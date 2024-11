Nagy sokk érte a miskolci autósokat: ha erre nem figyelnek, az egész város megbénulhat

Október 21-én zárták le a Gömöri felüljáró két sávját a közlekedők elől, így azóta már több mint két hét telt el. A Magyar Közút előre egyeztetett az önkormányzattal és a rendőrséggel, mivel feltételezhető volt, hogy a város egyik fő közlekedési útjának szűkítése akár az egész városra is kiható fennakadást, dugót okozhat majd. Ami azonban a tapasztalat szerint bekövetkezett, arra talán senki nem számított – írta meg a boon.hu.

A lap nemrégiben arról számolt be, hogy a 3-as főút miskolci 1. vasút feletti híd, közismert nevén Gömöri felüljáró felújítási munkálatai 2024 szeptemberében kezdődhettek el. A kivitelezés során megerősítik a kritikus állapotú VI. számú támaszt, ami a jelenleg öt oszlopból álló szerkezet egybefüggő pillérfallá történő átalakítását jelenti, továbbá elvégzik a fölötte lévő dilatációs szerkezet teljes cseréjét is. Ez utóbbi munkálat azonban értelemszerűen nem megy, csak a forgalom korlátozásával, így elsőként a Miskolc belvárosából kifelé haladó két sávot zárták le, majd a múlt héten átterelve a forgalmat a befelé jövő két sáv került sorra. Így a forgalom az érintett szakaszon mindkét irányba egy sávra szűkült.

Általában nem megy a cipzár-elv

A szűkítés önmagában is forgalomlassító lehet, azonban a tapasztalatok szerint komoly baj van a cipzár-elv használatával is, vagyis a sávszűkítés előtti megfelelő besorolással. Erre közeli negatív példa Miskolc határában a 37-es főközlekedési úton az arnóti és az ongai körforgalom közötti szakasz, annak is elsősorban a Miskolc felé közlekedő oldala. Itt a rendőrök figyelemfelhívó táblát is kihelyeztek és rendszeresen, visszatérően ellenőriznek is, mégis gondot okoz a besorolás. A párhuzamos közlekedés elve alapján mindkét sávon kellene közlekedniük az autósoknak, majd a szűkítésnél a cipzár-elv szerint besorolni.

Azonban az autósok feltorlódás esetén a külső sávot használják, ha pedig a belső sávban a szemfülesek mellőzik a sort, akkor az feszültséget teremt, nem akarják beengedni, besorolni őket, illetve az is gyakori, hogy egy autós kisorolva a belső sávba „feltartja” a mellőzni akarókat – ez egyébként szabálytalan.

Janasóczki Attila alezredes, sajtószóvivő a portál megkeresésére elmondta, vélhetően az előzetes jó kommunikációnak, tájékoztatásnak is köszönhetően a miskolci közlekedők jelesre vizsgáztak a Gömöri felüljárónál. Vélhetően sokan eleve elkerülik a 3-as főút ezen szakaszát, torlódások csak a reggeli és a délutáni csúcsidőszakban alakulnak ki, de azok sem akkorák, mint amire számtani lehetett. A közlekedők pedig nagy türelemmel, a cipzár-elvet is használva haladnak.

