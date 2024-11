Épül az új magyar kilátó: a Magas-Tátrát csodálhatjuk meg innen

November 6-án, szerdán a Bábony-kilátó és tanösvény beruházás kezdeti stádiumában időkapszulát és alapkőletételi emléktáblát helyeztek el a leendő kilátónál. A több mint 63 millió forintból megvalósuló fejlesztés a tervek szerint 2025 március második felétől már bárki számára használható lesz – tudósította a boon.hu.

Az előző fejlesztési időszakban 583 millió forint, a jelenlegiben pedig már 378 millió forint támogatást sikerült elnyernie a településnek. A Bábony-kilátóhoz tanösvény vezet majd, így a meredek domboldalon megpihenve érhetik el a látogatók a kilátót. A tanösvény alkalmas lesz arra, hogy az emberek megpihenjenek, és közben érdekes információkat olvashassanak Sajóbábonyról, a kilátóról, a régészeti feltárásokról és a helyi értékekről.

Az élet hegymászás, de a kilátás csodás

– kezdte beszédét egy filmes idézettel dr. Kiss János országgyűlési képviselő, aki szerint előbb-utóbb minden településnek meg kell mutatnia magát a világnak. A kilátó is alkalmas lesz arra, hogy felhívja a figyelmet a városra, sőt a környező településekre is.

Sajóbábony nem csak egy iparváros

A résztvevőket dr. Szilva István, Sajóbábony polgármestere tájékoztatta a projektről. Már most lehet látni azt a panorámát, amit jövő tavasztól, a kilátóból még magasabbról csodálhatunk majd. Erről a dombról tiszta időben látszik a Magas-Tátra, a teljes bükki panoráma és a Tokaj-hegy is.

Sajóbábony nem csak egy iparváros, ezt szeretnénk megmutatni ezzel a turisztikai attrakcióval. Nem ezzel kezdtük a munkát

– hangsúlyozta a polgármester.

Több mint kilátópont

Szilva István kiemelte, hogy legfőbb céljuk kimozdítani az embereket a négy fal közül, nemcsak a helyieket, hiszen a 26-os útról is jól látszik majd a kilátó. A polgármester arról is beszélt, hogy ez a hely nemcsak kilátópont, hanem kiemelt régészeti és ökológiai terület is. Utóbbi különleges, hiszen innen indult a város története, ugyanakkor nehezítette is a tervezést.

A Herman Ottó Múzeum igazgatója, dr. Szolyák Péter, valamint dr. Mester Zsolt, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Régészettudományi Intézetének docense segítették az előkészületeket, hiszen ezen a területen több alkalommal is folytak régészeti kutatások. Mivel a domb kiemelt ökológiai terület is, az állatok védelme érdekében március közepéig végezniük kell a munkálatokkal.

