és expresszvonatokon.

Hangsúlyozták, hogy a 20 kilogrammnál nehezebb, nagytestű kutyák változatlanul csak a nem helyjegyes vonatokon és csak a kocsik peronján szállíthatók, az utastérbe nem vihetők be.

